OT FORUM – Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

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Στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, στην ανάγκη ύπαρξης ισχυρών δικτύων απέναντι σε πιθανές εξωτερικές απειλές, αλλά και στην προώθηση της εγκατάστασης μπαταριών αποθήκευσης αναφέρθηκε ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας στο 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο ιστορικό Παλαιό Καπνεργοστάσιο.

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Ερωτηθείς για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ο κ. Μανουσάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι ιστορικό ορόσημο για τον διαχειριστή που χρειαζόταν για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια κεφάλαια για να συνεχίσει το έργο των διασυνδέσεων, έχοντας μέχρι τώρα διαθέσει 4 δισ. .

Οπως είπε ο ίδιος, έχει προοδεύσει η διαδικασία, έχουν μπει τα χρήματα από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου και τις επόμενες μέρες θα ανοίξει το βιβλίο για να αντλήσει τα χρήματα η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών από την αγορά. «Θεωρούμε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης το γεγονός ότι το δημόσιο συμμετέχει σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας την οποία ελέγχει. Σε δεύτερο επίπεδο είναι ψήφος εμπσιτοσύνης ότι τα χρήματα αυτά τελικά έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να έχει ακόμη μεγαλύτερη απορροφητικότητα των πόρων η χώρα, που σημαίνει ότι εμπιστεύονται τον ΑΔΜΗΕ και για το ότι το περιεχόμενο των έργων ευνοεί την πράσινη μετάβαση καιγια το ότι θα μπορέσει να κάνει αυτές τις διασυνδέσεις που έρχονται όπως έκανε και με τις προηγούμενες», σημείωσε μεταξύ άλλων. Πρόσθεσε, επίσης, ότι επόμενα μεγάλα έργα είναι η διασύνδεση νησιών Β. Αιγαίου, νησιών Δωδεκανήσων και η δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία, ενώ ανακοίνωσε ότι ο διαχειριστής έχει ήδη προσφορά για την ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου με Κω.

Αναβάθμιση και ανθεκτικότητα δικτύων

Ο κ. Μανουσάκης τόνισε ακόμη ότι η κρίση του συστήματος των ορυκτών καυσίμων που αναδείχθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και πιο πρόσφατο τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή, ευνοεί συνολικά την ανάπτυξη ΑΠΕ. Τα δίκτυα, εξήγησε, έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ συνολικά. Υπάρχει, ωστόσο, και η ευαλωτότητα των δικτύων και «για πρώτη φορά κοιτάζουμε επενδύσεις ανθεκτικότητας σε ό, τι αφορά την προστασία από πιθανές εξωτερικές απειλές», σημείωσε.

Ερωτηθείς για την αναβάθμιση των δικτύων, ο κ. Μανουσάκης τόνισε ότι η πολιτεία σε όλη την Ευρώπη αντιλήφθηκε πως για να προχωρήσει η πράσινη μετάβαση χρειάζονται αδειοδοτικές διευκολύνσεις. Αυτό, είπε, εστιάστηκε στις ΑΠΕ. «Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε τρόπο να επιταχυνθεί η αδειοδότηση και των δικτύων ενέργειας», πρόσθεσε και είπε ότι πρέπει η πολιτεία να βρει ένα θεσμικό πλαίσιο που θα καταστήσει σαφή τη στρατηγική σημασία των δικτύων για να επιταχυνθεί η αδειοδότηση. «Ζητάμε κάτι δύσκολο, αλλά ουσιαστικά ζητάμε την κοινωνική συναίνεση γύρω από την ανάγκη να μπουν τα δίκτυα για να προχωρήσει η ενεργειακή μετάβαση και να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια», υπογράμμισε ο κ. Μανουσάκης.

Αποθήκευση ενέργειας

Στην Ελλάδα έχουμε ένα πραγματικό success story στις ΑΠΕ, είπε ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ. Τώρα είναι η ώρα των αναγκών της αποθήκευσης, πρόσθεσε. «Επειδή έχουμε περίσσεια η ηλεκτρική ενέργεια εξάγεται. Θα μπορούσαμε όμως και να αποθηκεύουμε για να μειώνεται η ακριβότερη ενέργεια το βράδυ από ορυκτά καύσιμα», εξήγησε. Για να γίνει αυτό, είπε, χρειαζόταν αλλαγές το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο και αποκάλυψε, κλείνοντας, ότι «ξέρω πως σύσσωμη η ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας είναι πάνω από το θέμα, οπωσδήποτε θα επιταχυνθεί η αποθήκευση, και θα έχουμε ένα success story και στην αποθήκευση». κλείνοντας.