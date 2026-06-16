 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(7) "Science"
}

Μάνος Μανουσάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από την ΑΜΚ

Ο Μάνος Μανουσάκης πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ τόνισε ότι ο Διαχειριστής εξελίσσεται σε περιφερειακός παίκτη στην αναπτυξη δικτύων

Business 16.06.2026, 13:45
Σχολιάστε
Μάνος Μανουσάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από την ΑΜΚ
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας - Μάχη Τράτσα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τριπλή ψήφο εμπιστοσύνης λαμβάνει ο ΑΔΜΗΕ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον Μάνο Μανουσάκη, πρόεδρο και CEO του Ομίλου.

Όπως σημείωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο ΑΔΜΗΕ λαμβάνει επενδυτική εμπιστοσύνη κατά την ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ύψους 530 εκατ. ευρώ τόσο από τη συμμετοχή της Capital ως cornerstone investor και του ελληνικού δημοσίου αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίος χρηματοδοτεί τη συμμετοχή του δημοσίου στην αύξηση.

Τα κεφάλαια της αύξησης δεν προορίζονται για την κάλυψη μελλοντικών ή μη ώριμων σχεδίων, αλλά για την υλοποίηση συγκεκριμένου εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος

Ο Μάνος Μανουσάκης για τη συμμετοχή της Capital Group

Ο Μάνος Μανουσάκης αναφερόμενος στη συμμετοχής της Capital Group χαρακτήρισε τη συμφωνία για τη συμμετοχή της ως μια διεθνή αναγνώριση της στρατηγικής και των προοπτικών του Διαχειριστή.

Ο Μάνος Μανουσάκης τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την ιστορία του ΑΔΜΗΕ. Το γεγονός ότι καταφέραμε να έχουμε συμφωνία με έναν cornerstone επενδυτή όπως η Capital αποτελεί διεθνή αναγνώριση.

Η Capital έχει δεσμευτεί να επενδύσει περίπου 70 εκατ. ευρώ στην αύξηση, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 4% της συνολικής συναλλαγής. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Ιωάννης Καράμπελας, η προσφορά της Capital είναι συγκεκριμένη και ενσωματώνεται στη συνολική δομή της αύξησης, ενώ παράλληλα θα ισχύσει πλήρως η αρχή της αναλογικής συμμετοχής (pro rata) για όλους τους υφιστάμενους μετόχους.

“Όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και δεν πρόκειται να χάσουν το ποσοστό που κατέχουν σήμερα, εφόσον ασκήσουν τα δικαιώματά τους”, σημείωσε ο κ. Καράμπελας.

Ο ΑΔΜΗΕ μετατρέπεται σε περιφερειακός παίκτης

Ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ τόνισε ότι ο Διαχειριστής έχει πια ενηληκιωθεί και πλέον από εθνικός μετατρέπεται σε περιφερειακός παίκτης με σημαντική διεθνή επενδυτική αναγνώριση.

Ο ίδιος μετέφερε και αντίστοιχο κλίμα από τα roadshows με τους διεθνείς επενδυτές να εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής και στήριξης του Διαχειριστή αλλά και των μεγάλων έργων στις ενεργειακές υποδομές.

Ο Μάνος Μανουσάκης μίλησε για τριπλή ψήφο εμπιστοσύνης από την ΑΜΚ:

·         Η πρώτη προέρχεται από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο επιλέγει να διατηρήσει το ποσοστό του 51%, παρά τις αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις του επενδυτικού προγράμματος.

·         Η δεύτερη προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενέκρινε τη χρήση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση, επιβεβαιώνοντας ότι το επενδυτικό σχέδιο του ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.

·         Και η τρίτη, είναι η εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, με αιχμή τη συμμετοχή της Capital.

Τα έργα

Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ ξεκαθάρισε ότι τα κεφάλαια της αύξησης δεν προορίζονται για την κάλυψη μελλοντικών ή μη ώριμων σχεδίων, αλλά για την υλοποίηση συγκεκριμένου εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος.

Όπως τόνισε ο κ. Μανουσάκης, η αύξηση κεφαλαίου καλύπτει περίπου το 60% των χρηματοδοτικών αναγκών τριών μεγάλων έργων στρατηγικής σημασίας: της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου, της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας και της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων.

Παράλληλα, τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε έργα που θα επιτρέψουν τη σύνδεση νέων μονάδων ΑΠΕ, στην ανανέωση κρίσιμου εξοπλισμού του συστήματος μεταφοράς και σε εκτεταμένες επενδύσεις ψηφιοποίησης.

Ο επικεφαλής του Διαχειριστή αναφέρθηκε ειδικότερα στη νέα γενιά εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου, όπως drones, κάμερες και αισθητήρες, τα οποία αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά το κόστος συντήρησης και να μειώσουν τις πιθανότητες βλαβών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο
Business

Αύξηση κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο
Μάνος Μανουσάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από την ΑΜΚ
Business

Μανουσάκης: Τριπλή στήριξη στον ΑΔΜΗΕ από την ΑΜΚ
Piraeus Securities για ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στα 4,52 ευρώ η τιμή στόχος με σύσταση Outperform
Business

Piraeus Securities για ΑΔΜΗΕ: Τιμή στόχος στα 4,52 ευρώ
Γιώργος Περιστέρης: Απτά τα αποτελέσματα του μετασχηματισμού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Περιστέρης: Δημιουργούμε αξίες, υλοποιούμε επενδύσεις
ΑΔΜΗΕ: Καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Business

Σε χρόνο ρεκόρ η κάλυψη της ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ
THEON: Συνεργασία με SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones
Business

Συνεργασία THEON - SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιο profit taking στο ΧΑ

Σε φάση επαναξιολόγησης των δεδομένων λόγω συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται οι αγορές - Πτωτικά κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Coca-Cola HBC: Νέα επένδυση 35 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αλεξάνδρεια – Γιατί ποντάρει στην Αφρική
World

Η νέα «φλέβα χρυσού» της Coca-Cola HBC - Ρίχνει 1 δισ. μέχρι το 2030

H Coca-Cola HBC επένδυσε περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο μεταξύ 2022 και 2025, ενώ σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 1,28 δισ. δολάρια από το 2026 έως το 2030

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Όμιλος Τσιλεδάκη: Πράσινο φως για τη νέα επένδυση στα Χανιά
Τουρισμός

Πράσινο φως για την νέα επένδυση του Ομίλου Τσιλεδάκη στα Χανιά

Το νέο συγκρότημα του Ομίλου Τσιλεδάκη θα αναπτυχθεί σε έκταση 27 στρεμμάτων περίπου

Λάμπρος Καραγεώργος
Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το…προσπέρασμα της Ιταλίας
Economy

Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το... προσπέρασμα της Ιταλίας

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου που μίλησε στον ΟΤ: «Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή φέτος», κάτι το οποίο θα ενισχύσει το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Ελληνικές εξαγωγές: To στοίχημα της Κίνας – Ποιοι κλάδοι έχουν προβάδισμα
Economy

Το στοίχημα των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα [γραφήματα]

Μπορεί το 2025 οι εξαγωγές στην Κίνα να αυξήθηκαν κατά 68,1%, πλην όμως δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στα προ 6ετιας επίπεδα

Μαρία Σιδέρη
Φορολογικές δηλώσεις: Έλεγχοι για αδήλωτα αναδρομικά ποσά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έλεγχοι για αδήλωτα αναδρομικά - Οι κωδικοί «φωτιά» στο Ε1

Νέος κύκλος διασταυρώσεων για τις φορολογικές δηλώσεις - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Ανδρομάχη Παύλου
Μισθολογικό κόστος: Νέα πίεση για τις επιχειρήσεις καθώς αυξάνεται ταχύτερα από τον πληθωρισμό
Business

Νέα πίεση για τις επιχειρήσεις απο την αύξηση του μισθολογικού κόστους

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους αυξήθηκε κατά 6,4% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 5,9% το αντίστοιχο διάστημα του 2025

Αθανασία Ακρίβου
Αποθήκευση ενέργειας: Από μπαταρίες λίγων ωρών στις αποθήκες πολλών ημερών
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο στοίχημα της ενέργειας: Αποθήκευση για ημέρες, όχι για ώρες

Εξοικονόμηση 150-250 εκατ. τον χρόνο ανά γιγαβάτ από αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, όπως η αντλησιοταμίευση, «βλέπει» νέα μελέτη των Eurelectric και AFRY

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Business
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο
Business

Αύξηση κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο κύκλος εργασιών των εταιρειών με διπλογραφικά βιβλία έφτασε τα 35,22 εκατ. ευρώ, με άνοδο 8,3%

Piraeus Securities για ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στα 4,52 ευρώ η τιμή στόχος με σύσταση Outperform
Business

Piraeus Securities για ΑΔΜΗΕ: Τιμή στόχος στα 4,52 ευρώ

Η Piraeus Securities εκτιμά ότι το επενδυτικό πλάνο, σε συνδυασμό με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την περίοδο 2026-2029, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ισχυρή διψήφια ανάπτυξη των βασικών οικονομικών μεγεθών

Γιώργος Περιστέρης: Απτά τα αποτελέσματα του μετασχηματισμού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Περιστέρης: Δημιουργούμε αξίες, υλοποιούμε επενδύσεις

Ο Γιώργος Περιστέρης πρόεδρος και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τόνισε στη ΓΣ των μετόχων ότι τέθηκαν τα θεμέλια της ανάπτυξης του Ομίλου

Χρήστος Κολώνας
ΑΔΜΗΕ: Καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Business

Σε χρόνο ρεκόρ η κάλυψη της ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Στόχος του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι η άντληση 530 εκατ. - Το Capital Group Cornerstone Investor με 70 εκατ. ευρώ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
THEON: Συνεργασία με SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones
Business

Συνεργασία THEON - SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones

H κοινοπραξία ΤΗΕΟΝ και SAFRAN θα αξιοποιήσει τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των δύο εταιριών για την ανάπτυξη προηγμένων οπτρονικών λύσεων νέας γενιάς

Premia Properties: Προχωρά σε πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί από την Premia Properties την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026

Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Latest News
Πλαφόν: Και νέα πρόστιμα για υπέρβαση περιθωρίου κέρδους
Economy

«Καμπάνες» για υπέρβαση πλαφόν και προϊόντα -«μαϊμού»

Συνεχίζονται οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή

Space X: Προς τα 2,3 τρισ. η χρηματιστηριακή αξία της – Αφήνει πίσω την Amazon
World

Με χηματιστηριακή αξία 2,3 τρισ. η Space X αφήνει πίσω την Amazon

Η μετοχή της SpaceX κατέγραψε άνοδο έως και 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης

Κεντρική τράπεζα Αυστραλίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια
World

Κεντρική τράπεζα Αυστραλίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια

H κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας πάτησε το κουμπί της παύσης μετά από τρεις αυξήσεις επιτοκίων

ΕΕ: Νέα μέτρα στήριξης των αγροτών – Πώς θα προστατεύεται το εισόδημα
AGRO

Νέα μέτρα στήριξης των αγροτών – Πώς θα προστατεύεται το εισόδημα

Ποιοι όροι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για προϊόντα κρέατος – Τι προβλέπεται για την τιμολόγηση των αγροτικών προϊόντων της ΕΕ

Posokanei: Πώς θα λειτουργεί η νέα εφαρμογή για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ
Economy

Έρχεται το posokanei - Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή για τις τιμές

Σε λίγες μέρες έρχεται το «posokanei» - Το νέο ψηφιακό εργαλείο του καταναλωτή

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
Πώς το MagentaONE Business υποστηρίζει τη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων
Τα νέα της αγοράς

Πώς το MagentaONE Business υποστηρίζει τη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων

Συνεχής συνδεσιμότητα, ψηφιακά εργαλεία και ασφάλεια σε ένα σχήμα γεμάτο οφέλη από την COSMOTE TELEKOM

Ιράν: Το «μέρισμα ειρήνης» μπορεί να τροφοδοτήσει νέο ανοδικό κύκλο στις μετοχές
World

Η ειρήνη ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο ράλι των αγορών

Η πιθανή λήξη της σύγκρουσης με το Ιράν μειώνει τις ενεργειακές πιέσεις και ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας

Νατάσα Σινιώρη
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο
Business

Αύξηση κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο κύκλος εργασιών των εταιρειών με διπλογραφικά βιβλία έφτασε τα 35,22 εκατ. ευρώ, με άνοδο 8,3%

Helmepa: Εξοικειώνει τους μαθητές ναυτικών λυκείων με τη γαλάζια οικονομία και το θαλάσσιο περιβάλλον
Ναυτιλία

Μαθητές ναυτικών λυκείων έγιναν «Πρεσβευτές του Ωκεανού»

Το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τη Helmepa ενισχύει τη σύνδεση της επαγγελματικής ναυτικής εκπαίδευσης με την κλιματική ευαισθητοποίηση και τις προοπτικές της γαλάζιας οικονομίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή στήριξη δίνουν οι τράπεζες και Helleniq Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ισχυρή στήριξη δίνουν στο ΧΑ οι τράπεζες και Helleniq Energy

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι κινήσεις στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό παραμένουν συγκρατημένες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Προσωρινός ανάδοχος η Christofferson, Robb & co, LLC
Economy

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Προσωρινός ανάδοχος η Christofferson, Robb & co, LLC

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων αναμένεται να είναι λειτουργικός το φθινόπωρο, όπως ανακοίνωσε του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

ΥπΑΑΤ: Κοινό μέτωπο Ελλάδας – Ιταλίας για ΚΑΠ και αγροτικές πληρωμές
AGRO

Μέτωπο Ελλάδας - Ιταλίας για ΚΑΠ και αγροτικές πληρωμές

Ευρωπαϊκή στήριξη στη μεταρρύθμιση των αγροτικών πληρωμών αναφέρει το ΥπΑΑΤ

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ
Πολιτική

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση θα εξαπολύσει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, παραθέτοντας παράλληλα τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για οικονομία και επιχειρηματικότητα

Μάνος Μανουσάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από την ΑΜΚ
Business

Μανουσάκης: Τριπλή στήριξη στον ΑΔΜΗΕ από την ΑΜΚ

Ο Μάνος Μανουσάκης πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ τόνισε ότι ο Διαχειριστής εξελίσσεται σε περιφερειακός παίκτη στην αναπτυξη δικτύων

Χρήστος Κολώνας - Μάχη Τράτσα
Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω SMS
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω SMS

Οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές θα μπορούν να ενημερωθούν με SMS για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies