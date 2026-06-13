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Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε δηκτικά τις δηλώσεις Σδούκου, που κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ ότι «επιλέγει τον δρόμο των παροχών, ενώ εμείς όχι», αλλά στην επόμενη φράση της εξιστορούσε πόσα pass έδωσε η κυβέρνηση ΝΔ

Πολιτική 13.06.2026, 13:31
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Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ
Newsroom

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«Το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα ΜΜΜ είναι απόλυτα ρεαλιστικό. Δεν μιλάμε με λόγια του αέρα ούτε θα μπούμε σε διαγκωνισμό παροχών. Προχωράμε με την αξιοπιστία μας με πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί», τόνισε ο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Κώστας Tσουκαλάς, απαντώντας στις κυβερνητικές αντιδράσεις αναφορικά με τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

«Είδα την αντίδραση του κ. Κυρανάκη και την προσπάθειά του να υπονομεύσει την πρόταση, πάλι να πει για ‘λεφτόδεντρα’ για να στιγματίσει ένα στοχευμένο μέτρο για τη νέα γενιά», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στον Alpha Radio και σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είναι ο ίδιος ο πολιτικός που είχε προτείνει τη θέσπιση μειωμένου κομίστρου στα ταξί, που θα επιβάρυνε προφανώς τα ταμεία, για τους μεθυσμένους οδηγούς. Δηλαδή, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί πως αντί για τη στήριξη της νέας γενιάς, είναι πιο σημαντικό να επιδοτήσουμε τη μετακίνηση των μεθυσμένων οδηγών αντί να αλλάξουμε με προγράμματα την κουλτούρα της οδηγικής συμπεριφοράς, με ελέγχους ώστε να μην έχουμε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σχολιάζοντας τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και τη «λογική πλειοδοσίας» πάνω στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων, τόνισε ότι «το μέτρο της δωρεάν καθολικής πρόσβασης στα ΜΜΜ είναι ένα μέτρο ελάφρυνσης της νέας γενιάς μέσα από ένα συνολικό πακέτο στήριξης της στους τομείς της στέγασης, της εκπαίδευσης».

«Από την άλλη», προσέθεσε, «ο πρώην πρωθυπουργός με την πρότασή του από μόνος του δείχνει και ποια είναι η πολύ μεγάλη διαφορά του με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη: ο ένας κάνει στοχευμένες προτάσεις και απόλυτα κοστολογημένες, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός, στην αγωνία του να υπερκεράσει, πάει σε μια λογική πλήρους παροχολογίας χωρίς ουσία γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί ποιος είναι ο μόνιμος κάτοικος – γιατί άκουσα ότι αυτούς θα αφορά. Το μέτρο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ κοστίζει 35 εκατομμύρια και το άλλο 350 εκατομμύρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τσουκαλάς: Εμείς προχωράμε με πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί

«Εμείς δεν μιλάμε με λόγια του αέρα. Ούτε θα πάμε σε διαγκωνισμό παροχών. Εμείς προχωράμε με το σχέδιο μας, την αξιοπιστία μας, με πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί και με χρονοδιάγραμμα πότε εφαρμόζονται, για ποιο λόγο και ποιους στηρίζουν στην κοινωνία. Οι νέοι μας έχουν ανάγκη υποστήριξης», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς και προσέθεσε: «Άκουσα χθες την εκπρόσωπο Τύπου της Νέα Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου, που έλεγε ότι ‘επιλέγει το ΠΑΣΟΚ τον δρόμο των παροχών, ενώ εμείς όχι’. Και στην επόμενη φράση της εξιστορούσε πόσα pass έδωσαν. Δεν είναι παροχή το pass και είναι η ελάφρυνση των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς;», αναρωτήθηκε δηκτικά κάνοντας λόγο για αμήχανη και κενή περιεχομένου αντίδραση της κυβέρνησης.

Περαιτέρω, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε τον κεντρικό στόχο του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι η νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση. «Η εκπαίδευση θέλουμε να συνδεθεί με την έρευνα και την αγορά. Πρέπει να δούμε πως αλλάζουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και πως αλλάζουμε και την εκπαίδευση προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος μας είναι η νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση, όπως τον περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Πώς δηλαδή θα δημιουργήσουμε όρους αύξησης της κλίμακας της παραγωγικότητας της οικονομίας μας, που είναι στα τάρταρα. Και δεν είναι δικό μου συμπέρασμα, το καταδεικνύει ο ΣΕΒ και η Eurostat», όπως είπε.

Εξήγησε πως για να γίνει αυτό «πρέπει να στηρίξουμε τη νέα γενιά για καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας ώστε να δημιουργήσει. Αυτό για να γίνει, πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την επιχειρηματική καινοτομία, τις start up. Να δώσουμε δηλαδή τα εφόδια ώστε να μείνει ο νέος στην Ελλάδα και να δημιουργήσει. Γι’ αυτό μιλάμε για ένα νέο σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας, για τον ρόλο της αναπτυξιακής τράπεζας στηρίζοντας το νέο επιχειρείν, για ένα δημόσιο σύστημα Παιδείας που θα έχει σχέση με την αγορά. Πρέπει η οικονομία μας να αλλάξει πρόσωπο».

Σχετικά, δε, με τη στεγαστική κρίση, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, οι αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης να κατευθυνθούν μέσω της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας στις κοινωνικές κατοικίες.

«Θέματα όπως η στέγαση, το ΠΑΣΟΚ το έθεσε στον δημόσιο διάλογο από το 2022. Στα εργασιακά, το θέμα των ωρών εργασίας με διατήρηση αποδοχών, της πιλοτικής εφαρμογής δηλαδή της 4ήμερης εργασίας, επίσης τα άνοιξε το ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο είναι η νέα γενιά, η γυναίκα, ο συνταξιούχος, ο αγρότης, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας και αυτό θα αποτυπωθεί στο νέο μοντέλο επικοινωνίας μας που καθιερώσαμε με περισσότερη συμμετοχή και διάδραση», σημείωσε υπογραμμίζοντας τα θέματα καθημερινότητας, για να προσθέσει πως «εδώ πάμε σε μια άλλη πολιτική κουλτούρα, όπου στο επίκεντρο δεν θα είναι οι υπουργοί, η κυβέρνηση, η αδιαφάνεια κ.ο.κ , αλλά ο πολίτης».

Στον απόηχο της περιοδείας του στην Πιερία, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε ότι η κατάσταση του πρωτογενούς τομέα που του μεταφέρθηκε, ήταν σοκαριστική.

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τις ζωονόσους, αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμη αποκλεισμένοι από τους στάβλους τους χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των αποζημιώσεων, χωρίς χρονοδιάγραμμα πότε θα μπορέσουν να ξαναβάλουν κοπάδια στις μονάδες τους. Ενώ μπορούν να πάρουν νέα κοπάδια, δεν μπορούν να τα μεταφέρουν στις παλιές κτηνοτροφικές τους μονάδες, αλλά σε νέες όπως μου εξήγησαν», περιέγραψε, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα δεν μπορούμε να έχουμε και στιβαρό παραγωγικό μοντέλο, ούτε επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια.

Πηγή: in.gr

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