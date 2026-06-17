Θεοδωρικάκος: Το PosoKanei είναι το νέο όπλο κατά της ακρίβειας

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«Δεν μιλάμε για ακόμη μια εφαρμογή αλλά για ένα εργαλείο, ένα όπλο απέναντι στην ακρίβεια», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, για την πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr κατά την παρουσίασή της που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, πρόκειται για ένα αληθινό “όπλο” που ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών και προστατεύει το εισόδημα της ελληνικής οικογένεια, αναφερόμενος και στην επιβολή πλαφόν, στη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής, στους ελέγχους που είναι συνεχείς, όπως και στη στη δημόσια διαβούλευση για ένα σημαντικό νομοσχέδιο που προστατεύει από καταχρηστικές συμπεριφορές για καταναλωτικά και κατασκευαστικά δάνεια έως 100 χιλ.

«Οι νέοι άνθρωποι και η μεσαία τάξη πιστεύουμε πως θα αξιοποιήσουν το εργαλείο αυτό για άμεση πληροφόρηση τιμών προϊόντων, καθώς μπορούν να βλέπουν online πόσο κοστίζουν τα προϊόντα, να τα συγκρίνουν και να επιλέγουν την πιο οικονομική».

Η πλατφόρμα του PosoKanei

Δομικές, λειτουργικές και τεχνολογικές είναι οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στη νέα πλατφόρμα PosoKanei και την παλαιότερη e-Katanalotis, καθώς η μεν πρώτη έχει την καθολική συμμετοχή όλων των μεγάλων αλυσίδων σούπερμάρκετ, με μια βάση δεδομένων που κυμαίνεται στα 10.000 προϊόντα, που εμπλουτίζονται καθημερινά. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και προϊοντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία ωστόσο δεν μπορούν να τεθούν σε καθεστώς σύγκρισης.

Να σημειωθεί πως η πλατφόρμα συγκεντρώνει, σε καθημερινή βάση, τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market in και Lidl, σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της νησιωτικής Ελλάδας.

«Θεωρώ σπουδαίο ότι υπάρχει διατηρημένο το ιστορικό των τιμών, καθώς έτσι υπάρχει η δυνατότητα να ελέγξει κανείς αν η προσφορά που γίνεται, είναι αληθινή ή παραπλανητική», πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος. «Οι ενημερωμένοι καταναλωτές εξάλλου έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και όταν τη χρησιμοποιούν σωστά, όλα λειτουργούν».

«Όταν κάθε ευρώ μετράει και το εισόδημα έχει επιβαρυνθεί, η χρήση ενός πρακτικού εργαλείου διαφάνειας όπως το PosoKanei, παρέχει τη δυνατότητα να συγκρίνει τιμές κάθε μέρα, να κάνει τη δική του λίστα αγορών, να βλέπει το συνολικό κόστος της λίστας του, να μπορεί να επιλέγει φθηνότερα προϊόντα, να επιλέγει την αλυσίδα που τον εξυπηρετεί καλύτερα. Να ξέρει δηλαδή πριν αγοράσει που είναι η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι», συμπλήρωσε η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.

«Σαφώς η εφαρμογή δεν είναι e-shop και δεν λέει στον εκάστοτε καταναλωτή τι θα αγοράσει, δεν υποκαθιστά δηλαδή την κρίση του Έλληνα πολίτη, αλλά του δίνει καθαρή και χρήσιμη πληροφορία, σε μια διαδικασία που θα βελτιώνεται διαρκώς».

Τα ορόσημα της πλατφόρμας

Η πλατφόρμα φέρει τη σφραγίδα μιας ελληνικής startup εταιρείας τεχνολογίας, την Keyvoto, με έδρα την Πτολεμαΐδα, από τα αδέρφια Γιώργο και Άσπα Παπαδημητρίου.

«Το PosoKanei έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι μια πλατφόρμα απλή, προσβάσιμη και εύχρηστη για όλους», εξήγησε ο κ. Παπαδημητρίου κατά την παρουσίαση.

«Ο καταναλωτής μπορεί να μπει στο PosoKanei.gov.gr ή εναλλακτικά να κατεβάσει και την εφαρμογή για Android και iOS που έχουμε κατασκευάσει. Για να βρούμε το προϊόν που θέλουμε, πάμε είτε γράφοντας το όνομα από την αναζήτηση είτε βάζοντας το barcode εάν το γνωρίζει, είτε σκανάροντάς το εάν αξιοποιεί το application. Επόμενο βήμα είναι να περιηγηθεί στις κατηγορίες και τις υποομάδες. Αριστερά υπάρχει η πληροφορία/ προϊόν και δεξιά οι retailers που πουλάνε το προϊόν με διάταξη από τη χαμηλότερη προς την ακριβότερη τιμή», ανέφερε ο κ. Παπαδημητρίου, μιλώντας και για το κουμπί «Ιστορικό τιμής» που μπορεί να αποτυπώσει σε διάγραμμα όλη την πληροφορία.

«Όταν μάλιστα υπάρχει διαθέσιμος ο κωδικός σε εκτός Ελλάδας, είναι διαθέσιμη και η σύγκριση και με ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ. Σε περίπτωση μάλιστα που δεν υπάρχει ο κωδικός, αλλά χρήστης/ καταναλωτής έχει εντοπίσει την τιμή του προϊόντος στο εξωτερικό, υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσει το ανάλογο ink στο κενό πεδίο, σε μια μορφή feedback, που εμείς θα τη μελετήσουμε».

Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.

Εκτός από τη σύγκριση τιμών προϊόντων με και χωρτίς ΦΠΑ, οι καταναλωτές μπορούν να δημιουργήσουν τη δικής τους λίστα ή και λίστες προϊόντων, να προχωρήσουν στην επιλογή των ειδών που θέλουν, να δουν το σύνολο σε σχέση με τη διαθεσιμότητα ανά σούπερ μάρκετ και συνολικό ποσό, αλλά και να ενεργοποιήσουν το κουμπί “Ψάξε μου φθηνότερα”, για την εύρεση τυχόν οικονομικότερου είδους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το PosoKanei

Είχε προηγηθεί η παρουσίαση της εφαρμογής στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε για «μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα αποτελεί ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά, όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει -και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται-, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, όπως είπατε, είναι δικαίωμα.

Εγώ θα ενθαρρύνω τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή -όπως είπε και ο Υπουργός, είναι μία εφαρμογή που, σε αντίθεση με τον e-katanaloti, του οποίου ουσιαστικά πολύ εξελιγμένη μορφή αποτελεί το PosoKanei, είναι κατεξοχήν σχεδιασμένη για το κινητό τηλέφωνο-, να πειραματιστούν μαζί της, να δουν την πραγματική της δύναμη και να την αξιοποιήσουν όσο πιο ουσιαστικά μπορούν».

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως «αδικαιολόγητες τιμές και υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές».

Ενώ όπως τόνισε και αργότερα η κα. Τσαγγάρη, «κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού, θα υπάρχει εβδομαδιαία αναφορά για τις διαφορές πυ τυχόν προκύψουν σε τιμές των πολυεθνικών αλλά και ελληνικών εταιρειών».

Σχετικά μάλιστα με τα στοιχεία και τα δεδομένα τιμών που εμφανίζονται στην πλατφόρμα, και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου εξήγησε πως «οι τιμές στην πλατφόρμα που ανανεώνονται μια φορά την ημέρα σίγουρα, αφορούν τεράστια αρχεία που έρχονται με τις ανανεωμένες τιμές τους μέσα στο σύστημά του που εφαρμόζει μέσα στα καταστήματα της κάθε αλυσίδας, σε συνδυασμό και με τις τιμές από τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Το PosoKanei έχει ενταχθεί στο έργο στη χρηματοδότηση CRM».