Wall Street: Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία Τραμπ με Ιράν

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Σημαντικά ενισχυμένoι βγήκαν και οι τρεις δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα, στην έναρξη μιας εβδομάδας συναλλαγών που ήταν συντομευμένη λόγω των αργιών, καθώς η SpaceX συνέχισε την ανοδική της πορεία και αμέσως μετά την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 468 μονάδων, ή 0,92%. Ο δείκτης των 30 μετοχών έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό εντός της ημέρας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο S&P 500 ανέβηκε 1,65%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 3%. Ήταν η καλύτερη ημέρα του από τις 31 Μαρτίου.

Η μετοχή της SpaceX σημείωσε άνοδο άνω του 15%, μετά την εκτίναξη κατά 19% κατά την πρώτη τους εμφάνιση στην αγορά την Παρασκευή.

«Φαίνεται να είναι πολύ πιο ομαλή η πορεία από ό,τι περίμενα, και αυτό δεν είναι κακό», δήλωσε ο Brian Mulberry, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στη Zacks Investment Management. «Δεν πρόκειται για κάποιο είδος μετοχής-meme, που ξεκινάει με μεγάλη δυναμική, αλλά για μετοχή που οι επενδυτές προσθέτουν και διατηρούν στο χαρτοφυλάκιό τους, χωρίς να προσπαθούν να την πουλήσουν αμέσως».

Ο Τραμπ δήλωσε αργά την Κυριακή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συμφωνία με το Ιράν «έχει πλέον ολοκληρωθεί». Το μνημόνιο κατανόησης θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή στην Ελβετία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ. Έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

«Φαίνεται πραγματικό αυτή τη φορά, καθώς τόσο τα επιτόκια όσο και το πετρέλαιο έχουν ξεπεράσει τα βασικά επίπεδα», δήλωσε ο Μάλμπερι. Η εξέλιξη «θα πρέπει να ανακουφίσει την πίεση σχετικά με το σχόλιο της FOMC, και αυτό είναι καλή είδηση μακροπρόθεσμα για αυτή την αγορά».

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από ανταλλαγή πυρών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, στο Λίβανο, η οποία δημιούργησε αβεβαιότητα σχετικά με το αν η συμφωνία θα έφτανε στον τερματισμό την Κυριακή.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ενέκρινε την επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας περάσματος των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Τη Δευτέρα, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο CNBC ότι αναμένει τα Στενά «να ανοίξουν χωρίς διόδια μακροπρόθεσμα».

Το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε με πτώση 5% στα 80 δολάρια περίπου το βαρέλι. Ενώ ο Mulberry σημείωσε ότι πιθανότατα θα χρειαστεί «λίγο περισσότερο χρόνο» για να μειωθούν οι τιμές των διυλισμένων προϊόντων, όπως τα καύσιμα αεροσκαφών, η πτώση της τιμής του αργού στα 80 δολάρια αποτελεί «ένα ισχυρό μήνυμα, δεδομένου ότι αυτή είναι η εβδομάδα της συνεδρίασης της FOMC, ότι δεν χρειάζεται να αυξήσουμε τα επιτόκια [και] ότι η πίεση στις τιμές θα πρέπει να μετριαστεί σχετικά γρήγορα».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων δείχνουν πιθανότητα άνω του 98% να κλείσει το έτος με τα επιτόκια αμετάβλητα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Αποκλιμακώνονται οι αποδόσεις στα αμερικανικά ομόλογα

Εν τω μεταξύ, αποκλιμακώθηκαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, καθώς η ανακοίνωση της προκαταρκτικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης μετατόπισε τις προσδοκίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό και τις προοπτικές για τα επιτόκια.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού ομολόγου, του βασικού σημείου αναφοράς για τον δανεισμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ μειώθηκε κατά περισσότερες από 4 μονάδες βάσης στο 4,443%.

Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου του αμερικανικού ομολόγου, η οποία παρακολουθεί στενότερα την βραχυπρόθεσμη πολιτική επιτοκίων της Federal Reserve, υποχώρησε κατά περισσότερες από 5 μονάδες βάσης στο 4,031%. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου με μεγαλύτερη διάρκεια έχασε περισσότερες από 2 μονάδες βάσης στο 4,949%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% και οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Mικτά πρόσημα στις ευρωαγορές

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση οι περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς η συμφωνία ειρήνης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενίσχυσε την αισιοδοξία των επενδυτών για τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της G7 που άρχισε σήμερα στη Γαλλία, με τη συμμετοχή κορυφαίων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,19% στις 634 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,39% στις 10.430 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 1,05% στις 24.894 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,40% στις 8.384 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη ξεχώρισε η Deutsche Bank, η μετοχή της οποίας εκτινάχθηκε κατά 4,31%. Στη Γαλλία, η Renault πρωταγωνίστησε σημειώνοντας κέρδη 4,07%, ενώ στο Λονδίνο η BAE Systems κατέγραψε απώλειες 4,74%.