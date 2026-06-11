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7ο OT FORUM – Καραμούζης (ΕΤΕ): Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο και ισχυρό

Ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα μίλησε στο 7ο OT FORUM

OT FORUM 11.06.2026, 15:14
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7ο OT FORUM – Καραμούζης (ΕΤΕ): Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο και ισχυρό
Ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
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Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο, ισχυρό και μπορούμε και δίνουμε σημαντικά χρήματα για σημαντικές επενδύσεις, είπε ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, μιλώντας στο 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο Παλιό Καπνεργοστάσιο, με οικοδεσπότες τους δημοιογράφους του OT, Χρήστο Κολώνα, Ελένη Στεργίου και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Ο Β. Καραμούζης αναφέρθηκε στο δύσκολο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις μετά από την ελληνική οικονομική κρίση, την πανδημία COVID, τις γεωπολιτικές κρίσεις και παρόλα αυτά η διάθεση που έχουν για επένδυση είναι σημαντική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η αύξηση και σε ΑΕΠ και απασχόληση σε σταθερούς όρους από το 2017 είναι κοντά στο 16-17%. Οι επενδύσεις κεφαλαίου πάλι από το ’17 – πλην των κατασκευών – είναι κοντά στο 70%, έχουμε φτάσει στα επίπεδα του 2007. Και ακόμα η κατασκευή από το 2020 και μετά έχει εκτοξευθεί. Συνολικός κύκλος εργασιών για το ’25 όλων των εταιρειών ξεπέρασε τα 500 δισ. Τα δε λειτουργικά κέρδη κοντά στα 50 δισ.. Τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα και σημαντικά.

«Έχουμε ένα backdoor από τα τελευταία 7 χρόνια το οποίο είναι θετικό για επενδύσεις», πρόσθεσε ο Β. Καραμούζης.

Αναφερόμενος στη ΔΕΗ όπου η ΕΤΕ ήταν σύμβουλος στο ελληνικό βιβλίο στην πρόσφατη ΑΜΚ, είπε ότι αυτό που μέτρησε σημαντικά ήταν το όραμα, το σχέδιο, η δυνατή διοίκηση και ένα πλάνο το οποίο μπορεί ένας επενδυτής και να καταλάβει και να ενστερνιστεί, και ότι τέτοια εοιχειρηματικά σχέδια μπορούν να σηκώσουν πάρα πολλά χρήματα στο χρηματιστήριο. Παραδοσιακά, τα τελευταία χρόνια αν δούμε, είχαμε μια μεγάλη κινητικότητα στο χρηματιστήριο γύρω από την αγορά ομολόγων. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει, στα πλευρά των μετοχών ήταν κυρίως οι τράπεζες που παίζανε ρόλο, Ε, πλέον είχαμε τη ΔΕΗ, έχουμε τον ΑΔΜΗΕ, τέλος του μήνα θα έχουμε τα ΑΤΤΙΚΑ. Πάμε σε μια νέα εποχή όπου το χρηματιστήριο θα χρησιμοποιεί τις εταιρείες για να αναπτυξιακούς σκοπούς, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Β. Καραμούζης.

Αναφερόμενος στο τι πρέπει να βελτιωθεί στην Ελλάδα, αφού εκτίμησα ότι τα δίκτυα των τραπεζών και των χρηματιστηριακών έχουν γίνει πολύ καλά στο να βρίσκουν επενδυτές, τόνσιε ότι η θεσμική αγορά στην Ελλάδα είναι ακόμα πολύ μικρή.

«Είναι κυρίως στα αμοιβαία των τραπεζών. Άμα δούμε τα ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα, είναι γύρω στα 28 δις. Μόλις 10% είναι επενδυμένο στο χρηματιστήριο. Αν δεις στο εξωτερικό, ο μέσος όρος αυτός είναι γύρω στα 45%. Θεωρώ ότι πρέπει να παίξουν ένανρόλο και αυτά τα ταμεία και τα καλύτερα είναι μπροστά για την αγορά αυτή», τόνισε δηλώνοντας παράλληλα αισιόδοξος ότι υπάρχει ένα πεδίο δράσης και είναι ελκυστικό το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά εκπροσωπείται από τις τέσσερις τράπεζες και 10-15 εταιρείες.

Χρειάζεται κι άλλες εταιρείες να έρθουν να επενδύσουν στο ΧΑ και άλλοι τομείς όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία και οι επενδυτές να πειστούν ότι θα έχουν αποτέλεσμα οι επενδύσεις τους, όπως έγινε π.χ. με τη ΔΕΗ.

Σε σχέση με το σχέδιο που πρέπει να ακολουθούν οι ελληνικές εταιρείες ώστε να ανταπεξέλθουν στις πολλαπλές προκλήσεις σε ενεργειακό, γεωπολιτικό επίπεδο, απαιτούνται, μακροπρόθεσμ΄ςο σχεδιασμός, ισχυρή διοίκηση, ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, εξωστρέφεια και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Όσον αφορά στον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι τράπεζες για να  βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, ο Β. Καραμούζης τόνισε:

«Το παλιό μοντέλο one size fits all έχει πεθάνει. Πρέπει οι τράπεζες να μπαίνουν έντονα μέσα στην επιχείρηση, να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες της, και ανάλογα με την επιχείρηση να λειτουργούμε διαφορετικά. Δηλαδή, μια μικρή επιχείρηση είναι προτιμότερο να της πάμε κάποια από προγράμματα της ΕΑΤ, της EIB, που είναι φτηνά, απλά, τα καταλαβαίνουν. Μια πιο μεγάλη εταιρεία, που είναι ώριμη χρηματοδοτικά και έχει καλή δυνατή πιστοληπτική ικανότητα, πρέπει να τη βγάλουμε στην αγορά ομολόγων. Μια εταιρεία εμπορίας ενέργειας, ή μισθώσεων αυτοκινήτων, που έχει πολύ καλά receivables, πρέπει να κάνει τιτλοποίηση αυτών και να σηκώνει λεφτά πολύ φθηνότερα από ό,τι να πάει σε ένα απλό δάνειο. Πρέπει οι τράπεζες να κάνουμε πολύ καλή δουλειά, να φέρνουμε τα καλύτερα δυνατά προϊόντα στις σωστές εταιρείες. Σε αυτές τις αναταράξεις που έχουμε και τα σκαμπανεβάσματα στις τιμές, ας πούμε των commodities ή των τροφίμων, της ενέργειας κλπ., υπάρχουν προϊόντα που οι επιχειρήσεις μπορούν να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο.

Τέλος σε σχέση με τις επιχειρήσεις που κυρίως προσφεύγουν στον δανεισμό, ο Β. Καραμούζης εστίασε σε πέντε κλάδους:

  • Ενέργεια με παραγωγή, αποθήκευση και διασυνδέσεις.
  • Τουρισμός όπου έχει πολλά ακόμα χιλιόμετρα να γράψει στην Ελλάδα, όπως π.χ. στην Κρήτη με το νέο αεροδρόμιο ή το γεγονός ότι στη χώρα μας πλέον δραστηριοποιούνται σχεδόν όλοι μεγάλοι operators
  • Tεχνολογία με data centers κ.α. καθώς μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν γίνει 1,5 δισ. ευρώ επενδύσεις στην τεχνολογία
  • Άμυνα που έχει αν΄βει ψηλά πλέον στην ατζέντα, με επενδύσεις με διττή σημασία, με δρόμους, γέφυρες, τεχνολογίες άμυνας
  • Νερό καθώς έχουμε ένα απαρχαιωμένο δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης με μεγάλες απώλειες, απαιτούνται επενδύσεις σε έργα αφαλάτωσης.

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