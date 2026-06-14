Τεχνητή νοημοσύνη: Μπροστά σε τεκτονικές αλλαγές

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Η ιστορία της τεχνολογικής εξέλιξης κινείται μέσα από περιόδους σχετικής σταθερότητας, όπου συνηθίζουμε σε συγκεκριμένα εργαλεία, διεπαφές και τρόπους αλληλεπίδρασης, μέχρι τη στιγμή που μια δομική ανατροπή έρχεται να «σπάσει» ένα γνώριμο μοτίβο και να επαναπροσδιορίσει τα πάντα.

Ψηφιακοί συνεργάτες θα μπορούν να προβλέπουν ανάγκες και να εκτελούν σύνθετες εργασίες χωρίς συνεχή ανθρώπινη καθοδήγηση, αλλάζοντας τη σχέση μας με τις μηχανές

Για δεκαετίες οι συσκευές μας γίνονταν ισχυρότερες, το υλικό γινόταν μικρότερο και εμείς μαθαίναμε να πλοηγούμαστε σε νέα ψηφιακά περιβάλλοντα, διατηρώντας όμως τον απόλυτο έλεγχο κάθε μεμονωμένης κίνησης.

Σήμερα, κάτι αλλάζει. Αυτό που προαναγγέλεται δεν θα είναι απλώς μια ακόμα αναβάθμιση ή βελτίωση των υπαρχουσών δυνατοτήτων, αλλά για μια ριζική μετατόπιση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τις μηχανές.

«Σπάει» ένα γνωστό μοτίβο

Βρισκόμαστε στο κατώφλι ενός νέου σημείου καμπής, όπου η τεχνολογία παύει να είναι ένας παθητικός εκτελεστής εντολών και μετατρέπεται σε έναν αυτόνομο συνεργάτη, έτοιμο να αναλάβει πρωτοβουλίες, να προβλέψει ανάγκες και να δράσει για λογαριασμό μας με ότι αυτό συνεπάγεται.

Η μετάβαση αυτή υπόσχεται να ανατρέψει δεδομένα ετών και να χαράξει μια νέα αφετηρία για την ψηφιακή μας καθημερινότητα.

Από το ποντίκι, που έφερε τους υπολογιστές πιο κοντά στο ευρύ κοινό και άνοιξε τον δρόμο για το γραφικό περιβάλλον χρήστη, μέχρι τον browser που έκανε το διαδίκτυο μαζικό εργαλείο, κάθε μεγάλη τεχνολογική μετάβαση επαναπροσδιόρισε την πληροφορική στην εποχή της και διεύρυνε το τι μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι με την τεχνολογία.

Σήμερα, οι υπολογιστές δεν βρίσκονται πια μόνο πάνω σε ένα γραφείο, αλλά είναι ενσωματωμένοι σε αυτοκίνητα, ρολόγια, έξυπνα γυαλιά, ακουστικά, κάμερες και πολλές ακόμη συσκευές.

Το άρθρο του περιοδικού TIME, το οποίο υπογράφει ο Cristiano Amon (πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Qualcomm), αναλύει γιατί οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI Agents) αποτελούν την επόμενη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση, αντίστοιχη με το ποντίκι, τον browser και τα smartphones.

Μέχρι σήμερα, η αλληλεπίδραση με την τεχνητή νοημοσύνη βασιζόταν σε απλές εντολές (prompts). Οι AI agents, ωστόσο, εξελίσσονται ώστε να λειτουργούν αυτόνομα. Θα μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες πολλών βημάτων, να συνυπολογίζουν το προσωπικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο του χρήστη (context) και να λαμβάνουν αποφάσεις ή να προσαρμόζονται όταν αλλάζουν οι συνθήκες.

Παράδειγμα: Αντί να ανοίγετε πολλές εφαρμογές για να σχεδιάσετε ένα ταξίδι, ο AI agent θα ελέγχει το ημερολόγιό σας, θα κλείνει εισιτήρια και θα κάνει τηλεφωνήματα για να μεταφέρει μια άλλη υποχρέωση που συμπίπτει χρονικά.

«Πιστεύω ότι αυτή η εξέλιξη θα είναι τόσο καθοριστική που θα αποτελέσει σημείο καμπής της επόμενης δεκαετίας», γράφει ο Amon.

Οι AI agents θα αναλαμβάνουν δράση, συντονίζοντας και λαμβάνοντας αποφάσεις

Οι AI agents αναμένεται να αντικαταστήσουν πολλές από τις παραδοσιακές εφαρμογές (apps), εφόσον τους δοθούν οι κατάλληλες άδειες. Ήδη αναπτύσσονται λειτουργικά συστήματα (agentic operating systems), τα οποία ενοποιούν ροές εργασίας, επικοινωνίες και εφαρμογές σε μία ενιαία διεπαφή που θα προβλέπει τις ανάγκες του χρήστη. Σημαντικά οικοσυστήματα (όπως τα OpenClaw, Hermes, Claude Desktop και Perplexity Computer) υιοθετούνται ήδη με ταχείς ρυθμούς.

Θα αναλύουν καταστάσεις σε πολλαπλά στάδια και θα αναλαμβάνουν δράση, συντονίζοντας, λαμβάνοντας αποφάσεις και προσαρμόζοντας τις ενέργειές τους ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

«Αυτή η μετάβαση αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα, και τα κομμάτια αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους», γράφει ο Amon.

Ο CEO της Qualcomm τονίζει ότι οι σημερινές συσκευές (smartphones, PCs, αυτοκίνητα) σχεδιάστηκαν για έναν κόσμο που περιστρέφεται γύρω από τις εφαρμογές και την ανθρώπινη καθοδήγηση.

Οι AI agents, όμως, απαιτούν:

Συνεχή λειτουργία στο παρασκήνιο (background)

Συνδυασμό δεδομένων από αισθητήρες για την κατανόηση του περιβάλλοντος

Ισχυρούς επεξεργαστές (CPU) και εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικές μονάδες νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) για την τοπική εκτέλεση μοντέλων χωρίς να εξαντλείται η μπαταρία

Αυτό θα πυροδοτήσει έναν μεγάλο κύκλο αναβάθμισης συσκευών (upgrade cycle) σε όλη την αγορά.

Η οικονομία της… TN

Οι AI agents καταναλώνουν 5 έως 30 φορές περισσότερα tokens σε σχέση με ένα απλό chatbot, αυξάνοντας εκθετικά το κόστος πληροφορικής. Οι παγκόσμιες δαπάνες για το AI αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2026. Για να είναι βιώσιμο αυτό το μοντέλο, η επεξεργασία πρέπει να μοιράζεται έξυπνα: οι πιο σύνθετες εργασίες στο Cloud και οι πιο άμεσες/προσωπικές τοπικά στη συσκευή (edge computing).

«Είναι μια εποχή βαθιών αλλαγών, αλλά και απίστευτων ευκαιριών για τις εταιρείες που θα ανταποκριθούν σωστά», σημειώνει ο Cristiano Amon.

Αν επιβεβαιωθεί, η νέα εποχή αναμένεται να αλλάξει ριζικά τα επιχειρηματικά μοντέλα, να δημιουργήσει νέες κατηγορίες προϊόντων και να κάνει την τεχνολογία πιο διαισθητική από ποτέ.

Πηγή: in.gr