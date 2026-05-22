Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

Ο Κέβιν Γουόρς έγινε ο πρώτος πρόεδρος της Fed που ορκίζεται στο Λευκό Οίκο μετά από τον Άλαν Γρίνσπαν το 1987. Δεν είναι η μόνη πρωτιά για τον 56χρονο τραπεζίτη καθώς είναι και ο πλουσιότερος άνθρωπος που ηγείται της μεγαλύτερης κεντρικής τράπεζας στον πλανήτη.

Αναλαμβάνει σε μια δύσκολη συγκυρία καθώς ο πληθωρισμός αυξάνεται, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων επιμένουν ανοδικά και οι αγορές στέλνουν μήνυμα ότι η επόμενη κίνηση θα είναι η αύξηση των επιτοκίων και όχι η μείωση που τόσο πολύ επιθυμεί ο πρόεδρος Τραμπ.

Επιδεινώνοντας το πρόβλημα, η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης μοιάζει με κινητήρια δύναμη ζήτησης και ανάπτυξης, προσθέτοντας στις βραχυπρόθεσμες πιέσεις στις τιμές αντί να τις μετριάσει.

Ο Τραμπ, ο οποίος ασκεί αδιάκοπη κριτική στον πρώην πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι ο Γουόρς θα έχει την «πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησής μου» και θέλει να είναι «πλήρως ανεξάρτητος» στον νέο του ρόλο, αλλά τον προέτρεψε επίσης να αναγνωρίσει ότι «ανάπτυξη δεν σημαίνει πληθωρισμός».

Αποκαλώντας «τιμή ζωής να κληθώ ξανά στη δημόσια υπηρεσία», ο Γουόρς, σε σύντομα σχόλια στη συνέχεια, δήλωσε: «Για να εκπληρώσω αυτήν την αποστολή, θα ηγηθώ μιας Ομοσπονδιακής Τράπεζας με προσανατολισμό στις μεταρρυθμίσεις, μαθαίνοντας από τις επιτυχίες και τα λάθη του παρελθόντος, ξεφεύγοντας από στατικά πλαίσια και μοντέλα και τηρώντας σαφή πρότυπα ακεραιότητας και απόδοσης».

Ο Πρόεδρος Τραμπ επέλεξε τον Κέβιν Γουόρς για να Fed για να εξασφαλίσει τα χαμηλότερα επιτόκια που έχει ζητήσει τον τελευταίο χρόνο. Ένα ξαφνικά πιεστικό ερώτημα είναι αν ο Γουόρς θα είχε πολιτική κάλυψη για να κάνει το αντίθετο και να τα αυξήσει.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση έχει καταλήξει σε έναν τρόπο διαχείρισης του χάσματος μεταξύ αυτού που θέλει ο Τραμπ και αυτού που θα επιτρέψει η αγορά. Το επιχείρημά της, που προβλήθηκε αυτόν τον μήνα από τους δύο ανώτερους οικονομικούς αξιωματούχους του Τραμπ, είναι ότι ο πληθωρισμός που διατηρεί τώρα τα επιτόκια υψηλά είναι ένα παροδικό σοκ προσφοράς που μπορεί να εξετάσει η Fed – επομένως οι μειώσεις που θέλει ο Τραμπ εξακολουθούν να έρχονται, απλώς αργότερα.

«Τίποτα δεν είναι πιο παροδικό από ένα σοκ προσφοράς» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ στο CNBC την περασμένη εβδομάδα, προβλέποντας μια σημαντική μείωση των πιέσεων στις τιμές μετά από «ένα ή δύο ακόμη υψηλά νούμερα για τον πληθωρισμό».

Ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, είχε υποστηρίξει την ίδια άποψη λίγες μέρες νωρίτερα στην τηλεόραση του Bloomberg. «Είναι πολύ πιθανό να δούμε μειώσεις επιτοκίων φέτος λόγω του Κέβιν Γουόρς», είπε.

Τι βλέπουν οι αγορές

Οι αγορές που καθορίζουν το κόστος δανεισμού της κυβέρνησης έχουν διαφορετική άποψη. Οι επενδυτές εγκαταλείπουν τις μειώσεις επιτοκίων από την Fed και αυξάνουν τις αποδόσεις των ομολόγων. Αυτό με τη σειρά του καθιστά τον δανεισμό πιο ακριβό.

Ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν τώρα ότι η Fed θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων, όχι απλώς να τα διατηρήσει εκεί που είναι. Εάν η Fed διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αλλά ο πληθωρισμός συνεχίσει να αυξάνεται, αυτό σημαίνει ότι η Fed έχει ουσιαστικά υιοθετήσει χαλαρότερη νομισματική πολιτική απλώς και μόνο επειδή έμεινε σ΄αυτή τη θέση.

Ο Γουόρς έχει δηλώσει ότι θα αποφασίσει για την πολιτική και τα επιτόκια επί της ουσίας και δεν έχει κάνει καμία συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ έδωσε μια διφορούμενη απάντηση αυτή την εβδομάδα όταν ρωτήθηκε αν θα ανεχόταν την αύξηση του κόστους δανεισμού αντί της μείωσης σε μια Fed με επικεφαλής τον Warsh. «Θα τον αφήσω να κάνει ό,τι θέλει», δήλωσε ο πρόεδρος σε συνέντευξή του στην Washington Examiner την Τρίτη.

Το σχόλιο του Τραμπ διεύρυνε το φάσμα των πιθανών αποτελεσμάτων που ανέμεναν οι επενδυτές από την Fed της Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Τζέιμς Έγκελχοφ, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην BNP Paribas. «Υπήρχε νωρίτερα η αντίληψη μεταξύ πολλών από τους πελάτες μου ότι ο Λευκός Οίκος θα αντιτασσόταν σθεναρά στις αυξήσεις των επιτοκίων και ότι ως εκ τούτου η Fed θα αποθαρρυνόταν να τις κάνει», είπε. Το σχόλιο του προέδρου «υποστήριξε την ανατιμολόγηση των αγορών ομολόγων προς τις αυξήσεις».

Ο νέος πρόεδρος έχει μπροστά του ένα πιεστικό δίλημμα. Θα αυξήσει τα επιτόκια για να τιθασεύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να οδηγήσει το τζίνι του πληθωρισμού πίσω στο μπουκάλι ή να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία του ως κεντρικός τραπεζίτης.

Το δίλημμα του Γουόρς

«Ο πληθωρισμός είναι επιλογή της Fed» δήλωσε ο Γουόρς στην ακρόαση επικύρωσης από τη Γερουσία.

Ο τρόπος με τον οποίο θα μειωθεί ξανά ο πληθωρισμός μπορεί να περιλαμβάνει δύσκολες επιλογές που μερικές φορές έρχονται σε αντίθεση με τις πολιτικές και τους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ, και μερικές φορές με τον άλλο στόχο της Fed, τη μέγιστη απασχόληση.

Ο Γουρός θα έχει το βλέμμα του από την αρχή της θητείας του ως 11ος πρόεδρος της Fed σε συναδέλφους του όπως ο Γουόλερ που έχουν αρχίσει να θέτουν προσδοκίες ότι ενδέχεται να χρειαστούν υψηλότερα επιτόκια.

O νέος διοικητής που καλείται να ισορροπήσει σε λεπτό σκοινί αναλαμβάνει μια κεντρική τράπεζα διχασμένη. Στην τελευταία συνεδρίαση η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος του 3,5-3,75%, μια απόφαση που χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη διαφωνία από το 1992, καθώς τρία μέλη διαφώνησαν με τη διατύπωση που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο της μείωσης των επιτοκίων.

Τέλος, θα έχει και το άγρυπνο μάτι του απερχόμενου προέδρου, Τζερόμ Πάουελ, που θα παραμείνει ως απλός διοικητής, ο πρώτος μετά τον Μάρινερ Έκλες το 1948.

Στην τελευταία συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Πάουελ εξήγησε ότι η ανησυχία του αφορά τη «σειρά νομικών επιθέσεων» εναντίον της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

«Φοβάμαι ότι αυτές οι επιθέσεις πλήττουν τον θεσμό και θέτουν σε κίνδυνο αυτό που έχει πραγματικά σημασία για το κοινό, δηλαδή τη δυνατότητα άσκησης νομισματικής πολιτικής χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πολιτικοί παράγοντες.»

Ενώ σχεδίαζε να αποσυρθεί μετά τη θητεία του είπε ότι οι ενέργειες των τελευταίων τριών περίπου μηνών δεν του άφησαν «καμία άλλη επιλογή από το να παραμείνει».