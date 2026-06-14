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Κίνα: Προωθεί τον τουρισμό κρουαζιέρας ως καταλύτη οικονομικής ανάπτυξης

Η ανακούφιση του συνωστισμού στους τουριστικούς προορισμούς και η τόνωση της ναυπηγικής θεωρούνται πρόσθετα οφέλη για την Κίνα

World 14.06.2026, 11:31
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Κίνα: Προωθεί τον τουρισμό κρουαζιέρας ως καταλύτη οικονομικής ανάπτυξης
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Η Κίνα εντείνει τις προσπάθειές της για την τόνωση της κατανάλωσης μέσω μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, προωθώντας τα ως εναλλακτική λύση στον υπερβολικό συνωστισμό που συχνά χαρακτηρίζει τις περιόδους αιχμής των διακοπών. Με το καταναλωτικό κλίμα να παραμένει υποτονικό, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενθαρρύνουν πιο χαλαρούς τρόπους ταξιδιού για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

Με την οικονομική επιβράδυνση της Κίνας να συνεχίζεται, τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια προσελκύουν την προσοχή ως πιθανός καταλύτης για την τόνωση της κατανάλωσης

Σε έναν διεθνή τερματικό σταθμό κρουαζιέρας στα περίχωρα της Σαγκάης, γίνονταν πρόσφατα προετοιμασίες για την αναχώρηση του Adora Magic City, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει 5.200 άτομα.

Το πλοίο τέθηκε σε υπηρεσία τον Ιανουάριο του 2024 και είναι το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε στην Κίνα. Οι εγκαταστάσεις του πλοίου περιλαμβάνουν εστιατόρια και μπαρ, ένα θέατρο χωρητικότητας σχεδόν 1.000 ατόμων και μια νεροτσουλήθρα ύψους τεσσάρων ορόφων.

Το δρομολόγιο του πλοίου ήταν εξαήμερο (πέντε διανυκτερεύσεις) και περιλάμβανε το νησί Τζέτζου και το Μπουσάν της Νότιας Κορέας, πριν την επιστροφή στη Σαγκάη. Οι τιμές ξεκινούν από 2.899 γιουάν (400 δολάρια) ανά άτομο για εσωτερική καμπίνα με βάση τη διαμονή δύο ατόμων.

Με την οικονομική επιβράδυνση της Κίνας να συνεχίζεται, τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια προσελκύουν την προσοχή ως πιθανός καταλύτης για την τόνωση της κατανάλωσης.

Ένα έγγραφο πολιτικής που περιγράφει ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση της κατανάλωσης, το οποίο εκδόθηκε την άνοιξη του 2025 από το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Κρατικό Συμβούλιο, περιελάμβανε τη δέσμευση για «συνεχή επέκταση των δρομολογίων κρουαζιέρας και των ταξιδιωτικών προϊόντων», παράλληλα με μέτρα όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού και η παροχή οικονομικής στήριξης σε οικογένειες με παιδιά.

Αργότερα την ίδια χρονιά, το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού εξέδωσαν από κοινού κατευθυντήριες γραμμές, καλώντας τις τοπικές αρχές να προωθήσουν τις κρουαζιέρες και τις τουριστικές υπηρεσίες, αναδεικνύοντας τον κλάδο ως «νέο σημείο ανάπτυξης για την οικονομία». Το έγγραφο προέτρεπε επίσης την επέκταση των δρομολογίων μεγάλων αποστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών γύρω από τον κόσμο.

Ο κλάδος κρουαζιέρας της Κίνας βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα. Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Κρουαζιερόπλοιων (CLIA), ο παγκόσμιος αριθμός επιβατών κρουαζιέρας έφτασε τα 37,2 εκατομμύρια το 2025, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει λίγο πάνω από 1,14 εκατομμύρια. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 800 επιβάτες ανά εκατομμύριο κατοίκους στην Κίνα, σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο που είναι περίπου 4.600.

Οι ΗΠΑ, η μεγαλύτερη αγορά κρουαζιέρας στον κόσμο, καταγράφουν περίπου 60.000 επιβάτες ανά εκατομμύριο κατοίκους ετησίως. Στην Ασία, η Σιγκαπούρη πλησιάζει τους 100.000 ανά εκατομμύριο.

Ο παγκόσμιος αριθμός επιβατών κρουαζιέρας έφτασε τα 37,2 εκατ. το 2025, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει λίγο πάνω από 1,14 εκατ.

Αυξάνεται η κρουαζιέρα η Κίνα

Ωστόσο, αυτό δεν αντανακλά την αδύναμη ζήτηση για ταξίδια μεταξύ των Κινέζων καταναλωτών. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, τα εσωτερικά ταξίδια έφτασαν τα 6,52 δισεκατομμύρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε μεγάλες γιορτές όπως το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Ημέρα της Εργασίας και η Εθνική Εορτή του Οκτωβρίου, οι τουριστικοί προορισμοί συνήθως γεμίζουν με πλήθη, κάτι που συχνά περιγράφεται στα κινέζικα ως «άνθρωποι που σχηματίζουν βουνά και θάλασσες».

Για τους ηλικιωμένους ταξιδιώτες και όσους δεν προτιμούν τα πλήθη, τέτοια συνωστισμός μπορεί να τους αποθαρρύνει από το να ταξιδέψουν, πράγμα που σημαίνει ότι τα κρουαζιερόπλοια ενδέχεται να προσφέρουν μια λογική και πιο χαλαρή εναλλακτική λύση, και οι εταιρείες κρουαζιέρας επιδιώκουν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνητική ζήτηση.
Η Κίνα διαχειρίζεται περισσότερο από το 60% των παγκόσμιων παραγγελιών για νέα εμπορικά πλοία, όπως πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοια, και αναμένεται να επωφεληθεί από την κατασκευαστική πλευρά αυτής της έκρηξης των κρουαζιέρων. Η κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι ο κλάδος των κρουαζιέρων διαθέτει μια μακρά βιομηχανική αλυσίδα. Η κατασκευή ενός κρουαζιερόπλοιου περιλαμβάνει τη συναρμολόγηση εκατομμυρίων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, υποστηρίζοντας ένα τεράστιο δίκτυο εργολάβων και προμηθευτών.
Σύμφωνα με την CLIA, πάνω από το 90% των κρουαζιερόπλοιων που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία παγκοσμίως κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Εάν η Κίνα καταφέρει να εισχωρήσει στην αγορά, τα οφέλη θα επεκταθούν στους ναυπηγούς και τους εργαζομένους σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της.

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