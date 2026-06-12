 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(10) "Industries"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Νικηφορίδης (Ιmperial Brands Hellas): H επιχειρηματικότητα χρειάζεται προβλεψιμότητα

Για την καινοτομία και την προσφορά στην κοινωνία μίλησε στο 7ο OT FORUM ο Nίκος Νικηφορίδης, πρόεδρος και CEO της Imperial Brands Hellas

OT FORUM 12.06.2026, 14:25
Σχολιάστε
Νικηφορίδης (Ιmperial Brands Hellas): H επιχειρηματικότητα χρειάζεται προβλεψιμότητα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για τη βιομηχανία που ενσωματώνει καινοτομία σε συνδυασμό με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα μίλησε στο 7ο ΟΤ FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», ο Νίκος Νικηφορίδης, πρόεδρος και CΕΟ Imperial Brands Hellas και στους δημοσιογράφους Γιώργο Μανέττα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Το υπεύθυνο επιχειρείν είναι η πράξη του στην αγορά

Ο κ. Νίκος Νικηφορίδης αφού σημείωσε ότι η εταιρεία έχει μία ιστορία 45 χρόνων στην αγορά, επισήμανε ότι τίποτα δεν μένει στατικό, καθώς το περιβάλλον αλλάζει και πλέον αλλάζει με ρυθμούς δομικούς, υπογραμμίζοντας πως «για εμάς είναι πολύ σημαντικό πώς με την αγορά θα διαμορφώσουμε το αύριο, σήμερα».

Ο μετασχηματισμός της καπνοβιομηχανίας ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μια πάρα πολύ μεγάλη έξαρση, είπε και συμπλήρωσε ότι για την Imperial Brands Hellas «ο μισός κύκλος εργασιών είναι από τα προϊόντα νέας γενιάς».

Ερωτηθείς για την πρωτοβουλία προστασίας των ανηλίκων από τα καπνικά προϊόντα σημείωσε πως «πιστεύουμε ακράδαντα ότι το υπεύθυνο επιχειρείν είναι η πράξη του στην αγορά. Σημαντικό παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία για την προστασία των ανηλίκων. Είναι η εφαρμογή του πρόσφατου νόμου για να αποφευχθεί η πώληση καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους».

Αλλάζει το τοπίο σε Ελλάδα και Ευρώπη

«Εμείς αναλάβαμε να μεταφέρουμε τον νόμο σε αυτούς που πρέπει αν τον εφαρμόσουν στα σημεία λιανικής», ανέφερε και γνωστοποίησε ότι η εταιρεία πήγε «σε 20.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα για να τους ενημερώσουμε και να τους βοηθήσουμε – γιατί τα μικρές επιχειρήσεις δεν είναι γνώστες της τεχνολογίας και είμαι πολύ χαρούμενος για την ανταπόκριση που συναντήσαμε».

Αφού εκτίμησε ότι το μέλλον θα φέρει αρκετές αλλαγές, ανέφερε πως σε επίπεδο ΕΕ συζητούνται αυτή την ώρα τροποποιήσεις στο νομοθετικό και στο φορολογικό πλαίσιο που θα διαφοροποιήσουν το τοπίο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Είναι μια δομική αλλαγή. Η επιχείρηση για να λετουργήσει χρειάζεται σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Αυτές είναι δυο περιοχές σημαντικές που πρέπει να χτίσουμε σταδιακά με την αγορά, ώστε να εφαρμοστούν και οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να επενδύουν και οι πολλές μκρές ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίσουν να επιβιώνουν», υπογράμμισε.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο κ. Νικηφορίδης τόνισε ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης δεν οφείλεται στα σχέδιά της μόνο, αλλά κυρίως στην υλοποίησή τους.

Η υπευθυνότητα δεν μπορεί να είναι επικοινωνιακό τρικ

«Επίσης, η υπευθυνότητα δεν μπορεί να είναι επικοινωνιακό τρικ. Για εμάς είναι πράξη. Χρειάζεται να έχεις συμμάχους. Για εμάς είναι η λιανική ο σύμμαχος και ο στρατηγικός εταίρος μας. Εαν προχωρήσουμε μαζί θα μπορέσουμε να περάσουμε το κοινωνικό αποτύπωμα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων, το χαρακτήρισε ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του κλάδου. «Δεν θα σταθώ μόνο στα δημόσια έσοδα, αλλά θα μιλήσω και για την ασφάλεια των καταναλωτών οι οποίοι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τη διαφορά. Μιλάμε για προϊόντα μεγάλων εταιρειών, με στάδια ελέγχου, ποιότητας και στο άλλο μιλάμε επί της ουσίας για κάτι το οποίο δεν μπορείς να γνωρίζεις πώς φτιάχνεται», διευκρίνισε.

Σταθερότητα και προβλεψιμότητα

Όπως είπε πριν από πολλά χρόνια είχαμε ένα ποσοστό 3% παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων και «στην αρχή της κρίσης βάλαμε 5 φορολογίες και φτάσαμε το 25% να είναι λαθραίο. Πρόσφατες μετρήσεις δείχνουν ότι αυτό έχει μειωθεί στο 15%».

Ο κ. Νίκος Νικηφορίδης τόνισε ότι η  υπέρμετρη φορολογία δεν βοηθά κανέναν και αναφέρθηκε στην προσπάθεια των χωρών του Βορρά που επιμένουν για μεγάλες αυξήσεις. Κλείνοντας ο πρόεδρος και CEO της Ιmperial Brands Hellas υπογράμμισε πως η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα πρέπει να είναι τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει τόσο το επιχειρείν αλλά και όσο και ο καταναλωτής.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών
Commodities

Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών
Fourlis: Ετοιμάζει μια future-ready πλατφόρμα λιανικής – Ισχυρές οι επιδόσεις του 2025
Business

Νέα future-ready πλατφόρμα λιανικής προετοιμάζει ο Fourlis
OT FORUM: Coca-Cola HBC και Nespresso Hellas επενδύουν σε καινοτομία, ανάπτυξη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
OT FORUM

Το στοίχημα των Coca-Cola HBC και Nespresso
Κοσμήματα: Άλμα 15% στη μετοχή κολοσσού πολυτελείας από το Χονγκ Κονγκ
World

Άλμα 15% στη μετοχή γίγαντα κοσμημάτων λόγω ακριβού χρυσού
ΔΥΠΑ: Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα
Κοινωνία

ΔΥΠΑ: Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα
Καθαρισμός οικοπέδων: Παράταση έως τις 22 Ιουνίου για την ολοκλήρωση των εργασιών
Κοινωνία

Παράταση για τον καθαρισμό οικοπέδων - Τι να κάνετε

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
«Μαγνήτισαν» τα ιστορικά πρωτοσέλιδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα πηγαδάκια και οι χειραψίες στο ΟΤ Forum, τι φοβούνται οι εισηγμένες, τα περιθώρια του ΑΔΜΗΕ, η κρυμμένη αξία της Bally’s Intralot, στη Eurosatory η Metlen
Inside Stories

«Μαγνήτισαν» τα ιστορικά πρωτοσέλιδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα πηγαδάκια και οι χειραψίες στο ΟΤ Forum, τι φοβούνται οι εισηγμένες, τα περιθώρια του ΑΔΜΗΕ, η κρυμμένη αξία της Bally’s Intralot, στη Eurosatory η Metlen

Τα πρωτοσέλιδα που «μαγνήτισαν» ομιλητές και προσκεκλημένους

Nike, Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου – Τι θα δούμε στο Μουντιάλ
World

Nike VS Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου

Ο ανταγωνισμός της Nike και της Adidas μεταφέρθηκε από τα καταστήματα αθλητικών στα γήπεδα του Μουντιάλ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αγορά εργασίας: Η πρώτη δικαστική καταδίκη για εντατικοποίηση και bullying στον χώρο εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απόφαση - σταθμός: Καταδίκη για... εργασιακό bullying

Το Πρωτοδικείο Φλώρινας δέχθηκε ότι επέφεραν κλονισμό στην υγεία της εργαζόμενης - Η αγορά εργασίας υπό... πίεση

Κώστας Παπαδής
Τράπεζες: Σε ιστορικά υψηλά η άτοκη ρευστότητα
Business

Το ατού των τραπεζών που συντηρεί το story ανάπτυξης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό

Αγης Μάρκου
Τουρισμός: Η Αθήνα στους κερδισμένους προορισμούς του καλοκαιριού
Τουρισμός

Η Αθήνα ο μεγάλος κερδισμένος του καλοκαιριού

Η Αθήνα καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση της ζήτησης στη Νότια Ευρώπη μεταξύ άλλων δημοφιλών προορισμών

Λάμπρος Καραγεώργος
Εκπομπές ρύπων (ETS2): Η Ευρώπη βάζει «φρένο» στις αυξήσεις, αλλά ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά έρχεται
Green

Ο νέος λογαριασμός του άνθρακα και η μάχη για τα νοικοκυριά

Σχέδιο άμυνας απέναντι στις αυξήσεις σε καύσιμα και θέρμανση για τα νοικοκυριά υιοθέτησαν οι Βρυξέλλες -Το νέο κόστος του άνθρακα και το στοίχημα της κοινωνικής συνοχής

Μάχη Τράτσα
Fed: Διατηρεί τις RMPs στα 10 δισ. δολάρια το μήνα – Η διαφορά με το QE
World

Fed: Διατηρεί τις RMPs στα 10 δισ. δολάρια το μήνα – Η διαφορά με το QE

Η Fed θα αγοράσει περίπου 10 δισ. δολάρια σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου

Τζούλη Καλημέρη
OT FORUM: Πόσο κοντά είναι η Ελλάδα στην ενεργειακή αυτονομία
OT FORUM

Σε τροχιά ενεργειακής αυτονομίας βρίσκεται η Ελλάδα

Μέσα από στοχευμένες επενδυτικές κινήσεις η Ελλάδα προετοιμάζεται για ενεργειακή απεξάρτηση - Τι είπαν στο 7ο OT FORUM άριστοι γνώστες της αγοράς ενέργειας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από OT FORUM
OT FORUM: Coca-Cola HBC και Nespresso Hellas επενδύουν σε καινοτομία, ανάπτυξη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
OT FORUM

Το στοίχημα των Coca-Cola HBC και Nespresso

Οι επενδύσεις και η καινοτομία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του CEO της Coca-Cola HBC, Svetoslav Atanasov, και του CEO της Nespresso Hellas, Αντώνη Αυγερόπουλου, στο OT FORUM

Νικηφορίδης (Ιmperial Brands Hellas): H επιχειρηματικότητα χρειάζεται προβλεψιμότητα
OT FORUM

Νικηφορίδης: H επιχειρηματικότητα χρειάζεται προβλεψιμότητα

Για την καινοτομία και την προσφορά στην κοινωνία μίλησε στο 7ο OT FORUM ο Nίκος Νικηφορίδης, πρόεδρος και CEO της Imperial Brands Hellas

OT FORUM – Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
OT FORUM

Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μίλησε στο 7ο OT FORUM

OT FORUM – Γιαννακοπούλου (ΔΕΗ): Στόχος είναι να φέρουμε στους καταναλωτές φθηνότερη ενέργεια
OT FORUM

Γιαννακοπούλου: Στόχος η φθηνότερη ενέργεια στους καταναλωτές

Στο 7ο OT FORUM, η Έλενα Γιαννακοπούλου, γενική διευθύντρια στρατηγικής Ομίλου ΔΕΗ, μίλησε για το καθετοποιημένο μοντέλο ηλεκτρικής ενέργειας

OT FORUM: Το τρίπτυχο που χτίζει ανθεκτικούς οργανισμούς
OT FORUM

Καινοτομία και ανθρώπινο δυναμικό η «συνταγή» της ανθεκτικότητας

Τι είπαν στο 7o OT FORUM οι κ.κ. Δημήτρης Χανής CEO ομίλου Ηρακλής και Γιάννης Μητρόπουλος γενικός διευθυντής της Φυσικό Αέριο Ελλάδος

OT Forum – Κοκκόλης (ElvalHalcor): Η βιομηχανία παράγοντας ανθεκτικότητας, ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας
OT FORUM

Κοκκόλης: Η βιομηχανία παράγοντας ανθεκτικότητας και στρατηγικής αυτονομίας

Ο Σπύρος Κοκκόλης, αντιπρόεδρος του ΔΣ της ElvalHalcor, μίλησε στο 7ο OT FORUM

OT FORUM – Παυλόπουλος: Δεν θεωρώ αναγκαία τη συνταγματική αναθεώρηση
OT FORUM

Παυλόπουλος: Δεν θεωρώ αναγκαία τη συνταγματική αναθεώρηση

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στο 7ο ΟΤ FORUM την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι αναγκαία σε πολλά πράγματα

Latest News
Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών
Commodities

Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών

Ο χρυσός επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Fourlis: Ετοιμάζει μια future-ready πλατφόρμα λιανικής – Ισχυρές οι επιδόσεις του 2025
Business

Νέα future-ready πλατφόρμα λιανικής προετοιμάζει ο Fourlis

Την εφοδιαστική αλυσίδα, τις κοινές εταιρικές υπηρεσίες και τις ψηφιακές και πολυκαναλικές δυνατότητες συνδυάζει η νέα πλατφόρμα - Τι προβλέπει ο Fourlis για το 2026

OT FORUM: Coca-Cola HBC και Nespresso Hellas επενδύουν σε καινοτομία, ανάπτυξη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
OT FORUM

Το στοίχημα των Coca-Cola HBC και Nespresso

Οι επενδύσεις και η καινοτομία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του CEO της Coca-Cola HBC, Svetoslav Atanasov, και του CEO της Nespresso Hellas, Αντώνη Αυγερόπουλου, στο OT FORUM

Κοσμήματα: Άλμα 15% στη μετοχή κολοσσού πολυτελείας από το Χονγκ Κονγκ
World

Άλμα 15% στη μετοχή γίγαντα κοσμημάτων λόγω ακριβού χρυσού

Η Citi εκτιμά ότι η Chow Tai Fook θα μπορούσε να σημειώσει αύξηση του περιθωρίου καθαρού κέρδους το 2027

ΔΥΠΑ: Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα
Κοινωνία

ΔΥΠΑ: Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Πώς μπορούν οι δικαιούχοι να δουν τα αποτελέσματα της ΔΥΠΑ

Καθαρισμός οικοπέδων: Παράταση έως τις 22 Ιουνίου για την ολοκλήρωση των εργασιών
Κοινωνία

Παράταση για τον καθαρισμό οικοπέδων - Τι να κάνετε

Η νέα παράταση έως τις 22 Ιουνίου δίνει στους ιδιοκτήτες τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό οικοπέδων και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της αντιπυρικής περιόδου

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών έως 19 Ιουνίου
Economy

Ο χάρτης πληρωμών έως 19 Ιουνίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι δικαιούχοι και τα συνολικά ποσά που καταβάλλονται ανά κατηγορία

OT Forum: Θεοχάρης – Γιούργας (ICAP CRIF): Η Ελλάδα να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της
OT FORUM

Θεοχάρης - Γιούργας (ICAP CRIF): Η Ελλάδα να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της

Ο Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών και ο Σπύρος Γιούργας, Εxecutive Director, Digital & Transformation Services της ICAP CRIF μιλώντας στο 7ο OT FORUM

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες
AGRO

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα

Οι επιζωοτίες επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, το εισόδημα των κτηνοτρόφων και την αναπτυξιακή προοπτική της υπαίθρου, επισήμανε ο κ. Καββαδάς

Νικηφορίδης (Ιmperial Brands Hellas): H επιχειρηματικότητα χρειάζεται προβλεψιμότητα
OT FORUM

Νικηφορίδης: H επιχειρηματικότητα χρειάζεται προβλεψιμότητα

Για την καινοτομία και την προσφορά στην κοινωνία μίλησε στο 7ο OT FORUM ο Nίκος Νικηφορίδης, πρόεδρος και CEO της Imperial Brands Hellas

OT FORUM – Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
OT FORUM

Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μίλησε στο 7ο OT FORUM

OT FORUM – Γιαννακοπούλου (ΔΕΗ): Στόχος είναι να φέρουμε στους καταναλωτές φθηνότερη ενέργεια
OT FORUM

Γιαννακοπούλου: Στόχος η φθηνότερη ενέργεια στους καταναλωτές

Στο 7ο OT FORUM, η Έλενα Γιαννακοπούλου, γενική διευθύντρια στρατηγικής Ομίλου ΔΕΗ, μίλησε για το καθετοποιημένο μοντέλο ηλεκτρικής ενέργειας

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Ομόλογα

Ράλι στα ευρωπαϊκά ομόλογα

Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή αποκλιμακώνουν τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων

Τζούλη Καλημέρη
HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως 23 Ιουνίου για αιτήσεις στο Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»
Business

Παρατείνονται οι αιτήσεις για το «Empowering Future Leaders»

Διετές πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για νέες και νέους αποφοίτους προσφέρει η HELLENiQ ENERGY

OT FORUM: Το τρίπτυχο που χτίζει ανθεκτικούς οργανισμούς
OT FORUM

Καινοτομία και ανθρώπινο δυναμικό η «συνταγή» της ανθεκτικότητας

Τι είπαν στο 7o OT FORUM οι κ.κ. Δημήτρης Χανής CEO ομίλου Ηρακλής και Γιάννης Μητρόπουλος γενικός διευθυντής της Φυσικό Αέριο Ελλάδος

Fast Ferries: Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην ακτοπλοΐα
Ακτοπλοΐα

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η Fast Ferries για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην ακτοπλοΐα

H Fast Ferries περιγράφει πρακτικές και εξελίξεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies