Γουόρς: Θα κινηθεί σε γραμμή…. Γκρίνσπαν ο νέος πρόεδρος της Fed;

Ορισμένες αποκαλυπτικές δηλώσεις πραγματοποίησε την Παρασκευή ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, λίγο μετά την ορκωμοσία του, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο Γουόρς αναφέρθηκε στον πρώην πρόεδρο της Fed, Άλαν Γκρίνσπαν, τον τελευταίο πρόεδρο που ορκίστηκε στο Λευκό Οίκο, και άφησε να εννοηθεί ότι σκοπεύει να ακολουθήσει τα βήματά του.

«Γνώριζα πέντε από τους προκατόχους μου σε αυτή τη θέση, μερικούς από αυτούς αρκετά καλά. Όμως ο πρόεδρος Γκρίνσπαν ήταν ο πρώτος που μου εξήγησε και μου έδειξε τι απαιτεί αυτός ο ρόλος», δήλωσε ο Γουόρς κατά τη διάρκεια τελετής στην Ανατολική Αίθουσα. «Όπως ο Άλαν, σκοπεύω να ασκήσω τα καθήκοντα του προέδρου με ζήλο και αποφασιστικότητα, ακριβώς όπως έκανε ο πρόεδρος Γκρίνσπαν».

Ο Γκρίνσπαν είναι γνωστός για το ότι διατήρησε τα επιτόκια σταθερά αντί να τα αυξήσει κατά τη διάρκεια της έκρηξης του Διαδικτύου τη δεκαετία του 1990, επειδή είδε ότι ο πληθωρισμός δεν αυξανόταν και, επομένως, η παραγωγικότητα πρέπει να αυξανόταν, ακυρώνοντας την ανάγκη για αύξηση των επιτοκίων.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος τάχθηκε υπέρ του Γουόρς για την προεδρία της Fed, συχνά αναφέρει τον Γκρίνσπαν ως ιστορικό πρότυπο για τη διαχείριση της αμερικανικής οικονομίας. Ο Μπέσεντ υποστηρίζει την προσέγγιση του Γκρίνσπαν να αντισταθεί σε πρόωρες αυξήσεις των επιτοκίων κατά τη διάρκεια της τεχνολογικής έκρηξης της περιόδου εκείνης, υποστηρίζοντας ότι η Fed πρέπει να διατηρήσει την νομισματική πολιτική ευέλικτη για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη.

Στη ρότα που χάραξε ο Γκρίσνπαν η Fed;

Ο Μπέσεντ υποστηρίζει ότι οι αξιωματούχοι της Fed πρέπει να διατηρήσουν ανοιχτό μυαλό και να μειώσουν τα επιτόκια για να τονώσουν τις επενδύσεις. Συχνά καλεί την κεντρική τράπεζα να μιμηθεί την αντίσταση του Γκρίνσπαν στις πρόωρες αυξήσεις των επιτοκίων για να προωθήσει μη πληθωριστική ανάπτυξη.

«Η Fed πρέπει απλώς να έχει ανοιχτό μυαλό. Ο ανοιχτόμυαλος μαέστρος, ο πρώην πρόεδρος της Fed Άλαν Γκρίνσπαν, αντιστάθηκε στις πρόωρες αυξήσεις των επιτοκίων κατά τη διάρκεια της τεχνολογικής έκρηξης της δεκαετίας του 1990 — και η ιστορία του έδωσε δίκιο», δήλωσε ο Μπεσέντ σε ομιλία του στις 8 Ιανουαρίου.

Ο Γουόρς δήλωσε πέρυσι πως πιστεύει ότι η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης θα ενισχύσει την παραγωγικότητα, θα μειώσει τον πληθωρισμό και θα ανοίξει τον δρόμο για μείωση των επιτοκίων από τη Fed. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την επικύρωση του διορισμού του, δήλωσε ότι πιστεύει πως τα μέλη της Fed θα πρέπει να μιλούν λιγότερο συχνά, να περιορίσουν τις προοπτικές καθοδήγησης και να σταματήσουν να προαναγγέλλουν τις κινήσεις της κεντρικής τράπεζας πριν από τις συνεδριάσεις για τα επιτόκια. Επιπλέον, δεν δεσμεύτηκε να δίνει συνέντευξη Τύπου μετά από κάθε συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική, μια πρακτική που καθιέρωσε ο σημερινός πρόεδρος Τζέρομ Πάουελ και την οποία παρακολουθούν στενά οι επενδυτές.

Όλες αυτές είναι πρακτικές που θυμίζουν την εποχή του Γκρίνσπαν.

«Η αποστολή μας στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι να προωθήσουμε τη σταθερότητα των τιμών και τη μέγιστη απασχόληση», δήλωσε ο Γουόρς. «Όταν επιδιώκουμε αυτούς τους στόχους με σύνεση και σαφήνεια, ανεξαρτησία και αποφασιστικότητα, ο πληθωρισμός μπορεί να είναι χαμηλότερος, η ανάπτυξη ισχυρότερη και ο πραγματικός καθαρός μισθός υψηλότερος».

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την Παρασκευή, άφησε να εννοηθεί ότι επιθυμεί χαμηλότερα επιτόκια για να συμβάλουν στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Ο πρόεδρος σημείωσε ότι τα χαμηλότερα επιτόκια θα επέτρεπαν την άνθηση της οικονομικής ανάπτυξης και ότι αυτό δεν θα σήμαινε απαραίτητα πληθωρισμό — κάτι που έχει πει και ο Γουόρς — αλλά ότι η ανάπτυξη θα βοηθούσε επίσης τις ΗΠΑ να βγουν από το χρέος.

Ο Γουόρς αντιμετωπίζει μια διαφορετική κατάσταση από αυτή της δεκαετίας του 1990, μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, σε μια εποχή που ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Ο Γουόρς αναγνώρισε το δύσκολο τοπίο στο οποίο θα πρέπει να πλοηγηθεί.

«Αν και δεν είμαι αφελής όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, πιστεύω ότι… αυτά τα χρόνια μπορούν να φέρουν απαράμιλλη ευημερία που θα ανεβάσει το βιοτικό επίπεδο των Αμερικανών από όλα τα κοινωνικά στρώματα», είπε. «Και η Fed έχει κάποια σχέση με αυτό.»

Θα ενταχθεί στους 18 άλλους συναδέλφους του, οι οποίοι εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι εκτιμούσαν στην αρχή του έτους, ενώ παράλληλα εξετάζουν το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων εάν ο πληθωρισμός παραμείνει ανθεκτικός, σύμφωνα με τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της κεντρικής τράπεζας για τη νομισματική πολιτική.

Αρκετά μέλη εκτίμησαν ότι θα μπορούσαν ακόμη να μειώσουν τα επιτόκια, εφόσον υπάρξουν σαφείς ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός έχει επανέλθει σταθερά σε τροχιά ή εάν εμφανιστούν σαφή σημάδια μεγαλύτερης αδυναμίας στην αγορά εργασίας. Επίσης, αρκετοί σημείωσαν ότι, εάν ο πόλεμος με το Ιράν επιλυθεί σύντομα, θα δικαιολογούνταν μειώσεις των επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος, εφόσον μειωθούν οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας και οι επιπτώσεις των δασμών.

Ωστόσο, η πλειοψηφία τόνισε ότι «κάποια σύσφιγξη της πολιτικής» — όπως αποκαλεί η Fed τις αυξήσεις των επιτοκίων — θα ήταν πιθανώς σκόπιμη εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει να κυμαίνεται σταθερά πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Σε ομιλία του την Παρασκευή, ο κυβερνήτης της Fed Chris Waller, ένας από τα πιο εξέχοντα «περιστέρια» της Fed που διορίστηκε επίσης από τον Τραμπ, άλλαξε στάση και δήλωσε ότι προς το παρόν επιθυμεί να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά, αλλά δεν αποκλείει αυξήσεις των επιτοκίων στο μέλλον λόγω ανησυχιών ότι ο πληθωρισμός από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να είναι πιο μακροχρόνιος.