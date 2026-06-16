 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ισραηλινές πηγές δημοσίευσαν 12 σημεία από το μνημόνιο κατανόησης

Δημοσιογράφος του Axios που εργάζεται και σε ισραηλινά ΜΜΕ, δημοσίευσε 12 σημεία από το MoU των ΗΠΑ με το Ιράν - Η σύγκλιση με τα 14 σημεία που είχαν διαρρεύσει ιρανικές πηγές

World 16.06.2026, 22:40
Σχολιάστε
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ισραηλινές πηγές δημοσίευσαν 12 σημεία από το μνημόνιο κατανόησης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Μπαράκ Ραβίντ ο οποίος εργάζεται στο Axios και σε ισραηλινά ΜΜΕ, μίλησε στο ισραηλινό Κανάλι 12 και είπε ότι έχει στη διάθεσή του βασικές λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης ή μνημονίου συναμεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο περιλαμβάνει ένα πλαίσιο εκεχειρίας 60 ημερών που καλύπτει τον Λίβανο, παράλληλα με ευρύτερα μέτρα αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους όρους που έχουν δημοσιοποιηθεί, το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει εκ νέου για μια αρχική περίοδο 60 ημερών, ενώ θα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία.

Προηγούμενες αναφορές σχετικά με το μνημόνιο είχαν επίσης επισημάνει ένα χρονικό περιθώριο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις που θα καλύπτουν τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα και τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας.

Τι αναφέρει η αμερικανοϊσραηλινή διαρροή

Η διαρροή 12 εκ των 14 θέσεων από τον ισραηλινό δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ έχει πολλές περισσότερες αναφορές στα πυρηνικά, κάτι που αναμένονταν να συζητηθεί στις κατ’ ιδίαν διαπραγματεύσεις μετά την υπογραφή της κατάπαυσης του πυρός της Παρασκευής.

Σε παρενθέσεις εντός του νέου κειμένου θα βρείτε τις ίδιες ή παραπλήσιες θέσεις στο ιρανικό κείμενο του Mehr που ακολουθεί μετά την νέα διαρροή. Διατηρήστε επιφυλάξεις για την διαφορά στις στις έννοιες.

1. Το Ιράν, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες, μεταξύ άλλων και στο Λίβανο (1)

2. Το Ιράν επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ούτε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα (9)

3. Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου (νέα αναφορά)

4. Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού και τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν (νέα αναφορά)

5. Το Ιράν θα διατηρήσει το status quo όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις (νέα αναφορά)

6. Οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις και δεν θα αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων (10)

7. Το Ιράν θα προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις για να εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς χρέωση, για 60 ημέρες (κοινά σημεία με το 5 του ιρανικού κειμένου)

8. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να καταστήσουν διαθέσιμα τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν για χρήση με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας (κοινά σημεία με το 14)

9. Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών και θα άρουν όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν (3-4)

10. Οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει σχέδιο για τη δημιουργία ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. (7)

11. Οι ΗΠΑ θα χορηγήσουν στο Ιράν προσωρινές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις, ώστε να μπορεί να πωλεί πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. (6)

12. Θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, με τη συμμετοχή των χωρών του Κόλπου, για τον καθορισμό «ρυθμίσεων σχετικά με τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες υπηρεσίες» (κοινά σημεία με το 5 του ιρανικού κειμένου)

Τι ανέφεραν τα ιρανικά ΜΜΕ

1. Μόνιμη και άμεση παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

2. Η δέσμευση των ΗΠΑ για μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και σεβασμό της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

3. Πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών.

4. Η δέσμευση των ΗΠΑ να αποσύρουν τις δυνάμεις τους γύρω από το Ιράν.

5. Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών βάσει των ιρανικών ρυθμίσεων.

6. Αναστολή των κυρώσεων στην πώληση πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και παραγώγων, και πλήρης πρόσβαση του Ιράν στους οικονομικούς του πόρους.

Άρση των κυρώσεων

7. Η ανάγκη οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους να παρουσιάσουν σχέδια ανασυγκρότησης του Ιράν ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

8. 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με βάση τα πυρηνικά ζητήματα και την πλήρη άρση των πρωτογενών, δευτερογενών, κυρώσεων των ΗΠΑ, καθώς και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ.

9. Επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν βάσει της συνθήκης NPT να μην παράγει πυρηνικά όπλα.

10. Κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης, οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να μην προσθέσουν δυνάμεις στην περιοχή και να μην επιβάλουν νέες κυρώσεις.

11. Αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν κατά τη διάρκεια της τελικής περιόδου διαπραγμάτευσης των 60 ημερών. Το ήμισυ αυτού του ποσού πρέπει να διατεθεί στο Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Αποδέσμευση κεφαλαίων

12. Σχηματισμός εποπτικού μηχανισμού για την εφαρμογή της συμφωνίας.

13. Η τελική συμφωνία θα εγκριθεί με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

14. Οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν πριν από την αποδέσμευση του μισού των δεσμευμένων κεφαλαίων του Ιράν, την αναστολή των κυρώσεων του Ιράν για το πετρέλαιο και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, και η τελική συμφωνία θα καλύπτει μόνο την τύχη του εμπλουτισμένου υλικού και του εμπλουτισμού, την άρση των κυρώσεων και το σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης του Ιράν.

Πού συγκλίνουν η ιρανική και η ισραηλινή διαρροή

Αρχικά και οι δύο διαρροές συγκλίνουν στην μόνιμη και άμεση παύση του πολέμου που συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο που βρίσκεται και στα δύο κείμενα. Η δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα βρίσκεται στην θέση 2 στο νέο κείμενο και την θέση 9 στο παλιό.

Τα ζητήματα της διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, η χρήση εμπλουτισμένου ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς και η διατήρηση του ιρανικού status quo όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι αναφορές που υπάρχουν μόνο στην ισραηλινή διαρροή. Η μη προσθήκη δυνάμεων από τις ΗΠΑ και η μη επιβολή νέων κυρώσεων στο ισραηλινό κείμενο αντιστοιχεί με την θέση 10 στο ιρανικό κείμενο.

Η εξασφάλιση από το Ιράν της ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ και ο καθορισμός «ρυθμίσεων σχετικά με τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες υπηρεσίες»που αναφέρονται στην θέση 7 και την θέση 12 του νέου κειμένου, σχετίζεται αλλά όχι ακριβώς, με την θέση 5 του ιρανικού κειμένου.

Το ότι οι ΗΠΑ στην θέση 8 του ισραηλινού κειμένου «δεσμεύονται να καταστήσουν διαθέσιμα τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν για χρήση με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας» έχει κοινά χαρακτηριστικά με την θέση 14 του ιρανικού κειμένου, όμως όχι απόλυτα.

Η απόσυρση από πλευράς ΗΠΑ των δυνάμεών τους εντός 30 ημερών και η άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν στην θέση 9 του ισραηλινού κειμένου, ταυτίζεται με τις θέσεις 3-4 του ιρανικού κειμένου. H δημιουργία ταμείου 300 δισ. δολαρίων για την ανασυγκρότηση του Ιράν, πλέον ταυτίζεται και δεν ονομάζεται «επενδυτικό ταμείο», όπως στους Financial Times την Δευτέρα.

Οι εξαιρέσεις για το Ιράν από τις αμερικανικές κυρώσεις όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις ταυτίζονται στις θέσεις 6 και 11 σε νέα και παλαιά διαρροή αντίστοιχα.

Αυτό σημαίνει πως κάποιες από τις εκατέρωθεν διαρροές επιβεβαιώνονται και άλλες όχι. Είναι πολύ σημαντικό, καθώς οι λέξεις έχουν σημασία, πως οι δύο διαρροές μπορεί να περιέχουν διαφορές που να ακούγονται καλύτερες για την κοινή γνώμη των ΗΠΑ, του Ισραήλ ή του Ιράν αντίστοιχα. Οι θέσεις 2, 8, 11, 12, 13 της ιρανικής διαρροής δεν επιβεβαιώνονται από την αμερικανοϊσραηλινή διαρροή.

Είναι βέβαιο πως την Παρασκευή, το κείμενο που θα υπογραφεί θα περιέχει κοινή γλώσσα, με πλήρη επεξήγηση και χωρίς πολλές ερμηνείες. Η ιρανική οπτική έθετε πως οι λεπτομέρειες των πυρηνικών, θα αποφασιστούν και θα συμφωνηθούν κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΕΕ: Το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα αγγίζει το 1 δισ. την ημέρα
World

ΕΕ: Το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα αγγίζει το 1 δισ. την ημέρα
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ισραηλινές πηγές δημοσίευσαν 12 σημεία από το μνημόνιο κατανόησης
World

Αποκάλυψη για το περιεχόμενο του MoU, ΗΠΑ-Ιράν
ΗΠΑ: Πώς η συμφωνία με το Ιράν επηρεάζει το κόστος των τροφίμων παγκοσμίως
AGRO

Πώς η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν επηρεάζει το κόστος των τροφίμων παγκοσμίως
Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο – Ο λογαριασμός για την Ελλάδα
Economy

Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο - Ο λογαριασμός για την Ελλάδα
Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο
World

Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο
Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική
Tεχνητή νοημοσύνη

Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αγορά εργασίας: Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 εργαζόμενους [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 [γραφήματα]

Η υπέρβαση του κανονικού ωραρίου αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης - Τι αποκαλύπτει έρευνα της ΓΣΕΕ για την αγορά εργασίας

Μελίνα Ζιάγκου
Airbnb: Ποια καταλύματα χάνουν την άδεια λειτουργίας του – Οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Ποια Airbnb χάνουν την άδεια λειτουργίας τους - Οι αντιδράσεις

Stama Greece και ΠΟΜΙΔΑ εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για διάταξή στο νομοσχέδιο που αφορά τα Airbnb

Ανδρομάχη Παύλου
Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

Στη θέση του προέδρου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ενώ στις θέσεις των αντιπροέδρων οι κ.κ. Ράνια Αικατερινάρη, Ανδρέας Σιάμισιης και Βασίλειος Ψάλτης

ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει
World

Ο μυστικός διαπραγματευτής της ΕΕ που άφησε τον Τραμπ να...περιμένει

Η λογική ήταν απλή: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ, να αποφευχθεί ένας δασμολογικός πόλεμος και να διατηρηθεί ό,τι είχε απομείνει από τη διατλαντική σταθερότητα

Γιάννης Αγουρίδης
Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά κατοικίας: Η Αθήνα χτίζει ασταμάτητα διαμερίσματα – Πού ανεβαίνουν οι τιμές
Ακίνητα

Που χτίζονται νέα σπίτια – Οι πιο ακριβές περιοχές [γραφήματα]

Έρευνα της ReDataset αποκαλύπτει τι κατηγορίες ακινήτων που χτίζονται σήμερα και ποιες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση – Πώς κινούνται οι τιμές στην αγορά κατοικίας σε όλη την Ελλάδα

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από World
ΕΕ: Το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα αγγίζει το 1 δισ. την ημέρα
World

ΕΕ: Το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα αγγίζει το 1 δισ. την ημέρα

Τα ανησυχητικά στοιχεία και οι επιλογές που έχει η ΕΕ, ώστε να ανατρέψει την κατάσταση

ΗΠΑ: Πώς η συμφωνία με το Ιράν επηρεάζει το κόστος των τροφίμων παγκοσμίως
AGRO

Πώς η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν επηρεάζει το κόστος των τροφίμων παγκοσμίως

Μέχρι πότε ο πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν θα συνεχίσει να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία

Ανθή Γεωργίου
Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο – Ο λογαριασμός για την Ελλάδα
Economy

Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο - Ο λογαριασμός για την Ελλάδα

Κέρδη για τους εξαγωγείς πετρελαίου και τη ναυτιλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Τι έγινε στην Ελλάδα με τα δημόσια έσοδα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο
World

Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο

Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, αφότου δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας, το Ιράν θα μπορεί να πουλάει πετρέλαιο

Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική
Tεχνητή νοημοσύνη

Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική

Οι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων και πιστώσεων προειδοποιούν για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι επιχειρήσεις παροχής συμβουλών

Συρία: Η ConocoPhillips έτοιμη να υπογράψει συμφωνία για παραγωγή φυσικού αερίου
World

Η ConocoPhillips υπογράφει με Συρία για φυσικό αέριο

Η συμφωνία θα είναι η πρώτη μεταξύ αμερικανικής ενεργειακής εταιρείας και της Δαμασκού, καθώς στοχεύει στην ανοικοδόμηση της δραστηριότητας στη Συρία μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου

Ορμούζ: Επιφυλάξεις για το διάπλου των Στενών παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν απο τη Mitsui OSK LINES
World

Χωρίς «ουσιαστική» συμφωνία δεν περνάμε το Ορμούζ, λέει ιαπωνική ναυτιλιακή

Ο επικεφαλής της ιαπωνικής εταιρείας προειδοποιεί ότι οι ιδιοκτήτες στόλων πρέπει να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη μετά από μήνες συγκρούσεων για να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

Latest News
Τζέιμς Ντόλαν: Ποιος είναι ο κακομαθημένος ιδιοκτήτης των Knicks
Business of Sport

Ποιος είναι ο κακομαθημένος ιδιοκτήτης των NY Knicks

Ο Τζέιμς Λ. Ντόλαν έχει περάσει σχεδόν 30 χρόνια ως ιδιοκτήτης των Νιου Γιορκ Νικς - Για μεγάλο μέρος αυτής της περιόδου, η ομάδα ήταν μια από τις χειρότερες στo NBA

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΕ: Το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα αγγίζει το 1 δισ. την ημέρα
World

ΕΕ: Το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα αγγίζει το 1 δισ. την ημέρα

Τα ανησυχητικά στοιχεία και οι επιλογές που έχει η ΕΕ, ώστε να ανατρέψει την κατάσταση

Wall Street: Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι αμερικάνικες μετοχές
Wall Street

Με μεικτά πρόσημα έκλεισε η Wall Street

Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν και η πτώση της τιμής του πετρελαίου

Accenture: Το HR του μέλλοντος θα εκπαιδεύει και θα αξιολογεί AI agents
Tεχνητή νοημοσύνη

Όταν οι αλγόριθμοι μπαίνουν στο... payroll

Σύμφωνα με την Accenture, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δομές των επιχειρήσεων, με τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού να αναλαμβάνουν πλέον τη διαχείριση όχι μόνο εργαζομένων αλλά και AI agents

Μέση Ανατολή: Τι σημαίνει για τις τράπεζες το διαφαινόμενο τέλος του πολέμου
Τράπεζες

Πώς θα κινηθούν οι τράπεζες μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι προσδοκίες για ταχεία μείωση των πληθωριστικών πιέσεων θα ενισχυθούν σημαντικά σε περίπτωση που το deal διασφαλίσει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Αγης Μάρκου
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ισραηλινές πηγές δημοσίευσαν 12 σημεία από το μνημόνιο κατανόησης
World

Αποκάλυψη για το περιεχόμενο του MoU, ΗΠΑ-Ιράν

Δημοσιογράφος του Axios που εργάζεται και σε ισραηλινά ΜΜΕ, δημοσίευσε 12 σημεία από το MoU των ΗΠΑ με το Ιράν - Η σύγκλιση με τα 14 σημεία που είχαν διαρρεύσει ιρανικές πηγές

ΗΠΑ: Πώς η συμφωνία με το Ιράν επηρεάζει το κόστος των τροφίμων παγκοσμίως
AGRO

Πώς η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν επηρεάζει το κόστος των τροφίμων παγκοσμίως

Μέχρι πότε ο πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν θα συνεχίσει να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία

Ανθή Γεωργίου
Μουντιάλ: Οι Κινέζοι το βλέπουν αλλιώς φέτος
Business of Sport

Πόσο διαφορετικά «βλέπουν» οι Κινέζοι το Μουντιάλ

Η κινεζική εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu απέκτησε τα δικαιώματα να μεταδίδει δωρεάν το Μουντιάλ σε όλους τους χρήστες

Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο – Ο λογαριασμός για την Ελλάδα
Economy

Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο - Ο λογαριασμός για την Ελλάδα

Κέρδη για τους εξαγωγείς πετρελαίου και τη ναυτιλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Τι έγινε στην Ελλάδα με τα δημόσια έσοδα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο
World

Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο

Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, αφότου δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας, το Ιράν θα μπορεί να πουλάει πετρέλαιο

ΑΑΔΕ: Οι αγροτικές πληρωμές στη συνάντηση με στελέχη της AGEA
AGRO

Οι αγροτικές πληρωμές στο επίκεντρο συνάντησης ΑΑΔΕ και AGEA

Για την τεχνογνωσία που διαθέτει στις αγροτικές πληρωμές ο ιταλικός οργανισμός AGEA ενημερώθηκαν στελέχη της ΑΑΔΕ

Space Hellas: Ενοποιεί διευθύνσεις Marketing και Business Development
Business

Ενιαία οργανωτική δομή για τη Space Hellas

H Space Hellas επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία και ουσιαστικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες πελατών με έμφαση στην καινοτομία

Anthropic: Κατηγορίες εναντίον της για παραπλανητική διαφήμιση
Tεχνητή νοημοσύνη

Αγωγή κατά της Anthropic για παραπλανητική διαφήμιση

Σε ομοσπονδιακή αγωγή αναφέρεται ότι η Anthropic παραπλάνησε καταναλωτές για τα όρια χρήσης στα πιο ακριβά chatbot της

Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική
Tεχνητή νοημοσύνη

Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική

Οι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων και πιστώσεων προειδοποιούν για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι επιχειρήσεις παροχής συμβουλών

Συρία: Η ConocoPhillips έτοιμη να υπογράψει συμφωνία για παραγωγή φυσικού αερίου
World

Η ConocoPhillips υπογράφει με Συρία για φυσικό αέριο

Η συμφωνία θα είναι η πρώτη μεταξύ αμερικανικής ενεργειακής εταιρείας και της Δαμασκού, καθώς στοχεύει στην ανοικοδόμηση της δραστηριότητας στη Συρία μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου

Ορμούζ: Επιφυλάξεις για το διάπλου των Στενών παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν απο τη Mitsui OSK LINES
World

Χωρίς «ουσιαστική» συμφωνία δεν περνάμε το Ορμούζ, λέει ιαπωνική ναυτιλιακή

Ο επικεφαλής της ιαπωνικής εταιρείας προειδοποιεί ότι οι ιδιοκτήτες στόλων πρέπει να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη μετά από μήνες συγκρούσεων για να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies