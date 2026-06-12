Νικηφορίδης (Ιmperial Brands Hellas): H επιχειρηματικότητα χρειάζεται προβλεψιμότητα

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Για τη βιομηχανία που ενσωματώνει καινοτομία σε συνδυασμό με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα μίλησε στο 7ο ΟΤ FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», ο Νίκος Νικηφορίδης, πρόεδρος και CΕΟ Imperial Brands Hellas και στους δημοσιογράφους Γιώργο Μανέττα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Το υπεύθυνο επιχειρείν είναι η πράξη του στην αγορά

Ο κ. Νίκος Νικηφορίδης αφού σημείωσε ότι η εταιρεία έχει μία ιστορία 45 χρόνων στην αγορά, επισήμανε ότι τίποτα δεν μένει στατικό, καθώς το περιβάλλον αλλάζει και πλέον αλλάζει με ρυθμούς δομικούς, υπογραμμίζοντας πως «για εμάς είναι πολύ σημαντικό πώς με την αγορά θα διαμορφώσουμε το αύριο, σήμερα».

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Ο μετασχηματισμός της καπνοβιομηχανίας ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μια πάρα πολύ μεγάλη έξαρση, είπε και συμπλήρωσε ότι για την Imperial Brands Hellas «ο μισός κύκλος εργασιών είναι από τα προϊόντα νέας γενιάς».

Ερωτηθείς για την πρωτοβουλία προστασίας των ανηλίκων από τα καπνικά προϊόντα σημείωσε πως «πιστεύουμε ακράδαντα ότι το υπεύθυνο επιχειρείν είναι η πράξη του στην αγορά. Σημαντικό παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία για την προστασία των ανηλίκων. Είναι η εφαρμογή του πρόσφατου νόμου για να αποφευχθεί η πώληση καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους».

Αλλάζει το τοπίο σε Ελλάδα και Ευρώπη

«Εμείς αναλάβαμε να μεταφέρουμε τον νόμο σε αυτούς που πρέπει αν τον εφαρμόσουν στα σημεία λιανικής», ανέφερε και γνωστοποίησε ότι η εταιρεία πήγε «σε 20.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα για να τους ενημερώσουμε και να τους βοηθήσουμε – γιατί τα μικρές επιχειρήσεις δεν είναι γνώστες της τεχνολογίας και είμαι πολύ χαρούμενος για την ανταπόκριση που συναντήσαμε».

Αφού εκτίμησε ότι το μέλλον θα φέρει αρκετές αλλαγές, ανέφερε πως σε επίπεδο ΕΕ συζητούνται αυτή την ώρα τροποποιήσεις στο νομοθετικό και στο φορολογικό πλαίσιο που θα διαφοροποιήσουν το τοπίο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Είναι μια δομική αλλαγή. Η επιχείρηση για να λετουργήσει χρειάζεται σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Αυτές είναι δυο περιοχές σημαντικές που πρέπει να χτίσουμε σταδιακά με την αγορά, ώστε να εφαρμοστούν και οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να επενδύουν και οι πολλές μκρές ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίσουν να επιβιώνουν», υπογράμμισε.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο κ. Νικηφορίδης τόνισε ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης δεν οφείλεται στα σχέδιά της μόνο, αλλά κυρίως στην υλοποίησή τους.

Η υπευθυνότητα δεν μπορεί να είναι επικοινωνιακό τρικ

«Επίσης, η υπευθυνότητα δεν μπορεί να είναι επικοινωνιακό τρικ. Για εμάς είναι πράξη. Χρειάζεται να έχεις συμμάχους. Για εμάς είναι η λιανική ο σύμμαχος και ο στρατηγικός εταίρος μας. Εαν προχωρήσουμε μαζί θα μπορέσουμε να περάσουμε το κοινωνικό αποτύπωμα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων, το χαρακτήρισε ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του κλάδου. «Δεν θα σταθώ μόνο στα δημόσια έσοδα, αλλά θα μιλήσω και για την ασφάλεια των καταναλωτών οι οποίοι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τη διαφορά. Μιλάμε για προϊόντα μεγάλων εταιρειών, με στάδια ελέγχου, ποιότητας και στο άλλο μιλάμε επί της ουσίας για κάτι το οποίο δεν μπορείς να γνωρίζεις πώς φτιάχνεται», διευκρίνισε.

Σταθερότητα και προβλεψιμότητα

Όπως είπε πριν από πολλά χρόνια είχαμε ένα ποσοστό 3% παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων και «στην αρχή της κρίσης βάλαμε 5 φορολογίες και φτάσαμε το 25% να είναι λαθραίο. Πρόσφατες μετρήσεις δείχνουν ότι αυτό έχει μειωθεί στο 15%».

Ο κ. Νίκος Νικηφορίδης τόνισε ότι η υπέρμετρη φορολογία δεν βοηθά κανέναν και αναφέρθηκε στην προσπάθεια των χωρών του Βορρά που επιμένουν για μεγάλες αυξήσεις. Κλείνοντας ο πρόεδρος και CEO της Ιmperial Brands Hellas υπογράμμισε πως η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα πρέπει να είναι τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει τόσο το επιχειρείν αλλά και όσο και ο καταναλωτής.