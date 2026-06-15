Αμερικανικά ομόλογα: Υποχωρούν οι αποδόσεις

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Αποκλιμακώνονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, καθώς η ανακοίνωση της προκαταρκτικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης μετατόπισε τις προσδοκίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό και τις προοπτικές για τα επιτόκια.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού ομολόγου, του βασικού σημείου αναφοράς για τον δανεισμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ μειώθηκε κατά περισσότερες από 4 μονάδες βάσης στο 4,443%.

Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου του αμερικανικού ομολόγου, η οποία παρακολουθεί στενότερα την βραχυπρόθεσμη πολιτική επιτοκίων της Federal Reserve, υποχώρησε κατά περισσότερες από 5 μονάδες βάσης στο 4,031%. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου με μεγαλύτερη διάρκεια έχασε περισσότερες από 2 μονάδες βάσης στο 4,949%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% και οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Η συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αργά την Κυριακή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συμφωνία με το Ιράν «έχει πλέον ολοκληρωθεί». Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ανέφερε ότι η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ελβετία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ενέκρινε την επαναλειτουργία του βασικού περάσματος των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να υποχωρήσουν την Κυριακή. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχώρησε κατά 5%.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από μια ανταλλαγή πυρών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, στον Λίβανο, η οποία αύξησε περαιτέρω την πίεση στην εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η συνεδρίαση της Fed

Οι επενδυτές παρακολουθούν τα οικονομικά δεδομένα για τις πωλήσεις κατοικιών και λιανικής πώλησης αυτή την εβδομάδα. Θα παρακολουθούν επίσης στενά τη συνεδρίαση πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, η οποία, σύμφωνα με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των κεφαλαίων της Fed, έχει περισσότερες από 98% πιθανότητες να ολοκληρωθεί με αμετάβλητα τα επιτόκια, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

«Δεδομένης της πρόσφατης ανόδου του πληθωρισμού, πιστεύουμε ότι η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Τετάρτης όσον αφορά τυχόν αλλαγές στη νομισματική πολιτική θα είναι μια αναβολή» εκτιμά ο Μάικλ Λάντσμπεργκ, επικεφαλής επενδύσεων στην Landsberg Bennett private wealth management. «Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην πρώτη συνέντευξη Τύπου του Γουόρς, καθώς προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι είδους επικοινωνιολόγος θα είναι και σε ποιο επίπεδο λεπτομέρειας θα αναφερθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου».