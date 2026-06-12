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OT Forum – Κοκκόλης (ElvalHalcor): Η βιομηχανία παράγοντας ανθεκτικότητας, ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας

Ο Σπύρος Κοκκόλης, αντιπρόεδρος του ΔΣ της ElvalHalcor, μίλησε στο 7ο OT FORUM

OT FORUM 12.06.2026, 13:29
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OT Forum – Κοκκόλης (ElvalHalcor): Η βιομηχανία παράγοντας ανθεκτικότητας, ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας
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«Η Ευρώπη έχει αφυπνιστεί, έχει καταλάβει ότι η βιομηχανία είναι κάτι απαραίτητο και δίνει μια ανθεκτικότητα, η οποία δεν δίνεται από κάποιον άλλο τομέα, είναι παράγοντας ανθεκτικότητας, ασφάλειας, καθώς και στρατηγικής αυτονομίας» τόνισε ο Σπύρος Κοκκόλης, αντιπρόεδρος του ΔΣ της ElvalHalcor, μιλώντας στο 7ο OT FORUM για τα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα, Αθανασία Ακρίβου και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Αρχικά αναφέρθηκε στις κρίσεις που έχει περάσει η βιομηχανία, την αυτονομία στην ενέργεια, την αυτονομία στην τεχνολογία και τις πρώτες ύλες επισημαίνοντας πως είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, για να μπορέσουμε να στεκόμαστε χωρίς να έχουμε πιέσεις από τρίτες χώρες. Η ευρωπαϊκή ατζέντα, ευτυχώς έχει αλλάξει, επισήμανε, και από το Green Deal περνούμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο, το Clean Industrial Deal, το οποίο τονίζει και την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Επίσης εστίασε και σε «θετικές πρωτοβουλίες» που υπάρχουν όπως το Steel and Metals Action Plan, τα Critical Raw Material Act, η συζήτηση για ρήτρες ευρωπαϊκής προέλευσης, εκτιμώντας ότι θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες.


Ειδική αναφορά έκανε στο πρόβλημα της διαρροής του scrap προς το εξωτερικό σημειώνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η αυτονομία στις πρώτες ύλες και το scrap είναι πρώτη ύλη η οποία χρειάζεται λιγότερο εξόρυξη και πρωτογενή παραγωγή, χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή του τελικού προϊόντος.

Ο Σπ. Κοκκόλης έθιξε και άλλα θέματα που δεν έχουν λυθεί όπως είναι το ενεργειακό κόστος καθώς οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες καλούνται να ανταγωνιστούν άλλες εταιρείες από Κίνα και ΗΠΑ με πολύ φθηνότερη ενέργεια. «Άρα γενικώς χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα και ισχυρά μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν φυσικά και από τις εθνικές κυβερνήσεις για τον ενεργειακό, χρηματοδοτικά εργαλεία, επενδύσεις», τόνισε.

Τα μέτρα της Ελλάδας για τη βιομηχανία

Αναφερόμενος στα μέτρα που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη της βιομηχανίας τόνισε ότι δεν είναι πλήρως ικανοποιητικά για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν είναι οριζόντια μέτρα, αφορούν μέρος των βιομηχανιών. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι η ένταση των μέτρων δεν είναι τόσο δυνατή, τόσο ισχυρή όσο μέτρα που παίρνουν άλλες χώρες, Βουλγαρία, Γερμανία, και λοιπά.

Ο Σπ. Κοκκόλης πρόσθεσε πως αν θέλουμε να αλλάξουμε λίγο το παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα, πρέπει να στηρίξουμε τη βιομηχανία και να έχουμε, εκτός από το ενεργειακό κόστος, να έχουμε επιταχυνόμενες αποσβέσεις και κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις, αδειοδοτήσεις ταχύτερες καθώς και μια μακροχρόνια και σταθερή βιομηχανική πολιτική. Δεν μπορεί να αλλάζει κάθε μέρα, γιατί η βιομηχανία δεν έχει βραχυορίζοντα, έχει πολύ μακρύ ορίζοντα.

Αναφερόμενος στη στρατηγική και τη συμβολή των διεθνών mega trends κατανάλωσης και ενέργειας, ο αντιπρόεδρος της ElvalHalcor τόνισε: Έχουμε δύο μέταλλα, το χαλκό και το αλουμίνιο, οι οποίοι εμπλέκονται σε σημαντικότατα mega trends όπως ενεργειακή μετάβαση, κυκλική οικονομία και η νέα βιομηχανική πραγματικότητα γενικώς. Είναι ανανεώσιμα πλήρως, δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και έχουμε βιομηχανικές εφαρμογές με υλικά τα οποία είναι απαραίτητα στις υποδομές της νέας τεχνολογικής πραγματικότητας.

Τέλος στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και της αξιοποίησής της στη βιομηχανία ο Σπ. Κοκκόλης δήλωσε: Η βιομηχανία χρησιμοποιεί και μπορεί να χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλά επίπεδα το AI για να υποστηρίξει τον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Στην παραγωγή μιλάμε για βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών. Μιλάμε για προληπτική συντήρηση. Μιλάμε για ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Επίσης ενεργειακή αποδοτικότητα. Προγραμματισμό και πρόβλεψη και ελαχιστοποίηση αποθεμάτων. Και τέλος ελλείψεις δεδομένων με βάση τα πολλά, ελλείψεις αποφάσεων, συγγνώμη, με βάση τα πάρα πολλά δεδομένα τα οποία έχει για τη γραμμές παραγωγής, παράγουν δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Και η βιομηχανία φυσικά δεν είναι μόνο η παραγωγή, είναι ένα σύνολο. Έχει οικονομικές υπηρεσίες, έχει επορικές υπηρεσίες, έχει διοικητικές υπηρεσίες. Ο όγκος των δεδομένων και η διαδικασία οι οποίες γίνονται μέσα είναι πάρα πολλές. Άρα μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητά μας γιατί και στον ποιοτικό έλεγχο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας, να έχουμε μικρότερες αποκλίσεις από τα πρότυπα, από τις από το προγραμματισμό μας, από τα από τα αποθέματά μας. Υψηλότερη ασφάλεια στο χώρο εργασίας, και γενικώς μπορεί να αποτελέσει το AI έναν επιταχυντή της παραγωγικότητας αλλά μόνο όταν το βάζεις σε ένα ώριμο βιομηχανικό περιβάλλον όπου έχεις ανθρώπους με τεχνογνωσία, με εμπειρία για να μπορούν να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα δεδομένα σωστά. Δόξα τω Θεώ δεν θα μας αντικαταστήσει.

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