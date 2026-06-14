 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Personal Finance"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(14) "Personal Taxes"
    [1]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Δηλώσεις αναδρομικών: Πώς υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Ερωτήσεις απαντήσεις της διοίκησης για την υποβολή των αναδρομικών

Experts 14.06.2026, 08:00
Σχολιάστε
Δηλώσεις αναδρομικών: Πώς υποβάλλονται ηλεκτρονικά
Άποψη Απόστολος Αλωνιάτης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Είδαμε στο προηγούμενο μας άρθρο για τα αναδρομικά, που υποβάλλονται και από ποιους υποβάλλονται οι σχετικές δηλώσεις

Ακόμη είδαμε πως φορολογούνται οι αγροτικές επιδοτήσεις που δίνονται αναδρομικά και  πότε πρέπει αν υποβάλουμε δήλωση αναδρομικών γι’ αυτές

Ακόμη είδαμε πως δηλώνονται τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά και όχι μόνο πριν το 2019.

Σήμερα θα δούμε πως υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά και θέματα που αφορούν αυτές τις δηλώσεις μέσα από τις ερωτήσεις απαντήσεις της ΑΑΔΕ

Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αναδρομικών

Για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα αναδρομικά, πρέπει μέσα από το site της ΑΑΔΕ, να διαλέξουμε την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Αφού επιλέξουμε το έτος στο οποίο αναφέρονται τα αναδρομικά επιλέγουμε την «Υποβολή Τροποποιητικής»

Στο παράδειγμα μας τα αναδρομικά αφορούν το φορολογικό έτος 2023 , και στην εφαρμογή επιλέγουμε το «Δηλώσεις Έτους 2024» , δηλαδή το έτος που είχαμε την υποχρέωση να υποβάλουμε την φορολογική δήλωση.

Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε «Δήλωση Αναδρομικών Μισθών/Συντάξεων» ώστε να υποβάλλουμε την τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο.

Η επόμενη οθόνη, είναι το μενού της υποβολής της δήλωσης αναδρομικών. Σε αυτήν αναφέρεται το φορολογικό έτος που αφορούν τα αναδρομικά και δίνεται η επιλογή είτε για επιστροφή στο μενού είτε για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης για τα αναδρομικά.

Αν επιλέξετε «Συνέχεια Υποβολής» , το σύστημα θα σας εμφανίσει τα νέα στοιχεία της εκκαθάρισης και το νέο ποσό της.

Προσοχή:

Το ποσό που δείχνει δεν είναι το πραγματικό ποσό πληρωμής, αλλά το νέο ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση

Αν η νέα εκκαθάριση μειώνει το πιστωτικό ποσό της αρχικής δήλωσης και εσείς έχτε πάρει ήδη την επιστροφή, θα κληθείτε να επιστρέψετε την διαφορά ως «Αχρεωστήτως καταβληθέντα»

Η πληρωμή του χρωστικού ποσού , είναι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους, ενώ του ποσού των αχρεωστήτως καταβληθέντων είναι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης των αναδρομικών.

Ερωτήσεις απαντήσεις της διοίκησης για την υποβολή των αναδρομικών

Ε          Έχω εισπράξει αναδρομικά συντάξεων. Πώς θα τα δηλώσω;

Α          Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης, π.χ. για το φορολογικό έτος 2017 θα επιλέξετε ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2018. Στην συνέχεια, επιλέγετε Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1. Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά, υποβάλετε οριστικά τη δήλωση (εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2026).

Τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών, θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν.

Ε          Έχω χειρόγραφη βεβαίωση αποδοχών για αναδρομικά ποσά μισθών αλλά δεν εμφανίζεται η επιλογή για υποβολή Δήλωσης Αναδρομικών Ε1. Πώς θα υποβάλλω τη δήλωση αναδρομικών;

Α          Η επιλογή είναι ενεργή για όσους φορολογούμενους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για αναδρομικές αποδοχές από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία.

Ε          Μπορώ στη δήλωση για αναδρομικά να τροποποιήσω κωδικούς που δεν σχετίζονται με τις αναδρομικές αποδοχές;

Α          Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσετε ή να τροποποιήσετε κάποιον άλλο κωδικό. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε άλλα στοιχεία της δήλωσής σας πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Τι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην περίπτωση των τόκων που ενδέχεται να συνοδεύουν τα αναδρομικά, κυρίως όταν αυτά έχουν επιδικαστεί μέσω δικαστικών αποφάσεων.

Οι τόκοι αυτοί φορολογούνται αυτοτελώς με ποσοστό 15% την χρονιά της καταβολής και όχι στις χρονιές που αναφέρεται η υποχρέωση των αναδρομικών. Το  ποσοστό πρέπει να παρακρατηθεί και να αποδοθεί  από τον υπόχρεο για την καταβολή. Σε περίπτωση που δεν γίνει παρακράτηση του 15% , ο λαμβάνων θα φορολογηθεί για το ποσό αυτό με 15%

Το ποσό των τόκων πρέπει να δηλωθεί στον πίνακα «Δ1: Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα» και στους κωδικούς 667-668 «Τόκοι (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης.

Στο εσωτερικό πίνακα θα πρέπει εκτός από το ποσό να δηλωθεί και η επιλογή «Λοιποί τόκοι»

Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί πρέπει να δηλωθεί στους κωδικούς 675-676 «Φόρος που παρακρατήθηκε για τους τόκους ημεδαπής προέλευσης»

Αναδρομικά που δεν έχουν εμφανιστεί στις βεβαιώσεις ή δεν έχουν κατανεμηθεί στα ανάλογα έτη

Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα αναδρομικά δεν εμφανίζονται στις βεβαιώσεις ή εμφανίζονται συγκεντρωτικά και όχι κατανεμημένα στα χρόνια που αφορούν. Να σημειώσουμε ότι οι περιπτώσεις αυτές είναι πλέον σπάνιες. Οι δικαιούχοι πρέπει να αποταθούν στα ασφαλιστικά τους ταμεία και να ζητήσουν χειρόγραφες βεβαιώσεις αποδοχών  για τα  στοιχεία τους δεν εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης δεν μπορεί να γίνει ψηφιακά και πρέπει αν κατατεθούν είτε στις Δ.Ο.Υ όπου υπάρχουν πλέον είτε μέσα από «Τα αιτήματα μου».

Αλωνιάτης Απόστολος

Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της ENTERSOFTONE και συγγραφέας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ιράν: Αρση κυρώσεων στο πετρέλαιο, στο σχέδιο συμφωνίας με ΗΠΑ
World

Ιράν: Αρση κυρώσεων στο πετρέλαιο, στο σχέδιο συμφωνίας με ΗΠΑ
Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία
AGRO

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία
Υποκλοπές: Κρατικές υπηρεσίες έδωσαν συστατικές επιστολές στην Intellexa για το Predator
Πολιτική

Συστατικές επιστολές από κρατικές υπηρεσίες σε Intellexa για Predator
Ισραήλ: Οι «άσοι» της οικονομίας που την κάνουν να προσαρμόζεται – Μέχρι πότε θα τους έχει
World

Η ανθεκτικότητα και το κόστος για την οικονομία του Ισραήλ
Μασκ: Πόση από την περιουσία του προέρχεται από κρατική ενίσχυση;
World

Μασκ: Πόση από την περιουσία του προέρχεται από κρατική ενίσχυση;
Κροατία: Αναδεικνύεται σε ναυτιλιακό κόμβο που συνδέει Ασία με Κεντρική Ευρώπη
World

Η Κροατία ναυτιλιακός κόμβος που συνδέει Ασία με Κ. Ευρώπη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αλεξάντερ Φορντάις: Ο «Λιμοκοντόρος Τζογαδόρος» και το πρώτο Bank Run
World

Ο «Λιμοκοντόρος Τζογαδόρος» και το πρώτο Bank Run

Στις αρχές του 1770 ο Φορντάις έμοιαζε να βρίσκεται στην κορυφή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του Λονδίνου και τίποτα δεν προμήνυε ττι έμελε να συμβεί

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Πανέτοιμη η Wall Street για νέες IPO
Tεχνητή νοημοσύνη

Πανέτοιμοι οι επενδυτές της Wall Street για νέες IPO στην AI

Οι χρηματοδοτήσεις των SpaceX, Anthropic και Alphabet είναι ενδεικτικές της διάθεσης των επενδυτών να απορροφήσουν έναν καταιγισμό νέων εκδόσεων

Μελίνα Ζιάγκου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς το Euronext αλλάζει το παιχνίδι και φέρνει νέα κεφάλαια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε νέα πίστα το ΧΑ - Τι αποκαλύπτουν οι αριθμοί

Το νέο τοπίο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, τους επενδυτές και τις εσηγμένες ανέλυσαν στο 7ο OT FORUM ο Γιάννος Κοντόπουλος και η Βασιλική Λαζαράκου

Γιώργος Μανέττας
Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ
Financial Times

Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ

Όπως και ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου έχει παραδώσει τον έλεγχο της αφήγησης στο Ιράν

Edward Luce
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η AI δεν θα είναι μόνο στη συσκευή, αλλά μέσα στο δίκτυο
Τηλεπικοινωνίες

Το μεγάλο στοίχημα του ΟΤΕ για AI στο core δίκτυο κινητής

Πιλοτική εφαρμογή AI στο δίκτυο κινητής σε Ελλάδα και Γερμανία από το 2026 προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής

Γιώργος Πολύζος
Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
Φυσικό αέριο

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Ποια είναι τα συστατικά της «συνταγής» μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης; Τι απαντά η Φυσικό Αέριο Ελλάδος

Μαρία Σιδέρη
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας, τα έτη ασφάλισης και το τελικό ποσό της σύνταξης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόση σύνταξη δικαιούστε; Οδηγός για ασφαλισμένους

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ - Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό στις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Περισσότερα από Experts
Δηλώσεις αναδρομικών: Πώς υποβάλλονται ηλεκτρονικά
Experts

Δηλώσεις αναδρομικών: Πώς υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Ερωτήσεις απαντήσεις της διοίκησης για την υποβολή των αναδρομικών

Απόστολος Αλωνιάτης
Οι επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων
Experts

Οι επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων

Η άνοδος των επιτοκίων και η αυξητική πορεία του euribor εντείνουν τις πιέσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Βασίλης Κορκίδης
Μια πτώση που δεν ανησυχεί
Experts

Μια πτώση που δεν ανησυχεί

Συνήθως, τα χρηματιστήρια κινούνται αρκετά απρόβλεπτα και με τη λογική της αγέλης

Γιώργος Λαγαρίας
Εξαγωγές: Ισχυρή εκκίνηση το 2026 με διψήφια άνοδο και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου
Experts

Το μικρό θαύμα

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η πορεία των τροφίμων

Συμεών Διαμαντίδης
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 8ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Ενδεικτικά παραδείγματα περιπτώσεων τροποποιητικών δηλώσεων

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Ο κίνδυνος μιας νέας συνθήκης στην εργασία
Experts

Ο κίνδυνος μιας νέας συνθήκης στην εργασία

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, περίπου 40% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως έχουν υψηλή έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη

Κωνσταντίνος Αγραπιδάς
Ανάγκη ισορροπίας για την ενιαία αγορά της ΕΕ
Experts

Ανάγκη ισορροπίας στην ενιαία αγορά

Παρά το εκτεταμένο νομικό και θεσμικό πλαίσιό της, η ενιαία αγορά εξακολουθεί να λειτουργεί με ασυμμετρίες, ρυθμιστικά κενά και διοικητικούς κατακερματισμούς

Απόστολος Σαμαράς
Latest News
Ιράν: Αρση κυρώσεων στο πετρέλαιο, στο σχέδιο συμφωνίας με ΗΠΑ
World

Ιράν: Αρση κυρώσεων στο πετρέλαιο, στο σχέδιο συμφωνίας με ΗΠΑ

Στη συμφωνία με το Ιραν οι ΗΠΑ συμφωνούν να αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία
AGRO

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, διεκδικώντας τους απαραίτητους πόρους και μεγαλύτερη ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων παραγωγών, είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Υποκλοπές: Κρατικές υπηρεσίες έδωσαν συστατικές επιστολές στην Intellexa για το Predator
Πολιτική

Συστατικές επιστολές από κρατικές υπηρεσίες σε Intellexa για Predator

Πυρά από την αντιπολίτευση για τις υποκλοπές, ζητά απαντήσεις από το Μαξίμου

Ισραήλ: Οι «άσοι» της οικονομίας που την κάνουν να προσαρμόζεται – Μέχρι πότε θα τους έχει
World

Η ανθεκτικότητα και το κόστος για την οικονομία του Ισραήλ

Η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα της οικονομίας του Ισραήλ, προφανώς και δεν είναι κάτι μεταφυσικό που συμβαίνει «κάτω από την Αγία Γη»

Μελίνα Ζιάγκου
Μασκ: Πόση από την περιουσία του προέρχεται από κρατική ενίσχυση;
World

Μασκ: Πόση από την περιουσία του προέρχεται από κρατική ενίσχυση;

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χορήγησε στη SpaceX του Μασκ επιχορηγήσεις αξίας άνω των 500 εκατ. δολαρίων στα πρώτα της χρόνια.

Δημήτρης Σταμούλης
Κροατία: Αναδεικνύεται σε ναυτιλιακό κόμβο που συνδέει Ασία με Κεντρική Ευρώπη
World

Η Κροατία ναυτιλιακός κόμβος που συνδέει Ασία με Κ. Ευρώπη

Ο υπουργός Μεταφορών δηλώνει ότι η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού θα πενταπλασιάσει τη χωρητικότητα διακίνησης

Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 3 – Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου
Μεταφορές

Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 3 – Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου

Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν νωρίτερα από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη

Μητσοτάκης: Τι είπε για τις πολεοδομίες – Eπίθεση στο ΠΑΣΟΚ για το Σύνταγμα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τι είπε για τις πολεοδομίες - Eπίθεση στο ΠΑΣΟΚ για το Σύνταγμα

Στην εκτενή κυριακάτικη ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο σκάνδαλο στις πολεοδομίες επιχειρώντας να εκπέμψει εικόνα αποφασιστικότητας απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς και στοχεύοντας στην απεμπλοκή της κυβέρνησης από τον πυρήνα του προβλήματος

ΠΟΜΙΔΑ: Οχι στη διαγραφή ακινήτων από το Μητρώο Βραχυχρονίων Μισθώσεων λόγω μεταβίβασης
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Οχι στη διαγραφή ακινήτων από το Μητρώο Βραχυχρονίων Μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Για αυθαίρετη απομείωση της αξίας της ιδιωτικής περιουσίας με τη συγκεκριμένη διάταξη κάνει λόγο η ΠΟΜΙΔΑ

Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν – Τι πρέπει να προσέξουν καταναλωτές και έμποροι
Economy

Τα SOS για αληθινές εκπτώσεις - Πότε ξεκινούν

Ο τρόπος που προβάλλονται τα ποσοστά έκπτωσης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τους καταναλωτές - Ανάσα περιμένουν από τις θερινές εκπτώσεις οι έμποροι

Σούπερ μάρκετ: Το σχέδιο για κατάργηση του πλαφόν και μειώσεις τιμών στα τρόφιμα
Τρόφιμα – ποτά

Το πλαφόν, ο πληθωρισμός και ένας... δύσκολος συμβιβασμός

Κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ αναζητούν κοινό βηματισμό για να περιοριστούν οι πιέσεις στα νοικοκυριά - Η δύσκολη εξίσωση για τη μείωση των τιμών

Δημήτρης Χαροντάκης
Κίνα: Ετοιμάζει σύστημα ψηφιακών πληρωμών
World

Η Κίνα ετοιμάζει σύστημα ψηφιακών πληρωμών

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το σύστημα θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση που έχει η Κίνα στο παγκόσμιο εμπόριο και να εμβαθύνει τους χρηματοοικονομικούς δεσμούς με τους περιφερειακούς εταίρους της

Παιδική εργασία: Ένα στα δεκαεπτά παιδιά εξαναγκάζεται να δουλέψει
World

Ένα στα δεκαεπτά παιδιά εξαναγκάζεται να δουλέψει

Η παιδική εργασία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα παγκοσμίως

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κίνα: Προωθεί τον τουρισμό κρουαζιέρας ως καταλύτη οικονομικής ανάπτυξης
World

Η Κίνα προωθεί την κρουαζιέρα ως καταλύτη οικονομικής ανάπτυξης

Η ανακούφιση του συνωστισμού στους τουριστικούς προορισμούς και η τόνωση της ναυπηγικής θεωρούνται πρόσθετα οφέλη για την Κίνα

Δημητριακά: Οι νιφάδες σιταριού θα χαρακτηριστούν «junk food» στη Βρετανία
World

Οι νιφάδες δημητριακών θα χαρακτηριστούν «junk food»;

Η Βρετανία αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές στον κόσμο των νιφάδων από δημητριακά

G7: Σε κλοιό 50.000 διαδηλωτών η Γενεύη
Κόσμος

Σε κλοιό 50.000 διαδηλωτών κατά της G7 η Γενεύη

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στη Γενεύη διότι η Γαλλία αρνήθηκε να δώσει την άδεια για διαδηλώσεις κοντά στον χώρο διεξαγωγής της G7

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies