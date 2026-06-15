Χρηματιστήριο Αθηνών: Υποδοχή με… ράλι της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

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Με ανοδική ένταση και με ισχυρές προσδοκίες άρχισε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ακολούθησε το «κύμα» ανόδου που προκάλεσε στις διεθνείς αγορές η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό του πολέμου, αλλά και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας απότομη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,69% στις 2.462,63 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.443,44 μονάδων (+0,90%) και 2.478,12 μονάδων (+2,33%). Ο τζίρος ανήλθε στα 374,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 56,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,9 εκατ. τεμάχια αξίας 32,3 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,88% στις 6.270,66 μονάδες, ενώ στο +0,20% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.092,682μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 3,17% στις 2.835,59 μονάδες.

Νέα υψηλά

Αν και ο γενικός δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών βρέθηκε στις πρώτες συναλλαγές στις 2.478 μονάδες, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2009, εντούτοις το κλείσιμο ήταν χαμηλότερα, καθώς πολλά χαρτοφυλάκια βρήκαν ευκαιρία να πάρουν μέρος των κερδών τους και να βελτιώσουν τα επίπεδα ρευστότητας. Παρόλα αυτά, παρά το ότι οι πωλητές επέμειναν σε ορισμένους τίτλους, το θετικό κλίμα δεν επηρεάστηκε, με την αγορά να καταγράφει την τρίτη συνεχόμενη ανοδική της συνεδρίαση, δημιουργώντας νέα δεδομένα για συνέχιση της κίνησης.

Πλέον το σενάριο που επικρατεί στις αγορές είναι ότι ο συνδυασμός της αποκλιμάκωσης των τιμών της ενέργειας και της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ θα συμβάλει στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή. Έτσι, περιορίζονται και τα στοιχήματα για πιο επιθετική νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες. Την ίδια ώρα και οι προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve έχουν υποχωρήσει, γεγονός που ευνοεί ιδιαίτερα τους κλάδους που είναι ευαίσθητοι στο κόστος δανεισμού.

Θετικά επίσης λειτούργησαν και οι αναλύσεις των Morgan Stanley και Optima που επιβεβαίωσαν ότι ο κλάδος σηματωρός της αγοράς, ο τραπεζικός, διαπραγματεύεται ακόμη σε ελκυστικά επίπεδα, συμφωνώντας ότι η πορεία ανόδου έχει συνέχεια. Όπως εξήγησαν, η συνέχιση της ισχυρής κερδοφορίας, η αυξημένη ορατότητα στις μελλοντικές διανομές κεφαλαίου και η πιθανότητα αναβάθμισης των αποτιμήσεων αποτελούν τους βασικούς λόγους για περαιτέρω άνοδο των τραπεζικών μετοχών.

Από τεχνικής πλευράς, η εικόνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει θετική όσο ο Γενικός Δείκτης διατηρείται πάνω από τη ζώνη των 2.407 μονάδων, επίπεδο που εξακολουθεί να υποστηρίζει το σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης στο άμεσο διάστημα. Ο βασικός στόχος για το 2026 παραμένει η περιοχή των 2.650-2.800 μονάδων, ενώ το stop έχει μεταφερθεί στις 2.324 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό της αγοράς, με τις προσδοκίες να επικεντρώνονται σε μια νέα προσπάθεια καταγραφής υψηλών ή, τουλάχιστον, στην επαναπροσέγγιση των πρόσφατων κορυφών του.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, μία ανάσα από τα 4,20 ευρώ η Alpha Bank με το άλμα του 6,34% που κατέγραψε, με τις Aegean και ΕΛΧΑ να έπονται με κέρδη 4,68% και 4,04% αντίστοιχα. Άνω του 3% η άνοδος σε Cenergy, Πειραιώς και Eurobank και άνω του 2% σε Τιτάν, Βιοχάλκο και Εθνική. Άνω του +1% ήταν το κλείσιμο σε Coca Cola, Jumbo και ΔΕΗ.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Κύπρου, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Aktor, Helleniq Energy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΟΤΕ, με την Optima να κλείνει αμετάβλητη. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Metlen, Allwyn και Λάμδα, με τον Σαράντη να ολοκληρώνει με απώλειες 1,70% και τη Motor Oil να υποχωρεί κατά 3,76%.