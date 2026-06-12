Fed: Οι οικομολόγοι μεταθέτουν τις μειώσεις των επιτοκίων για το 2027

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Συρρικνώθηκαν οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Fed με τους οικονομολόγους να εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα μέχρι τα μέσα του 2027.

Η μέση εκτίμηση των 35 οικονομολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα του Bloomberg προβλέπει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μειώσουν τα επιτόκια τον Ιούνιο του 2027 και ξανά μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027, μειώνοντας το εύρος-στόχο του βασικού τους ορίου στο 3% έως 3,25%.

Σε έρευνα του Μαρτίου, οι ερωτηθέντες ανέμεναν μεν τα επιτόκια να φτάνουν στο ίδιο κατώτατο επίπεδο, αλλά προέβλεπαν τις μειώσεις φέτος.

Μόνο τρεις οικονομολόγοι αναμένουν αυξήσεις επιτοκίων φέτος. Οι οικονομολόγοι έχουν αντίθετοι άποψη με τους επενδυτές και δεν είναι η πρώτη φορά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των Fed Funds τιμολογούν αύξηση των επιτοκίων μέχρι τον Οκτώβριο.

«Βλέπουν» ομόφωνη απόφαση στη πρώτη συνεδρίαση υπό τον Γουόρς

Όσον αφορά την επερχόμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) στις 16-17 Ιουνίου δεν υπάρχει μεγάλη διαφωνία.

Οι ερωτηθέντες στην έρευνα και οι επενδυτές αναμένουν ότι το επιτόκιο αναφοράς θα παραμείνει σε ένα εύρος από 3,5% έως 3,75%. Στην πρώτη συνεδρίαση με επικεφαλής τον Πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, το 71% των οικονομολόγων εκτιμά ότι η απόφαση είναι πιθανό να ληφθεί ομόφωνα.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κινήθηκε με εποχικά προσαρμοσμένο ρυθμό 0,5% σε μηνιαία βάση και 4,2% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Ο δομικός ΔΤΚ, ο οποίος εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με τον Απρίλιο και κατά 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μηνιαία αύξηση του δομικού πληθωρισμού κινήθηκε χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

Από τον Ιανουάριο, ένας αυξανόμενος αριθμός υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed πιέζει για την αλλαγή της δήλωσης μετά τη συνεδρίαση της FOMC, ώστε να εξαλειφθεί η διατύπωση που υποδηλώνει ότι η επόμενη κίνηση των επιτοκίων θα είναι μια μείωση. Αυτή η λεγόμενη «προκατάληψη χαλάρωσης» προκάλεσε τρεις διαφωνίες στην τελευταία συνεδρίαση τον Απρίλιο.

Τα τρία τέταρτα των οικονομολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι υπευθύνοι χάραξης πολιτικής είτε θα αλλάξουν αυτή τη διατύπωση την επόμενη εβδομάδα για να σηματοδοτήσουν ότι η επόμενη προσαρμογή τους είναι εξίσου πιθανό να είναι μια αύξηση – είτε θα αφαιρέσουν εντελώς την εν λόγω γραμμή.

«Το πιο σημαντικό μήνυμα μπορεί να μην είναι αυτό που κάνει η Fed, αλλά αυτό που σταματά να λέει» τονίζει ο Dennis Shen, της Διεθνούς Σχολής Διοίκησης στη Γερμανία. «Η «προκατάληψη χαλάρωσης» που έχει παραμείνει στις πρόσφατες δηλώσεις πολιτικής φαίνεται πλέον ολοένα και πιο εκτός τόπου σε ένα πλαίσιο ανθεκτικών αγορών εργασίας και αυξανόμενου πληθωρισμού.»

Οι ανησυχίες των ίδιων των οικονομολόγων για τον πληθωρισμό έχουν επίσης αυξηθεί, με το 82% να λέει ότι αντιπροσωπεύει μεγαλύτερο κίνδυνο από την ανεργία. Κανένας από τους ερωτηθέντες δεν δήλωσε ότι η αγορά εργασίας ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος, μια απότομη αλλαγή από τον Δεκέμβριο, όταν περισσότεροι από τους μισούς οικονομολόγους το έβλεπαν έτσι.

Ανησυχίες για τον Γουόρς

Οι αμφιβολίες σχετικά με την αποφασιστικότητα του Γουόρς να περιορίσει τον πληθωρισμό παραμένει μεταξύ των οικονομολόγων, αλλά ο αριθμός των ατόμων που εξέφραζαν την πιο σκεπτικιστική άποψη μειώθηκε. Ερωτηθείς εάν ο νέος πρόεδρος είναι δεσμευμένος στην επίτευξη του στόχου της Fed για πληθωρισμό 2%, μόνο το 6% απάντησε «όχι», μειωμένο από 18% τον Μάρτιο. Ένα άλλο 26%, ωστόσο, δήλωσε ότι «δεν ήταν σίγουρο».

Ο λόγος είναι ότι τους μήνες πριν τον διορισμό του ο Γουόρς παρουσιάζεται να ευθυγραμμίζεται με τις εκκλήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Και ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει ο Γουόρς να λαμβάνει αποφάσεις ανεξάρτητα, ο πρόεδρος συνέχισε επίσης να υποστηρίζει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να είναι χαμηλότερα.

Έχει επίσης επικοινωνήσει την πρόθεσή του να εισαγάγει μια σειρά μεταρρυθμίσεων στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στον τρόπο επικοινωνίας της Fed. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι δήλωσαν ότι αναμένουν από τον πρόεδρο να περιορίσει τις δηλώσεις που παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων και να αναθεωρήσει τη μορφή ή το περιεχόμενο της τριμηνιαίας Σύνοψης Οικονομικών Προβολών της FOMC. Μόλις το 23% αναμένει ότι θα μειώσει τον αριθμό των συνεντεύξεων Τύπου μετά τις συναντήσεις.

«Είπε ότι δεν πιστεύει σε μελλοντικές κατευθύνσεις στην κατάθεσή του ενώπιον της Γερουσίας», δήλωσε ο Τομ Σάιμονς, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Jefferies. «Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη αλλαγή και θα εκδηλωθεί με τη μείωση του αριθμού λέξεων της δήλωσης της FOMC και με λιγότερες λεπτομέρειες στο SEP».