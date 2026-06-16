Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ισραηλινές πηγές δημοσίευσαν 12 σημεία από το μνημόνιο κατανόησης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Μπαράκ Ραβίντ ο οποίος εργάζεται στο Axios και σε ισραηλινά ΜΜΕ, μίλησε στο ισραηλινό Κανάλι 12 και είπε ότι έχει στη διάθεσή του βασικές λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης ή μνημονίου συναμεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο περιλαμβάνει ένα πλαίσιο εκεχειρίας 60 ημερών που καλύπτει τον Λίβανο, παράλληλα με ευρύτερα μέτρα αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους όρους που έχουν δημοσιοποιηθεί, το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει εκ νέου για μια αρχική περίοδο 60 ημερών, ενώ θα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία.

Προηγούμενες αναφορές σχετικά με το μνημόνιο είχαν επίσης επισημάνει ένα χρονικό περιθώριο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις που θα καλύπτουν τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα και τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας.

Τι αναφέρει η αμερικανοϊσραηλινή διαρροή

Η διαρροή 12 εκ των 14 θέσεων από τον ισραηλινό δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ έχει πολλές περισσότερες αναφορές στα πυρηνικά, κάτι που αναμένονταν να συζητηθεί στις κατ’ ιδίαν διαπραγματεύσεις μετά την υπογραφή της κατάπαυσης του πυρός της Παρασκευής.

Σε παρενθέσεις εντός του νέου κειμένου θα βρείτε τις ίδιες ή παραπλήσιες θέσεις στο ιρανικό κείμενο του Mehr που ακολουθεί μετά την νέα διαρροή. Διατηρήστε επιφυλάξεις για την διαφορά στις στις έννοιες.

1. Το Ιράν, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες, μεταξύ άλλων και στο Λίβανο (1)

2. Το Ιράν επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ούτε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα (9)

3. Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου (νέα αναφορά)

4. Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού και τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν (νέα αναφορά)

5. Το Ιράν θα διατηρήσει το status quo όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις (νέα αναφορά)

6. Οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις και δεν θα αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων (10)

7. Το Ιράν θα προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις για να εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς χρέωση, για 60 ημέρες (κοινά σημεία με το 5 του ιρανικού κειμένου)

8. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να καταστήσουν διαθέσιμα τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν για χρήση με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας (κοινά σημεία με το 14)

9. Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών και θα άρουν όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν (3-4)

10. Οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει σχέδιο για τη δημιουργία ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. (7)

11. Οι ΗΠΑ θα χορηγήσουν στο Ιράν προσωρινές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις, ώστε να μπορεί να πωλεί πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. (6)

12. Θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, με τη συμμετοχή των χωρών του Κόλπου, για τον καθορισμό «ρυθμίσεων σχετικά με τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες υπηρεσίες» (κοινά σημεία με το 5 του ιρανικού κειμένου)

Τι ανέφεραν τα ιρανικά ΜΜΕ

1. Μόνιμη και άμεση παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

2. Η δέσμευση των ΗΠΑ για μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και σεβασμό της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

3. Πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών.

4. Η δέσμευση των ΗΠΑ να αποσύρουν τις δυνάμεις τους γύρω από το Ιράν.

5. Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών βάσει των ιρανικών ρυθμίσεων.

6. Αναστολή των κυρώσεων στην πώληση πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και παραγώγων, και πλήρης πρόσβαση του Ιράν στους οικονομικούς του πόρους.

Άρση των κυρώσεων

7. Η ανάγκη οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους να παρουσιάσουν σχέδια ανασυγκρότησης του Ιράν ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

8. 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με βάση τα πυρηνικά ζητήματα και την πλήρη άρση των πρωτογενών, δευτερογενών, κυρώσεων των ΗΠΑ, καθώς και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ.

9. Επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν βάσει της συνθήκης NPT να μην παράγει πυρηνικά όπλα.

10. Κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης, οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να μην προσθέσουν δυνάμεις στην περιοχή και να μην επιβάλουν νέες κυρώσεις.

11. Αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν κατά τη διάρκεια της τελικής περιόδου διαπραγμάτευσης των 60 ημερών. Το ήμισυ αυτού του ποσού πρέπει να διατεθεί στο Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Αποδέσμευση κεφαλαίων

12. Σχηματισμός εποπτικού μηχανισμού για την εφαρμογή της συμφωνίας.

13. Η τελική συμφωνία θα εγκριθεί με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

14. Οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν πριν από την αποδέσμευση του μισού των δεσμευμένων κεφαλαίων του Ιράν, την αναστολή των κυρώσεων του Ιράν για το πετρέλαιο και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, και η τελική συμφωνία θα καλύπτει μόνο την τύχη του εμπλουτισμένου υλικού και του εμπλουτισμού, την άρση των κυρώσεων και το σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης του Ιράν.

Πού συγκλίνουν η ιρανική και η ισραηλινή διαρροή

Αρχικά και οι δύο διαρροές συγκλίνουν στην μόνιμη και άμεση παύση του πολέμου που συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο που βρίσκεται και στα δύο κείμενα. Η δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα βρίσκεται στην θέση 2 στο νέο κείμενο και την θέση 9 στο παλιό.

Τα ζητήματα της διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, η χρήση εμπλουτισμένου ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς και η διατήρηση του ιρανικού status quo όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι αναφορές που υπάρχουν μόνο στην ισραηλινή διαρροή. Η μη προσθήκη δυνάμεων από τις ΗΠΑ και η μη επιβολή νέων κυρώσεων στο ισραηλινό κείμενο αντιστοιχεί με την θέση 10 στο ιρανικό κείμενο.

Η εξασφάλιση από το Ιράν της ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ και ο καθορισμός «ρυθμίσεων σχετικά με τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες υπηρεσίες»που αναφέρονται στην θέση 7 και την θέση 12 του νέου κειμένου, σχετίζεται αλλά όχι ακριβώς, με την θέση 5 του ιρανικού κειμένου.

Το ότι οι ΗΠΑ στην θέση 8 του ισραηλινού κειμένου «δεσμεύονται να καταστήσουν διαθέσιμα τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν για χρήση με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας» έχει κοινά χαρακτηριστικά με την θέση 14 του ιρανικού κειμένου, όμως όχι απόλυτα.

Η απόσυρση από πλευράς ΗΠΑ των δυνάμεών τους εντός 30 ημερών και η άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν στην θέση 9 του ισραηλινού κειμένου, ταυτίζεται με τις θέσεις 3-4 του ιρανικού κειμένου. H δημιουργία ταμείου 300 δισ. δολαρίων για την ανασυγκρότηση του Ιράν, πλέον ταυτίζεται και δεν ονομάζεται «επενδυτικό ταμείο», όπως στους Financial Times την Δευτέρα.

Οι εξαιρέσεις για το Ιράν από τις αμερικανικές κυρώσεις όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις ταυτίζονται στις θέσεις 6 και 11 σε νέα και παλαιά διαρροή αντίστοιχα.

Αυτό σημαίνει πως κάποιες από τις εκατέρωθεν διαρροές επιβεβαιώνονται και άλλες όχι. Είναι πολύ σημαντικό, καθώς οι λέξεις έχουν σημασία, πως οι δύο διαρροές μπορεί να περιέχουν διαφορές που να ακούγονται καλύτερες για την κοινή γνώμη των ΗΠΑ, του Ισραήλ ή του Ιράν αντίστοιχα. Οι θέσεις 2, 8, 11, 12, 13 της ιρανικής διαρροής δεν επιβεβαιώνονται από την αμερικανοϊσραηλινή διαρροή.

Είναι βέβαιο πως την Παρασκευή, το κείμενο που θα υπογραφεί θα περιέχει κοινή γλώσσα, με πλήρη επεξήγηση και χωρίς πολλές ερμηνείες. Η ιρανική οπτική έθετε πως οι λεπτομέρειες των πυρηνικών, θα αποφασιστούν και θα συμφωνηθούν κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: in.gr