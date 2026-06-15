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Στενά του Ορμούζ: Εγκλωβισμένα πάνω από 600 πλοία – Πώς και πότε θα αποδράσουν

Οι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις πριν αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Ποντοπόρος 15.06.2026, 13:12
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Στενά του Ορμούζ: Εγκλωβισμένα πάνω από 600 πλοία – Πώς και πότε θα αποδράσουν
Επιμέλεια Λάμπρος Καραγεώργος

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Με συγκρατημένη αισιοδοξία υποδέχθηκε η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα, την  ανακοίνωση της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που μπορεί να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον απεγκλωβισμό τουλάχιστον 600 πλοίων.

Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Αρσένιο Ντομίνγκες, χαιρέτισε τη συμφωνία ως μια καθοριστική επιστροφή στην ειρήνη, τον διάλογο και τη διπλωματία, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της ασφάλειας σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως. Από την έναρξη της σύγκρουσης, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, ο IMO έχει επαληθεύσει τουλάχιστον 46 επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο κ. Ντομίνγκες εξέφρασε επίσης τη βαθιά του συμπαράσταση προς όλα τα θύματα της σύγκρουσης, αποτίοντας ιδιαίτερο φόρο τιμής στους ναυτικούς που επλήγησαν και στις οικογένειές τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία επιτρέπει στον IMO να προωθήσει το σχέδιό του για την απομάκρυνση χιλιάδων ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ωστόσο, παρά τη θετική εξέλιξη, οι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις πριν αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των πλοίων.

Ασαφείς οι ανακοινώσεις

Ο Jakob Larsen, Chief Safety & Security Officer της BIMCO, υπογράμμισε ότι οι μέχρι στιγμής ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές παραμένουν ασαφείς και δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με κρίσιμα ζητήματα, όπως τα χρονοδιαγράμματα και οι ασφαλείς θαλάσσιες διαδρομές. Όπως ανέφερε, η κατάσταση ασφαλείας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα και οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούν λεπτομερείς αξιολογήσεις κινδύνου πριν αποφασίσουν τη διέλευση των πλοίων τους από την περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επανέναρξη της ναυσιπλοΐας θα έπρεπε ιδανικά να συντονιστεί από έναν ουδέτερο οργανισμό, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο οποίος θα καθορίσει ασφαλείς διαδρόμους, διαδικασίες αναφοράς, μέτρα προστασίας πλοίων, ναυτική συνοδεία και μηχανισμούς αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης η πιθανή ύπαρξη ναρκών στην περιοχή. Ο Larsen τόνισε ότι η δημιουργία πιστοποιημένων ασφαλών διαδρομών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή επανεκκίνηση της κυκλοφορίας, ενώ απαιτούνται αξιόπιστες εγγυήσεις και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης προκειμένου η κίνηση να επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα.

600 πλοία εγκλωβισμένα

Από την πλευρά του, ο Chief Shipping Analyst της BIMCO, Niels Rasmussen, ανέφερε ότι σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, περίπου 600 πλοία εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, εκ των οποίων περίπου 250 είναι δεξαμενόπλοια. Εκτίμησε ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες μέχρι να αποχωρήσουν όλα τα πλοία από την περιοχή, σημειώνοντας ότι, παρά την αύξηση των διελεύσεων την προηγούμενη εβδομάδα, δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι η ανακοίνωση της συμφωνίας έχει μεταβάλει ουσιαστικά την κατάσταση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του International Chamber of Shipping (ICS), Θωμάς Καζάκος, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως μια σημαντική ανακούφιση για τους περίπου 20.000 ναυτικούς που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης. Όπως δήλωσε, η ασφαλής αποχώρησή τους από την περιοχή αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, ωστόσο η διαδικασία θα απαιτήσει προσεκτικό συντονισμό.

Ο κ. Καζάκος επισήμανε ότι περίπου 500 πλοία θα χρειαστεί να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ προκειμένου να εξέλθουν από την περιοχή, γεγονός που καθιστά κρίσιμο τον ρόλο του IMO, σε συνεργασία με τα κράτη της περιοχής και τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η θεμελιώδης αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είχε ουσιαστικά ανασταλεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Η επόμενη ημέρα, όπως σημείωσε, θα πρέπει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς την επιβολή διοδίων ή άλλων μηχανισμών αδειοδότησης, ως προϋπόθεση για τη μόνιμη αποκατάσταση της ομαλότητας στη διεθνή ναυτιλία.

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