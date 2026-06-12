ΟΤ FORUM «100 χρόνια ΟΤ»: Λεπτό προς λεπτό η 2η μέρα

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Δεύτερη ημέρα σήμερα για το συνέδριο, το 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο ιστορικό Παλαιό Καπνεργοστάσιο και ανοίγει τη συζήτηση με τους πρωταγωνιστές της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας

Το 7ο OT FORUM αποτελεί ένα Συνέδριο – ορόσημο καθώς διεξάγεται σε μία ιδιαίτερη χρονική συγκυρία για την οικογένεια του Οικονομικού Ταχυδρόμου – και όχι μόνον: τη φετινή χρονιά ο Οικονομικός Ταχυδρόμος συμπληρώνει εκατό χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική δημοσιογραφία, σηματοδοτώντας με την έγκυρη και παρεμβατική του πένα, έναν ολόκληρο αιώνα καταγραφής των εξελίξεων που διαμόρφωσαν την οικονομία, το επιχειρείν και την ανάπτυξη της χώρας ανά τις δεκαετίες.

Η δημοσιογραφική ομάδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου θα καλύψει λεπτό προς λεπτό όλες τις εργασίες του Συνεδρίου, με συνεντεύξεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, με την σφραγίδα της εγκυρότητας και της αμεσότητας που διακρίνουν την οικονομική ιστοσελίδα της Alter Ego Media.

Οι εργασίες του 7ου OT FORUM μεταδίδονται ζωντανά μέσω live streaming από το ot.gr, προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει τις συζητήσεις που φιλοδοξούν να χαρτογραφήσουν την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα.

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