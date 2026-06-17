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Τιμές: Πόσο κάνει; – Ελλάδα vs Ευρωζώνη

Από επτά ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβάνει τιμές το νέο ψηφιακό εργαλείο PosoKanei - Πόσες και ποιες θα προστεθούν

Economy 17.06.2026, 22:30
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Τιμές: Πόσο κάνει; – Ελλάδα vs Ευρωζώνη
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

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Εικόνα για τη διακύμανση των τιμών σε βασικά προϊόντα – από τρόφιμα έως καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας – σε διάφορες χώρες της Ευρωζώνης μπορούν από σήμερα να έχουν οι Έλληνες καταναλωτές μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei που τέθηκε σε λειτουργία, ερχόμενη να αντικαταστήσει το e-katanalotis.

Σύγκριση στις τιμές με επτά χώρες

Έτσι, εκτός από τη σύγκριση των τιμών των προϊόντων μεταξύ των δημοφιλέστερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις τιμές και σε άλλες επτά χώρες. Οι χώρες που περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή είναι η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ρουμανία, η Κύπρος και η Ισπανία. Σύντομα θα προστεθούν τιμές από την Πορτογαλία, ενώ πρόθεση του υπουργείου Ανάπτυξης είναι σιγά – σιγά να συμπεριληφθούν κι άλλες χώρες.

Επι του παρόντος, η σύγκριση τιμών με άλλες χώρες της Ευρωζώνης γίνεται με τη μεγαλύτερη αλυσίδα κάθε χώρας και σχεδιάζεται άμεσα να επεκταθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει τις 3 μεγαλύτερες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις συγκρίσεις τιμής προϊόντος με τα ψηφιακά ράφια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζονται οι τιμές από τα τρία μεγαλύτερα σε τζίρο ελληνικά σούπερ μάρκετ.

Ο εξπερ της παρέας

Όμως στην πλατφόρμα PosoKanei ενδέχεται να μην βρει ο καταναλωτής την τιμή αρκετών προϊόντων σε σούπερ μάρκετ εκτός Ελλάδας. Ο λόγος είναι ότι η άμεση σύγκριση τιμών είναι μία σύνθετη και απαιτητική εργασία, καθώς αφορά χιλιάδες εταιρείες με εντελώς διαφορετικά προϊόντα, διαφορετικές μάρκες, μεγέθη, βάρη, χαρακτηριστικά, ποιότητες και προδιαγραφές.

Επιπλέον, πολλά προϊόντα δεν κυκλοφορούν παντού, αλλά μόνον σε τοπικές αγορές. Ωστόσο, η πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα στον επισκέπτη αν εντοπίσει ότι κάτι λείπει να στείλει λινκ στο αντίστοιχο πεδίο που υπάρχει σε κάθε προϊόν και συνεργάτης του PosoKanei μετά τους απαραίτητους ελέγχους θα το προσθέσει ώστε η εικόνα της αγοράς να γίνεται κάθε μέρα πιο ολοκληρωμένη. «Γίνε ο εξπέρ της παρέας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πόσο κοστίζει πού

Ενδεικτικά, κωδικός ice tea δημοφιλούς εταιρείας στην Ελλάδα ανά λίτρο κοστίζει 1,63 ευρώ κατά μέσο όρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1,23 ευρώ κατά μέσο όρο.

Προϊόν κακάο κοστίζει ανά κιλό 21,11 στην Ελλάδα και 20,40 στην ΕΕ, μπίρα ανά λίτρο πωλείται στην Ελλάδα 3,95 ευρώ και 3,12 ευρώ κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Βραστή γαλοπούλα σε φέτες κοστίζει 20,48 ευρώ το κιλό έναντι 17,19 ευρώ στην ΕΕ. Τύπος γνωστού σαμπουάν στην Ελλάδα ανά λίτρο απαντάται στα 10,18 ευρώ, με τον αντίστοιχο μέσο όρο στην ΕΕ να είναι 8,72 ευρώ.

«Τσιμπημένες» εμφανίζονται οι τιμές και σε βρεφικό γάλα, η τιμή ανά κιλό του οποίου κοστίζει κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 26,76 ευρώ έναντι 20,31 ευρώ στην ΕΕ. Διαφορές υπάρχουν και στο γάλα υψηλής παστερίωσης όπου εδω πωλείται ανά λίτρο περίπου 56 λεπτά ακριβότερα σε σχέση με την ΕΕ, αλλά και στον καφέ φίλτρου (25,67 ευρώ ανά κιλό έναντι 19,48 ευρώ στην ΕΕ).

Φθηνότερες τιμές καταγράφονται στην Ελλάδα σε διάφορα προϊόντα όπως ζυμαρικά (2,18 ευρώ ανά κιλό έναντι 2,91 ευρώ στην ΕΕ),  γιαούρτια (5,01 ευρώ ανά κιλό έναντι 5,35 ευρώ στην ΕΕ), φέτα (14,65 ευρώ το κιλό έναντι 20,45 ευρώ στην ΕΕ), επιδόρπια (6,11 ευρώ το κιλό έναντι 7,02 ευρώ στην ΕΕ.

Κωδικοί και σούπερ μάρκετ

Η βάση δεδομένων της πλατφόρμας, η οποία παρέχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές, αυτή τη στιγμή μετρά 8.778 προϊόντα. Και συγκεκριμένα 4.810 προϊόντα στην κατηγορία των τροφίμων, 1.172 προϊόντα στα ποτά, 1.011 στα είδη προσωπικής φροντίδας, 1.015 προϊόντα στην καθαριότητα, 235 στα βρεφικά προϊόντα και 187 είδη για κατοικίδια.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα συγκεντρώνει τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market in και Lidl, σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της νησιωτικής Ελλάδας.

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