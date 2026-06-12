OT FORUM – Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει – To δίλημμα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα

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Δεύτερη ημέρα για το 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο ιστορικό Παλαιό Καπνεργοστάσιο και ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε τα χαρτιά του για τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο.

Η προοπτική για εναλλακτική διακυβέρνηση και η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού

Με το άρωμα εκλογών να είναι έντονο ο πρώην πρωθυπουργός χαράσει τον δρόμο και θέτει το δίλημμα των εκλογών: Στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα. Διαμηνύει πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει ότι στη δεύτερη κάλπη θα χάσει» και δηλώνει πανέτοιμος για τη μάχη προκειμένου «να χάσει και στην πρώτη». Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δηλώνει «τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω» και προτείνει πέντε σημαντικά μέτρα που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλ. Τσίπρας: Πέντε άμεσα μέτρα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών

Αφού ξεκαθαρίζει πως «δεν κάνουμε πασαρέλα προτάσεων αλλά οι προτάσεις μας είναι βαθιά επεξεργασμένες εδώ και τρία χρόνια» απαριθμεί τα πέντε πρώτα μέτρα που θα εφαρμόσει αν αναλάβει το τιμόνι της χώρας.

Με τα θέματα της ακρίβειας να πρωταγωνιστούν και ειδικότερα την ενεργειακή ακρίβεια -το υψηλό ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά- να γονατίζει τους πολίτες, ο Αλέξης Τσίπρας λέει πως «έχουμε βρει τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή, προσιτή οικονομικά τιμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ούτως ώστε μεσοσταθμικά να μειωθεί το κόστος στα τιμολόγια κατά 30%».

Το δεύτερο θέμα που θα έβαζε σε προτεραιότητα είναι το ζήτημα της στέγης. «Έχουμε μελετήσει, έχουμε σχεδιάσει ένα δημόσιο φορέα κοινωνικής διαχείρισης των στεγαστικών δανείων αλλά ταυτόχρονα και έναν φορέα δημόσιο φορέα που θα έχει αντικείμενο τη στεγαστική πολιτική. Θα περάσουν σε αυτόν τον δημόσιο φορέα όλα τα αναξιοποίητα ακίνητα του δημοσίου», ανέφερε.

Το τρίτο μέτρο που αξιολογεί ως σημαντικό είναι αυτό που αφορά τη δημόσια μετακίνηση ως δικαίωμα. Προτείνει «δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αττική -Θεσσαλονίκη) σε όλους τους πολίτες (πλην τουριστών), εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες».

Αυτό το μέτρο το κοστολογεί γύρω στα 200-250 εκατομμύρια και εκριμά πψς «είναι χαμηλό, είναι σχεδόν το 1/4 των διάφορων pass που δίνει ο κύριος Μητσοτάκης».

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Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων

Το τέταρτο αφορά τη νέα γενιά. «Είναι ώριμο πια αίτημα που είχε νομοθετηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ και το κατήργησε ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι η κατάργηση του πανελλαδικών εξετάσεων. Νομίζω είναι συλλογική αποτυχία ως κοινωνία να κρατάμε ένα ψυχοφθόρο για τη νέα γενιά σύστημα μόνο και μόνο επειδή είναι αδιάβλητο και δεν μπορούμε να παραδώσουμε τίποτα πιο αδιάβλητο από αυτό στις επόμενες γενιές. Έχουμε σχεδιάσει ένα μοντέλο εισαγωγής το οποίο θα μπορέσει να δώσει μια άλλη αντίληψη για το τι είναι μάθηση, τι είναι γνώση, και ποιες δυνατότητες θα δίνονται σε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μονάχα στα παιδιά από τα υψηλά κοινωνικά στρώματα».

Ως πέμπτο σημαντικό μέτρο που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των ανθρώπων ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως «θέλω να δώσω πολύ βάρος σε κάποια συγκεκριμένες κατηγορίες, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το ΕΣΥ, και στους καθηγητές και στους δασκάλους μας. Είναι δείκτης ποιότητας της κοινωνίας μας σήμερα να μην έχουμε δασκάλους και καθηγητές που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας, που παίρνουν 800 ευρώ, είναι ντροπή. Και να μην έχουμε χειρουργούς, γιατρούς, νοσηλευτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε συνθήκες burn out, να αμείβονται με πενιχρά, με αναξιοπρεπείς μισθούς. Η ένταξη των καθηγητών και των δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο και μια ουσιαστική αύξηση μεσοσταθμικά 500 ευρώ έχει μελετηθεί αλλά και για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του ΕΣΥ», είπε.

Το δίλημμα των εκλογών

Ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας πλέον συσσωρευμένη τονίζει «ότι πριν από 10 χρόνια, το ’15, όταν έγινα πρωθυπουργός ήξερα τι θέλω να κάνω. Αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω».

Από το 7ο OT FORUM ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ξεκάθαρο το δίλημμα της επόμενης εκλογική αναμέτρησης που «δεν είναι σταθερότητα ή χάος». Το πραγματικό δίλημμα «είναι στασιμότητα ή πρόοδος» είπε και εξήγησε πως «αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι σταθερότητα. Όταν δεν βγαίνει ο μήνας, όταν στις 20 μέρες ο μισθός τελειώνει, όταν αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία αισθάνεται να περνά πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά, όταν οι αδικίες έχουν γίνει κανόνας, αυτό δεν είναι σταθερότητα. Αυτό είναι στασιμότητα. Όταν η Ελλάδα έχει πέσει στις χαμηλότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν σε όλους τους κρίσιμους δείκτες, αυτό δεν είναι σταθερότητα».

Άρα το δίλημμα «είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα».

Αποδομώντας το success story της κυβέρνηση

Ο πρώην πρωθυπουργός, καταρρίπτει το αφήγημα της κυβέρνησης ότι έχει success story, επειδή έχει ρυθμούς ανάπτυξης.

«Εγώ κυβέρνησα με μνημόνια. Άρα ήμουν υποχρεωμένος να ακολουθήσω περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές, λιτότητας. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη δεν είχε κανένα περιορισμό και είχε και 30 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να δούμε τα νούμερα. 2023-24-25, ρυθμός ανάπτυξης 2,1%. 2,1% είχαμε το 2018. Και 2,3% αφήσαμε το 2019. Πού είναι λοιπόν αυτή η μεγάλη ανάπτυξη;

Ανταγωνιστικότητα, για να πάμε και σε οικονομικά μεγέθη. Όταν εγώ παρέδωσα, η ανταγωνιστικότητα, το εμπορικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό αλλά για 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα έχει έλλειμμα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε κατρακυλήσει τρεις θέσεις στην 50ή θέση στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με το World Competitiveness Center. Πού είναι λοιπόν οι μεγάλες επιτυχίες; Πανηγυρίζουν για τη μείωση της ανεργίας. Αν δούμε πόσο έχει αυξηθεί η απασχόληση, γιατί αυτός είναι ένας ενδιαφέρων δείκτης, θα δούμε ότι αυξήθηκε τα τελευταία 6 χρόνια κατά 400.000 θέσεις. Τα χρόνια που η κυβέρνησα εγώ, 4,5 χρόνια, αυξήθηκε κατά 330.000 θέσεις. Αν το διαιρέσεις, είναι περίπου το ίδιος αριθμός, 68.000 ετησίως.

Οι φόροι. Μάλιστα, ελαφρύνθηκαν, αλλά για μια ελίτ. Για το 10% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Τα χαμηλά στρώματα φορτώνονται τους φόρους και κάποιοι βεβαίως έχουν τη δυνατότητα να έχουν πάρα πολύ μεγάλα κέρδη και να είναι αφορολόγητα. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση που είχε αύξηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στις επενδύσεις το 2025. Εμείς το 2018 πιάσαμε το μεγαλύτερο ποσό την πρωτιά δεκαετίας 2018-2018 σε επενδύσεις που μας κατηγορούν ότι δεν ήμασταν φιλοεπενδυτική κυβέρνηση. Για να δούμε όμως ποια είναι η ποιότητα των επενδύσεων που γίνονται σήμερα στη χώρα μας, στην ελληνική οικονομία. Από αυτά τα 3 δισεκατομμύρια, το 40% είναι επενδύσεις στο real estate και στην κατοικία. Άρα σε μη παραγωγικές επενδύσεις».

«Είμαι εδώ για να ξεβολέψω»

Μετά από εφτά χρόνια διακυβένησης Νέας Δημοκρατίας «ζούμε στη μεγαλύτερη έντασή της, την ίδια μέθοδο, την ίδια μεθοδολογία, το ίδιο φάρμακο που μας οδήγησε στη χρεοκοπία» διαπίστωσε ο πρώην πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για «πελατειακό κράτος, διαφθορά, ανισότητες κοινωνικές, οι οποίες διευρύνονται, γενικευμένη αίσθηση ότι μια ολιγαρχία κερδίζει και κυβερνά». Απέναντι σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει: «Εγώ λοιπόν είμαι εδώ για να ξεβολέψω λίγο τα πράγματα.

Για να ξεβολέψω όλους όσους αισθάνονται βολεμένοι με το αφήγημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική» και τονίζει: «η Ελλάδα είναι των δημιουργικών, παραγωγικών ανθρώπων, της εργασίας, των νέων παιδιών που είναι δημιουργικοί και θέλουν αξιοκρατία και φεύγουν στο εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι των ανθρώπων που αγαπάνε τον τόπο τους και θέλουν να μείνει κάτι σημαντικό σε αυτόν τον τόπο.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν μπορεί να κουκουλωθεί

«Έχω την πεποίθηση ότι και συντηρητική να είναι η επόμενη κυβέρνηση, χωρίς τον Μητσοτάκη, δεν θα μπορέσει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών», είπε ο Αλέξης Τσίπρας ερωτηθείς για το πώς θα χειριστεί τα ζητήματα του κράτους δικαίου εάν γίνει πρωθυπουργός. «Θα έχω την αυτοπεποίθηση να μην δημιουργήσω ένα κλειστό κύκλωμα ασυλίας για μένα και για άλλα πρόσωπα», πρόσθεσε.

Πήρε το δίπλωμα… του Κυριάκου Μητσοτάκη

Όταν η κουβέντα έφτασε και στο δίπλωμα και την περίφημη ατάκα, χθες, του πρωθυπουργού, ο Αλέξης Τσίπρας αντέστρεψε την κατάσταση.

«Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα το παίρνουν όταν παραβιάζεις τους κανόνες. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο Κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει; Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές, προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων. Όπως την υπόθεση των Τεμπών.

Έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Διότι η διαφθορά είναι το βασικό χαρακτηριστικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τόπο. Έχει μοιράσει δημόσιο χρήμα σε ημέτριους με κλειστούς διαγωνισμούς. Και απευθείας αναθέσεις. Και την Ευρωπαϊκό χρήμα επίσης σε ημέτριους μέσα από το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν, αν κάποιος δεν έπρεπε να έχει όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά τα 7 χρόνια».

Η ποιότητα της δημοκρατίας

Ο Αλέξης Τσίπρας αναγνώρισε πως η οικονομία είναι ρυθμιστής της πολιτικής («It’s the economy’s stupid») και παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις αλλά για πρώτη φορά στα 50 χρόνια της Μεταπολίτευσης «στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι μόνο η οικονομία το διακύβευμα. Θα είναι και η ποιότητα της δημοκρατίας».

Το θέμα της κακοποίησης του κράτους δικαίου, τα θέματα της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης η αίσθηση της αδικίας και του βάθους της διαφθοράς αυτή τη στιγμή που επικρατεί στη χώρα είναι στοιχεία που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο πολύ δυσβάσταχτο θα έλεγε κανείς για τον πολίτη, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Ας μην κάνει όνειρα για τρίτη θητεία ο Κυρ. Μητσοτάκης»

Ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να «διαβάσει» το πολιτικό μέλλον και έσπευσε να στείλει μήνυμα στον πρωθυπουργό. «H επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη. Ας μην κάνει όνειρα για τρίτη θητεία. Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι μια αμφίρροπη», τόνισε.

Η ενότητα της Αριστεράς

Με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) να διανύει τα πρώτα της βήματα η ενότητα της Αριστεράς αποτελεί ζητούμενο. «Αν επιτεύχθηκε η ενότητα των προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών, επιτεύχθηκε στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ. Στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Επιτεύχθηκε το ’12, επιτεύχθηκε το ’15 δύο φορές και το ’19 32% το πήραμε.

Το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και τώρα. Η ενότητα των δυνάμεων θα γίνει στην πράξη από αυτόν που οι πολίτες θα διακρίνουν ότι έχει τη δυνατότητα να φέρει την αλλαγή. Ότι μπορεί να χτυπήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη κάλπη» δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στέλνοντας πολλά μηνύματα.

Επόμενος σταθμός η Νίκαια

Μετά την εμφάνισή του σήμερα στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου θα συνεχίζει με περιοδείες και επανασύνδεση με τις λαϊκές γειτονιές στις οποίες το 2023 κατέγραψε μεγάλες απώλειες.

Τη Δευτέρα μιλά στη Νίκαια ενώ ήδη ο μηχανισμός στην Αμαλίας εργάζεται για την προετοιμασία της τρίτης διεθνούς διάσκεψης του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα που θα διεξαχθεί φέτος στη Λευκωσία στις 17 Ιουνίου.