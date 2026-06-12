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OT FORUM – Κοντόπουλος: Θέλουμε κι άλλες εταιρείες στο Euronext Athens

Στο 7ο OT FORUM, ο Γιάννος Κοντόπουλος εξήγησε πώς η μετάβαση στην πλατφόρμα του Euronext οφελεί τους επενδυτές

OT FORUM 12.06.2026, 12:27
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OT FORUM – Κοντόπουλος: Θέλουμε κι άλλες εταιρείες στο Euronext Athens
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«Αυτή την στιγμή η κεφαλαιαγορά μας έχει πάνω από 1800 εταιρείες, κεφαλοποίηση 7 τρισ. ευρώ και καθημερινή συναλλακτική δραστηριότητα 7 δισ.» σημείωσε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος του Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, στο 7ο OT FORUM για τα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» και στους δημοσιογράφους Γιώργο Μανέττα, Αθανασία Ακρίβου και Αλέξανδρο Κλώσσα.

«Η αγορά έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου και τώρα πια έχει γυρίσει σελίδα και έχει μπει σε μια καινούργια εποχή όπου οι επενδυτές και οι κεφαλαιαγορές βλέπουν πολύ περισσότερο την Ελλάδα, με οφέλη για τον Έλληνα επενδυτή».

Η μετάβαση στην πλατφόρμα Euronext

«Με την ένταξή μας στη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα, αυτό γίνεται πολύ πιο γρήγορα από τα βήματα τα οποία προσπαθούσαμε όντως κι εμείς να κάνουμε από μόνοι μας τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο CEO, αναφερόμενος στις πολλές πτυχές αυτής της μετάβασης.

«Αν έχεις καλό αφήγημα ως εισηγμένη ή αν είσαι επενδυτική εταιρεία, θες να έχεις το καλύτερο κοινό και να αναγνωρίζουν ότι ανήκεις σε μια ευρύτερη αναγνωρισμένη οντότητα. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις δυσκολιών, όπου θέλει κανείς να έχει αυτή την πλατφόρμα για ασφάλεια και προστασία σε ευρωπαϊκο επίπεδο», πρόσθεσε ο κ. Κοντόπουλος.

Και επιθετικά και αμυντικά

Σύμφωνα με τον κ. Κοντόπουλο, η ένταξη του ΧΑ στην πλατφόρμα Euronext βοηθάει και επιθετικά και αμυντικά.

«Ξαφνικά υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να επαναπατριστούν στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως με την ναυτιλία, που αποτελεί πλέον ένα ισχυρό παράδειγμα για να προχωρήσουμε όλοι. Ενώ ως προς το αμυντικό στοιχείο, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν χρειάζεται πλέον οι εταιρείες να σκέφτονται ότι η ελληνική αγορά είναι δύσκολη. Η μετάβαση στο Euronext προσφέρει ένα μεγαλύτερο άρμα, όπου υπάρχουν περισσότερες επιλογές και απο πλευρά προϊόντων και από πλευρά επενδύσεων».

«Έχουμε μείνει σε αφηγήματα του παρελθόντος και αυτό επιτέλους αλλάζει. Τα τελευταία 4 χρόνια από το 2022 μέχρι το 2025 σιγά σιγά χτίσαμε σημαντική άντληση κεφαλαίων – τελειώσαμε το 2025 τα 2,5 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε φτάσει τα 6», σχολίασε ο κ. Κοντόπουλος, επισημαίνοντας ότι «το διαδοχικό μομέντουμ συνεχίζεται».

«Μιλάμε πια για ποσά και σημαντικές κινήσεις που δημιουργούν έναν ενάρετο κύκλο – όσο μεγαλώνουν αυτά τα ποσά μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χρηματιστήριο με τρόπο διαφορετικό. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε καλύτερο δρόμο, σιγά σιγά θα πείθονται και περισσότεροι για το αποτύπωμα και στις δικές τους επιχειρήσεις και στην ελληνική οικονομία».

Το χρηματιστήριο ως εργαλείο

Το μόνιμο προβλημα είναι ότι το χρηματιστήριο το είχαν ως εργαλείο χρηματοδότησης και όχι ως ανάπτυξης, ανέφερε ο κ. Κοντόπουλος, ο οποίος τόνισε πως «η πραγματαικότητα της άντλησης κεφαλαίων οδηγεί στη μετάβαση σε ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης. Η μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων φέτος πανευρωπαϊκά είναι από τη ΔΕΗ – αυτό από μόνο το αρχίζει να στρέφει το ενδιαφέρον εδώ».

Από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως το Μάιο του 2027 θα ολοκληρωθεί η ουσιασική μετάβαση στην ανεπτυγμένη αγορά. «Σε 5 χρόνια από σήμερα ο ρόλος του χρηματιστηρίου θα είναι ακόμη σημαντικότερος. Αυτό που μας βολεύει είναι η έκθεση στον ανταγωνισμό», κατέληξε ο κ. Κοντόπουλος.

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