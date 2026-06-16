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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή στήριξη δίνουν οι τράπεζες και Helleniq Energy

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι κινήσεις στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό παραμένουν συγκρατημένες

Xρηματιστήριο Αθηνών 16.06.2026, 14:09
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή στήριξη δίνουν οι τράπεζες και Helleniq Energy
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Στηρίγματα προκειμένου να απορροφήσει τις πιέσεις της κατοχύρωσης κερδών, αλλά και να κινηθεί ήπια ανοδικά βρίσκει αυτήν την ώρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς όμως να υπάρχει διάθεση για ανάληψη υψηλού ρίσκου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,39% στις 2.472,32 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 152 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 27 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,42% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.296,95 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,15% στις 2.868,16 μονάδες.

Βελτιωμένη η εικόνα

Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτήν την ώρα, με τους αγοραστές να ανακτούν σταδιακά τον έλεγχο και να στηρίζουν τους βασικούς δείκτες. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, όπου καταγράφονται επιλεκτικές αγοραστικές παρεμβάσεις, ενώ αγοραστές έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στη μετοχή της Helleniq Energy.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι κινήσεις στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό παραμένουν συγκρατημένες, με τους επενδυτές να επιδεικνύουν επιλεκτική διάθεση και να αποφεύγουν τις μαζικές τοποθετήσεις.

Ξεχωρίζει, πάντως, η μετοχή της ΑΔΜΗΕ, η οποία μονοπωλεί το ενδιαφέρον των επενδυτών, καταγράφοντας άλμα 3,60% και διαπραγματευόμενη στα 4,32 ευρώ. Η ισχυρή της άνοδος την καθιστά έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της σημερινής συνεδρίασης, μετά και την άμεση κάλυψη του ζητούμενου ποσού στην αύξηση κεφαλαίου που «τρέχει» από σήμερα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Helleniq Energy σημειώνει κέρδη 2,36%, με τις Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς, ΔΑΑ και Aktor να ακολουθούν με κέρδη που ξεπερνούν το 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Λάμδα, Motor Oil, Cenergy, ΕΛΧΑ, Εθνική, ΟΤΕ, Allwyn, ΕΥΔΑΠ, Κύπρου και Σαράντης.

Στον αντίποδα, άνω του 1% είναι η πτώση σε Coca Cola, Βιοχάλκο και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Metlen, Aegean, ΔΕΗ και Optima. Χωρίς μεταβολή είναι η Jumbo.

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