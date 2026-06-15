Ναυτιλία: Ράλι επενδύσεων στα μεγάλα δεξαμενόπλοια

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Ράλι επενδύσεων καταγράφεται στον κλάδο των δεξαμενοπλοίων και ιδιαίτερα στα μεγάλα μεγέθη παρά το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα από τα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση.

Οι παραγγελίες νεότευκτων VLCCs (Very Large Crude Carriers), της κατηγορίας που θεωρείται η πλέον εκτεθειμένη στις συνέπειες της παρατεταμένης διαταραχής στο Ορμούζ, έχουν ξεπεράσει φέτος τις 120 μονάδες, σημειώνει ο οίκος Gibson, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Η έντονη αυτή δραστηριότητα έρχεται να προστεθεί στις ισχυρές επενδύσεις των δύο προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα το βιβλίο παραγγελιών των VLCCs να έχει εκτιναχθεί από περίπου 5% του υφιστάμενου στόλου στις αρχές του 2024 στο 35% σήμερα. Το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο εάν ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου στόλου VLCC δραστηριοποιείται εκτός της συμβατικής αγοράς λόγω κυρώσεων.

Το ενδιαφέρον για τα δεξαμενόπλοια

Ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφεται και στην κατηγορία των Suezmax, αν και με πιο συγκρατημένους ρυθμούς. Από τις αρχές του έτους έχουν παραγγελθεί περισσότερα από 60 πλοία, επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη από το 2015. Το βιβλίο παραγγελιών αντιστοιχεί πλέον στο 30% του υφιστάμενου στόλου, ενώ το ποσοστό αυξάνεται σημαντικά εάν αφαιρεθούν από τους υπολογισμούς τα πλοία που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες δεξαμενόπλοιων η επενδυτική δραστηριότητα είναι σαφώς χαμηλότερη, χωρίς ωστόσο να υπολείπεται σημαντικά των επιπέδων του προηγούμενου έτους. Οι παραγγελίες MR αντιστοιχούν σήμερα περίπου στο 20% του υπάρχοντος στόλου, ενώ στα Aframax/LR2 το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 18%. Αντίθετα, τα Handy και LR1/Panamax εμφανίζουν μικρότερα βιβλία παραγγελιών, αντανακλώντας τη χαμηλότερη επενδυτική δραστηριότητα που χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς κατά την τελευταία δεκαετία.

Οι νέες παραγγελίες

Οι λόγοι πίσω από το νέο κύμα παραγγελιών είναι πολλοί, σύμφωνα με την ανάλυση του οίκου Gibson. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η συνεχής διόγκωση του λεγόμενου «σκιώδους» στόλου, καθώς και η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των εν λειτουργία δεξαμενόπλοιων. Πάνω από το 21% των πλοίων άνω των 25.000 dwt έχει ήδη συμπληρώσει 20 χρόνια λειτουργίας, ενώ ένα ακόμη 28% βρίσκεται στην ηλικιακή κατηγορία των 15 έως 19 ετών.

Παράλληλα, οι υψηλές τιμές των σύγχρονων μεταχειρισμένων πλοίων έχουν καταστήσει τα νεότευκτα περισσότερο ελκυστική επένδυση σε βάθος χρόνου. Στη ζήτηση, η επαναφορά της Βενεζουέλας στις διεθνείς αγορές οδήγησε σε άμεση ενίσχυση της ανάγκης για «νόμιμο» συμβατικό τονάζ, ενώ μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα μπορούσε να δημιουργήσει αντίστοιχες προοπτικές για το ιρανικό πετρέλαιο. Επιπλέον, η αυξημένη συγκέντρωση της πλοιοκτησίας στον κλάδο των VLCCs έχει ενισχύσει τη δυνατότητα των μεγάλων παικτών να διαχειρίζονται στρατηγικά τη διαθεσιμότητα χωρητικότητας σε περιόδους έντονης ζήτησης.

Οι κύκλοι

Ωστόσο, ο Gibson, δεν παραλείπει να επισημάνει ότι η αγορά είχε βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με αντίστοιχους κύκλους υπερβολικής αισιοδοξίας. Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο οι σημερινές παραγγελίες αντανακλούν πραγματικές μελλοντικές ανάγκες ή εάν προμηνύουν μια νέα περίοδο υπερπροσφοράς, όπως προσθέτει.

Η απάντηση, συνεχίζει, θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των γεωπολιτικών συνθηκών, τη δυναμική του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και τον ρυθμό αποχώρησης των παλαιότερων ή ενταγμένων σε κυρώσεις πλοίων από την αγορά. Προς το παρόν, τα υψηλά έσοδα περιορίζουν τα κίνητρα για διαλύσεις. Όμως αργά ή γρήγορα, είτε λόγω αυστηρότερων περιορισμών στη ναύλωση των ηλικιωμένων πλοίων είτε λόγω της εισόδου μεγάλου αριθμού νεότευκτων μονάδων στην αγορά, η ισορροπία ενδέχεται να αλλάξει.