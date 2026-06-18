Euronext: Το IPOgo ανοίγει τον δρόμο των χρηματιστηριακών εισαγωγών για τις ΜμΕ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα νέο εργαλείο προκειμένου να αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές αποκτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης (ΜμΕ), καθώς η Euronext εγκαινιάζει το IPOgo, μια νέα υπηρεσία που φιλοδοξεί να απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Η πρωτοβουλία έρχεται να μειώσει το διοικητικό βάρος και τον χρόνο προετοιμασίας μιας δημόσιας εγγραφής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Απλούστερη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές

Ειδικότερα, η Euronext ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του IPOgo, μιας νέας λύσης που προσφέρει στις ΜμΕ μια πιο απλή, ταχύτερη και οικονομικότερη εμπειρία κατά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στην αγορά Euronext Growth.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την πρόσβασή τους στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, ενώ παράλληλα επιδιώκει να κατευθύνει περισσότερες ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις προς την πραγματική οικονομία. Η υπηρεσία ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union).

Η αξιοποίηση του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου

Η υλοποίηση του IPOgo κατέστη δυνατή χάρη στην υιοθέτηση του EU Listing Act, το οποίο επιτρέπει μια πιο απλοποιημένη διαδικασία εισαγωγής. Η τεκμηρίωση βασίζεται στη φιλοσοφία του EU Growth Prospectus, ενώ η πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία, μέσω της ιδιόκτητης ψηφιακής υποδομής της Euronext, μειώνει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την εισαγωγή μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στο χρηματιστήριο.

Μια αγορά με περισσότερες από 550 εταιρείες

Η νέα υπηρεσία κατέστη δυνατή χάρη στην υιοθέτηση του EU Listing Act και προσφέρει μια απλοποιημένη προσέγγιση στην τεκμηρίωση εισαγωγής, εμπνευσμένη από το EU Growth Prospectus. Σε συνδυασμό με μια πιο ευέλικτη διαδικασία εισαγωγής και μια πλήρως ψηφιοποιημένη εκτέλεση, μέσω της ιδιόκτητης ψηφιακής υποδομής διανομής της Euronext, η λύση αυτή μειώνει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την εισαγωγή μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στο χρηματιστήριο.

Η Euronext Growth φιλοξενεί περισσότερες από 550 εισηγμένες εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη, με συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 40 δισ. ευρώ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κλάδων και γεωγραφικών περιοχών.

Η αγορά υποστηρίζεται από μια ισχυρή δεξαμενή ρευστότητας και ένα δίκτυο περισσότερων από 600 θεσμικών επενδυτών σε 29 χώρες, που περιλαμβάνει τοπικούς, πανευρωπαϊκούς και διεθνείς επενδυτές. Η πολυμορφία αυτής της επενδυτικής βάσης εξασφαλίζει στις εισηγμένες εταιρείες ευρεία και διαρκή πρόσβαση σε κεφάλαια.

Το αυξημένο ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές

Το 2025, οι συναλλαγές στην Euronext Growth κατέγραψαν το υψηλότερο επίπεδο από το 2021, με σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού όγκου συναλλαγών να προέρχεται από ιδιώτες επενδυτές.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη μεταβολή της επενδυτικής συμπεριφοράς στην Ευρώπη, καθώς ολοένα και περισσότεροι ιδιώτες επιδιώκουν άμεση έκθεση σε παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία.

Αξιοποιώντας αυτή τη μεταστροφή, το IPOgo σχεδιάστηκε ώστε να διευρύνει σημαντικά τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στις δημόσιες εγγραφές σε ολόκληρη την Ευρώπη, για εταιρείες που επιδιώκουν να αντλήσουν κεφάλαια έως 12 εκατ. ευρώ.

Στη Γαλλία, όπου η Euronext Growth αριθμεί περίπου 250 εισηγμένες εταιρείες, όσες επιλέξουν το IPOgo θα μπορούν να διαθέσουν έως και το 100% της δημόσιας προσφοράς τους σε ιδιώτες επενδυτές.

Ένα «σκαλοπάτι» για τη μετάβαση στις κύριες αγορές

Η Euronext Growth στηρίζει τις επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια της αναπτυξιακής τους πορείας, λειτουργώντας ως ενδιάμεσο βήμα προς τις ρυθμιζόμενες αγορές της Euronext. Από το 2018, περίπου 70 εταιρείες έχουν μεταφερθεί από την Euronext Growth στις κύριες ρυθμιζόμενες αγορές του ομίλου.

Μετά την εφαρμογή του Listing Act, οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στην Euronext Growth μπορούν, έπειτα από 18 μήνες, να αιτηθούν την εισαγωγή τους στις ρυθμιζόμενες αγορές της Euronext χρησιμοποιώντας ένα απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο.

Ο Mathieu Caron, Επικεφαλής Πρωτογενών Αγορών της Euronext, δήλωσε: «Παρά το βάθος των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, πάρα πολλές επιτυχημένες και αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω των δημόσιων αγορών. Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, προωθώντας την καινοτομία και στηρίζοντας την οικονομική δραστηριότητα στις τοπικές κοινωνίες. Με το IPOgo, η Euronext κάνει ακόμη ένα βήμα για να επανασυνδέσει τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις με τις χρηματοδοτικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με την υποστήριξη των τεχνολογικών εξελίξεων, των κανονιστικών βελτιώσεων και του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των επενδυτών για εταιρείες που ενισχύουν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, καθιστούμε τις δημόσιες εγγραφές δύο φορές ταχύτερες, απλούστερες και οικονομικά πιο αποδοτικές».