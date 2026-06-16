Μάνος Μανουσάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από την ΑΜΚ

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Τριπλή ψήφο εμπιστοσύνης λαμβάνει ο ΑΔΜΗΕ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον Μάνο Μανουσάκη, πρόεδρο και CEO του Ομίλου.

Όπως σημείωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο ΑΔΜΗΕ λαμβάνει επενδυτική εμπιστοσύνη κατά την ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ύψους 530 εκατ. ευρώ τόσο από τη συμμετοχή της Capital ως cornerstone investor και του ελληνικού δημοσίου αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίος χρηματοδοτεί τη συμμετοχή του δημοσίου στην αύξηση.

Τα κεφάλαια της αύξησης δεν προορίζονται για την κάλυψη μελλοντικών ή μη ώριμων σχεδίων, αλλά για την υλοποίηση συγκεκριμένου εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος

Ο Μάνος Μανουσάκης για τη συμμετοχή της Capital Group

Ο Μάνος Μανουσάκης αναφερόμενος στη συμμετοχής της Capital Group χαρακτήρισε τη συμφωνία για τη συμμετοχή της ως μια διεθνή αναγνώριση της στρατηγικής και των προοπτικών του Διαχειριστή.

Ο Μάνος Μανουσάκης τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την ιστορία του ΑΔΜΗΕ. Το γεγονός ότι καταφέραμε να έχουμε συμφωνία με έναν cornerstone επενδυτή όπως η Capital αποτελεί διεθνή αναγνώριση.

Η Capital έχει δεσμευτεί να επενδύσει περίπου 70 εκατ. ευρώ στην αύξηση, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 4% της συνολικής συναλλαγής. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Ιωάννης Καράμπελας, η προσφορά της Capital είναι συγκεκριμένη και ενσωματώνεται στη συνολική δομή της αύξησης, ενώ παράλληλα θα ισχύσει πλήρως η αρχή της αναλογικής συμμετοχής (pro rata) για όλους τους υφιστάμενους μετόχους.

“Όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και δεν πρόκειται να χάσουν το ποσοστό που κατέχουν σήμερα, εφόσον ασκήσουν τα δικαιώματά τους”, σημείωσε ο κ. Καράμπελας.

Ο ΑΔΜΗΕ μετατρέπεται σε περιφερειακός παίκτης

Ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ τόνισε ότι ο Διαχειριστής έχει πια ενηληκιωθεί και πλέον από εθνικός μετατρέπεται σε περιφερειακός παίκτης με σημαντική διεθνή επενδυτική αναγνώριση.

Ο ίδιος μετέφερε και αντίστοιχο κλίμα από τα roadshows με τους διεθνείς επενδυτές να εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής και στήριξης του Διαχειριστή αλλά και των μεγάλων έργων στις ενεργειακές υποδομές.

Ο Μάνος Μανουσάκης μίλησε για τριπλή ψήφο εμπιστοσύνης από την ΑΜΚ:

· Η πρώτη προέρχεται από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο επιλέγει να διατηρήσει το ποσοστό του 51%, παρά τις αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις του επενδυτικού προγράμματος.

· Η δεύτερη προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενέκρινε τη χρήση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση, επιβεβαιώνοντας ότι το επενδυτικό σχέδιο του ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.

· Και η τρίτη, είναι η εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, με αιχμή τη συμμετοχή της Capital.

Τα έργα

Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ ξεκαθάρισε ότι τα κεφάλαια της αύξησης δεν προορίζονται για την κάλυψη μελλοντικών ή μη ώριμων σχεδίων, αλλά για την υλοποίηση συγκεκριμένου εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος.

Όπως τόνισε ο κ. Μανουσάκης, η αύξηση κεφαλαίου καλύπτει περίπου το 60% των χρηματοδοτικών αναγκών τριών μεγάλων έργων στρατηγικής σημασίας: της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου, της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας και της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων.

Παράλληλα, τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε έργα που θα επιτρέψουν τη σύνδεση νέων μονάδων ΑΠΕ, στην ανανέωση κρίσιμου εξοπλισμού του συστήματος μεταφοράς και σε εκτεταμένες επενδύσεις ψηφιοποίησης.

Ο επικεφαλής του Διαχειριστή αναφέρθηκε ειδικότερα στη νέα γενιά εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου, όπως drones, κάμερες και αισθητήρες, τα οποία αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά το κόστος συντήρησης και να μειώσουν τις πιθανότητες βλαβών.