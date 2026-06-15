Μέση Ανατολή: Χρυσός και κρυπτονομίσματα κινούνται ανοδικά μετά την ανακοίνωση συμφωνίας

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Διευρύνει ο χρυσός την άνοδο, περισσότερο από 2%, αφότου αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν δήλωσαν ότι κατέληξαν σε μια αρχική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 2,5% στα 4.323,29 δολάρια ανά ουγγιά στις 07:36 Ώρα Ελλάδος, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 9 Ιουνίου και επεκτείνοντας τα κέρδη για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου αυξήθηκαν κατά 2,5% στα 4.343,80 δολάρια, σύμφωνα με το Reuters

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές ερμήνευσαν την συμφωνία στη Μέση Ανατολή ως μείωση του γεωπολιτικού κινδύνου. Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν απότομα, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών σημείωσαν άνοδο.

«Η πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων επηρεάζει κάπως το δολάριο ΗΠΑ, καθώς οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Fed έχουν ανατραπεί λόγω της ελπίδας ότι μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι προ των πυλών», είπε λίγο πριν την συμφωνία στο Reuters ο Ράφι Μπογιατζιάν, αναλυτής αγοράς στην χρηματιστηριακή XM.

«Μια αύξηση επιτοκίου 25 μονάδων βάσης δεν έχει πλέον πλήρως αποτιμηθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2027».

Η συμφωνία Τραμπ-Ιράν μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμα πτωτική για τον χρυσό επειδή μειώνει τον γεωπολιτικό κίνδυνο, αλλά το μέταλλο εξακολουθεί να απολαμβάνει ισχυρή μακροπρόθεσμη υποστήριξη από τις αγορές κεντρικών τραπεζών, τις δημοσιονομικές ανησυχίες και τις προσδοκίες για ενδεχόμενη νομισματική χαλάρωση. Η αντίδραση του χρυσού ήταν επομένως πιο συγκρατημένη από τη θετική αντίδραση που παρατηρήθηκε στα ασιατικά χρηματιστήρια και στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Μέση Ανατολή και κρυπτονομίσματα

Τα κρυπτονομίσματα αντέδρασαν θετικά στην είδηση ​​για μια συμφωνία στη Μέση Ανατολή και την προοπτική επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, αλλά οι traders παραμένουν επιφυλακτικοί επειδή η συμφωνία δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως και πολλά βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα.

Το Bitcoin και άλλα μεγάλα κρυπτονομίσματα γενικά κινήθηκαν υψηλότερα κάθε φορά που οι εντάσεις φαινόταν να χαλαρώνουν:

Το Bitcoin σημείωσε άνοδο περίπου 3% ανακάμπτοντας πάνω από τα 63.000 δολάρια μετά από αναφορές ότι μια συμφωνία ήταν κοντά.

Το Ethereum καταγράφει άνοδο έως 3,7% στα 1.731 δολάρια και άλλα μεγάλα altcoins, όπως τα Solana και XRP συμμετείχαν επίσης στο ράλι.

Προηγούμενες ανακοινώσεις κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή φέτος πυροδότησαν σημαντικά short squeezes κρυπτονομισμάτων και ευρείες ανόδους της αγοράς, αναφέρει ο Guardian.

Αυτή η αποκλιμάκωση ενέχει χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και άρα χαμηλότερο κίνδυνο πληθωρισμού και συνιστά πιο ευνοϊκό περιβάλλον για περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Οι traders εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί, καθώς η αγορά δεν αντιμετωπίζει τη συμφωνία ως πλήρως διευθετημένη.ώστε να αφήνει σημαντικά ζητήματα για μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Εξαιτίας αυτού, πολλοί traders βλέπουν την τρέχουσα κίνηση ως μια αναζωογονητική άνοδο παρά ως απόδειξη μιας νέας ανοδικής αγοράς. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν ή η στρατιωτική δράση συνεχιστεί, το πετρέλαιο θα μπορούσε να σημειώσει ξανά άνοδο και τα κρυπτονομίσματα θα μπορούσαν να αντιστραφούν γρήγορα.

Τα τελευταία νέα ήταν αισιόδοξα για τα κρυπτονομίσματα, κυρίως επειδή διαφαίνεται μείωση του κινδύνου για μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και χαλάρωση των πιέσεων στις τιμές της ενέργειας.

Ωστόσο, οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν με σημαντική πιθανότητα η διπλωματική διαδικασία να σκοντάψει. Με άλλα λόγια, τα κρυπτονομίσματα διαπραγματεύονται με βάση βελτιωμένες προσδοκίες και όχι με βάση μια οριστικοποιημένη και πλήρως εφαρμοσμένη ειρηνευτική συμφωνία.