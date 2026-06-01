ΜμΕ: Γραφειοκρατικός λαβύρινθος για όσες αναζητούν εργαζομένους εκτός ΕΕ

Δυσκολίες ανεύρεσης εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες αντιμετωπίζει, ούτε λίγο ούτε πολύ, το 46% των ΜμΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προκύπτει από έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η οποία αναδεικνύει και το γεγονός ότι η πρόσληψη υπηκόων εκτός Ένωσης παραμένει μάλλον εξαιρετικά περιορισμένη.

ΜμΕ: Δύσκολη η διαδικασία πρόσληψης εκτός ΕΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία όσες ΜμΕ μπήκαν στη διαδικασία πρόσληψης εκτός ΕΕ (το 14% του δείγματος), το 54% χαρακτήρισε τη διαδικασία δύσκολη. Και ειδικότερα, ως το πλέον συχνά αναφερόμενο εμπόδιο με ποσοστό 31% αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα των διοικητικών και μεταναστευτικών διαδικασιών, ακολουθεί με 25% η δυσκολία εύρεσης κατάλληλων υποψηφίων, με 24% τα γλωσσικά εμπόδια, μη γνωστά προγράμματα δημόσιας στήριξης με 15% και άλλοι λόγοι με 5%.

Ένα άλλο αξιοσημείωτο εύρημα της έρευνας είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (85% με 90%) διαχειρίζεται απευθείας την πρόσληψη εργαζομένων από το εξωτερικό, χωρίς τη χρήση δημόσιων προγραμμάτων στήριξης.

Η ευαισθητοποίηση των ΜμΕ σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία παραμένει χαμηλή, ενώ η χρήση εξειδικευμένων διωτικών εταιρειών παροχής προσωπικού είναι σαφώς υψηλότερη για διεθνείς προσλήψεις.

Πρόσβαση σε πληροφορίες και καθοδήγηση

Αναφορικά με τις λύσεις, που οι ίδιες οι επιχειρήσεις προτείνουν είναι: χρηματοδοτική στήριξη (31%), πρόσβαση σε πληροφορίες και καθοδήγηση (25%), βοήθεια εντοπισμού υποψηφίων (23%), υποστήριξη για την ένταξη στον χώρο εργασίας (20%) και βοήθεια με μεταναστευτικά και θέματα μετεγκατάστασης (18%).

Σε απάντηση στα δεδομένα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη δημιουργία της «Δεξαμενής Ταλέντων της ΕΕ» (EU Talent Pool), την πρώτη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα διεθνούς στρατολόγησης, η οποία θα αντιστοιχεί κενές θέσεις εργασίας σε ελλειμματικά επαγγέλματα με εργαζομένους από τρίτες χώρες, όπως αναφέρει το ertnews.

Μείωση της γραφειοκρατίας

«Οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν περίπου το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία για να εντοπίζουν δεξιότητες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα. Η Δεξαμενή Ταλέντων θα συμβάλει αποφασιστικά σε αυτόν τον στόχο», δήλωσε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος αρμόδια για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες Ρωξάνα Μινζάτου.

Ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ σημείωσε από την πλευρά του ότι «το 46% των ΜμΕ αδυνατεί να βρει προσωπικό» και τόνισε ότι «πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες μέσω ψηφιοποίησης και μείωσης της γραφειοκρατίας», ώστε να καταστεί η Ευρώπη πόλος έλξης για το εξειδικευμένο ταλέντο.