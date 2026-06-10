Kαρπ (Palantir): Οι επιχειρήσεις είναι «δυσαρεστημένες» με τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης

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«Δυσαρεστημένοι» εμφανίζονται οι εταιρικοί πελάτες της Palantir, δήλωσε ο CEO του αμερικανικού κολοσσού λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, Άλεξ Καρπ, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοπόρων εργαστηρίων AI («Frontier Labs»).

Τα σχόλια του Kαρπ έρχονται την ώρα που δύο από τις κορυφαίες εταιρείες μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, η Anthropic και η OpenAI, προχωρούν σε ενέργειες για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο.

«Δεν είναι μόνο ο απλός κόσμος που είναι δυσαρεστημένος με τα εργαστήρια Frontier Labs, αλλά και, πίσω από κλειστές πόρτες, κάθε επιχείρηση με την οποία συνεργαζόμαστε», δήλωσε την Τετάρτη o Kαρπ μιλώντας στο CNBC.

Πολλοί πελάτες, είπε, πιστεύουν ότι αυτές οι εταιρείες δεν κατανοούν τις επιχειρήσεις τους και ενδιαφέρονται μόνο για το «tokenmaxxing», δηλαδή την κατανάλωση token τεχνητής νοημοσύνης για να δείξουν παραγωγικότητα.

Η επιτάχυνση του κόστους προκαλεί ανησυχία στη Wall Street και τροφοδοτεί προβληματισμό για την αποδοτικότητα, καθώς οι επιχειρήσεις διοχετεύουν περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη στα φορτία εργασίας και το κόστος των μοντέλων αυξάνεται.

«Δεν είναι ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα δεν είναι ζωτικής σημασίας για τον κόσμο», είπε ο Kαρπ. «Απλώς η αξία βρίσκεται στην εφαρμογή, σίγουρα τα επόμενα επτά χρόνια».

Τα σχόλια του Kαρπ έρχονται την ώρα που δύο από τις κορυφαίες εταιρείες μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, η Anthropic και η OpenAI, προχωρούν σε ενέργειες για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο. Ο κατασκευαστής του ChatGPT, με επικεφαλής τον Σαμ Άλτμαν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά, μία εβδομάδα μετά την Anthropic.

Δήλωσε στο CNBC ότι τα περισσότερα δημόσια έργα της Anthropic «τρέχουν μέσω της Palantir». Αν και συχνά διαφωνεί με τον CEO Ντάριο Αμοντέι, είπε ότι ο συνιδρυτής είναι «ένα πολύ, πολύ σημαντικό πρόσωπο» που έχει καλύψει τη διαφορά.

Καρπ υπέρ Τραμπ

Τα τελευταία χρόνια, ο Kαρπ έχει έρθει στο προσκήνιο αρκετές φορές για τις πολιτικές του απόψεις και πρόσφατα τάχθηκε στο πλευρό της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ , ενώ στο παρελθόν είχε κάνει δωρεές στις εκστρατείες της πρώην Αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις και του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν. Ο Tραμπ έχει επίσης επαινέσει την Palantir στο Truth Social με το σύμβολο της εταιρείας στο χρηματιστήριο και έχει επενδύσει στις μετοχές της.

Ο Kαρπ δήλωσε ότι είναι «αυθεντικός προοδευτικός» και ότι θέλει οι φτωχοί άνθρωποι να έχουν μια καλύτερη ζωή. Εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για την πολιτικοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, πιστεύοντας ότι η τεχνολογία αυτή θα καθορίσει τις πιο σημαντικές πολιτικές αποφάσεις στις ΗΠΑ.

«Δεν μπορείς να κάνεις μια συζήτηση μεταξύ μπλε και κόκκινων», είπε. «Πρόκειται για μια τεράστια επανάσταση και υπάρχουν ευκαιρίες που μόνο η Αμερική έχει, αλλά και κίνδυνοι σε αυτή την επανάσταση.»