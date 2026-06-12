OT FORUM – Γιαννακοπούλου (ΔΕΗ): Στόχος είναι να φέρουμε στους καταναλωτές φθηνότερη ενέργεια

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«Τόσο η ζήτηση όσο και η υπερκάλυψη της ΑΜΚ ήταν μια μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης στη μακροπρόθεσμη επενδυτική μας πρόταση», τόνισε η Έλενα Γιαννακοπούλου, γενική διευθύντρια στρατηγικής Ομίλου ΔΕΗ στο 7ο OT FORUM για τα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα, Αλέξανδρο Κλώσσα και Αθανασία Ακρίβου.

«Το πιο σημαντικό ήταν πως προσελκύσαμε μεγάλους επενδυτές έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στη ΔΕΗ προκειμένου να εκτεθούν στην ενεργειακή μετάβαση της περιοχής μας. Αυτό σημαίνει πολλά και για την πορεία της αλλά και για την εξέλιξή της σε power παίκτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», σημείωσε η κα. Γιαννακοπούλου.

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Τα σχέδια της ΔΕΗ

Η κα. Γιαννακοπούλου αναφέρθηκε στο επενδυτικό πλάνο 24 δισ. ευρώ μέχρι το 2030. «Ο σχεδιασμός μας στον όμιλο ΔΕΗ δεν αφορά ευθείες γραμμές αλλά το πώς θα διαχειριστούμε τη μεταβλητότητα. Και έχει αρκετές δικλείδες ασφαλείας αυτό. Πρώτα απ’ όλα το μοντέλο μας, ότι είμαστε ένας καθετοποιημένος παίκτης -δραστηριοποιούμαστε στην παραγωγή και τη διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος- κι αυτό από μόνο του μας προσφέρει μια ασπίδα προστασίας, ένα natural hedging. Το άλλο είναι η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου μας τόσο σε τεχνολογικό κομμάτι -έχουμε φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, υδροηλεκτρικά κ.λπ.- όσο και στο κομμάτι της γεωγραφικής διαφοροποίησης».

Η κα. Γιαννακοπούλου αναφέρθηκε στο ότι δραστηριοποιείται ο όμιλος της ΔΕΗ σε μεγάλες αγορές, καθώς υπάρχει μεγάλη συμπληρωματικότητα πηγών ενέργειας σε βορρά και νότο. «Αυτό σημαίνει πως τα αιολικά είναι αποδοτικά στο βορρά, ενώ τα φωτοβολτα πολύ ισχυρά στο νότο. Εκμεταλλευόμαστε τις υποδομές μέσω του διασυνοριακού εμπορίου και τις οικονομίες κλίμακας», τόνισε μεταξύ άλλων.

Data center και πράσινη μετάβαση

Το data center και όλη αυτή η ανάπτυξη είναι κεντρικός πυλώνας της μετεξέλιξης της ΔΕΗ, σημείωσε η κα. Γιαννακοπούλου. Πρόσθεσε ότι η ΔΕΗ έχει το πλεονέκτημα στη Δυτ. Μακεδονία να αναπτύξει ένα οικοσύστημα.

όλη αυτή η μεγάλη ανάπτυξη στις ψηφιακές υποδομένς είναι πια κεντρικός πυλώνας της μετεξέλιξη της εταιρείας.

«Η πράσινη μετάβαση για μας βρίσκεται στην καρδιά τους στρατηγικού μας μετασχηματισμού μας», υπογραμμίζει. «Η Ευρώπη δεν έχει ικανά αποθέματα φυσικού αερίου. Εχουμε ήλιο, άνεμο, τις διασυνδέσεις που μας ενώνουν. Αρα για εμάς οι ΑΠΕ είναι και πιο οικονομικό αλλα εγγυάται και την ενεργειακή ασφάλεια. Αυτό θα μας πάει σε ένα βιώσιμο μέλλον και θα δώσει πιο φθηνό ηλεκτρισμό στο σύστημα των καταναλωτών. Αρα συνεχίζουμε ακάθεκτοι στην πράσινη μετάβαση», είπε κλείνοντας η κα Γιαννακοπούλου.