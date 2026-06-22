 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

planO2 Consulting: Τα χρηματοδοτικά εργαλεία ως αναπτυξιακή στρατηγική

Η planO2 Consulting απέναντι στις προκλήσεις των νέων χρηματοδοτικών επιλογών με γνώμονα τις ανάγκες, τις ικανότητες και τη δυναμική των πελατών της

Τα νέα της αγοράς 22.06.2026, 16:24
Σχολιάστε
planO2 Consulting: Τα χρηματοδοτικά εργαλεία ως αναπτυξιακή στρατηγική
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων, υψηλού ανταγωνισμού και ανάγκης για παραγωγικό μετασχηματισμό, η συζήτηση γύρω από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο ερώτημα «ποιο πρόγραμμα είναι ανοιχτό». Το πραγματικό ερώτημα είναι βαθύτερο: πώς μπορεί μια επιχείρηση να αξιοποιήσει τη χρηματοδότηση ως μοχλό στρατηγικής ανάπτυξης;

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία έχει καταγράψει σημαντική βελτίωση σε βασικούς δείκτες, με την επιχειρηματικότητα να λειτουργεί πλέον σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης σταθερότητας. Την ίδια στιγμή, όμως, οι προκλήσεις παραμένουν. Το επενδυτικό κενό της προηγούμενης δεκαετίας, η ανάγκη εκσυγχρονισμού του παραγωγικού μοντέλου, η πίεση για εξωστρέφεια, ψηφιακή μετάβαση, πράσινη προσαρμογή και καινοτομία δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο απαιτήσεων για τις επιχειρήσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν είναι απλώς μια ευκαιρία άντλησης κεφαλαίων. Είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να επιταχύνει επενδύσεις, να μειώσει το χρηματοδοτικό κόστος, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να επιτρέψει σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να υλοποιήσουν σχέδια που διαφορετικά θα παρέμεναν σε αναμονή.

Ένα ευρύ πλέγμα διαθέσιμων εργαλείων

Την τρέχουσα περίοδο οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους ένα σημαντικό πλέγμα χρηματοδοτικών επιλογών, μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο, το ΕΣΠΑ 2021-2027, τα περιφερειακά προγράμματα, τις δράσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και νέες παρεμβάσεις που συνδέονται με κρίσιμες τεχνολογίες και στρατηγικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, βρίσκονται σε εξέλιξη καθεστώτα όπως η «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», οι «Μεγάλες Επενδύσεις» και το «Καθεστώς Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης». Πρόκειται για παρεμβάσεις που στοχεύουν σε παραγωγικές επενδύσεις, στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και στην υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων με ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Το κάθε καθεστώς επικεντρώνεται σε μία συγκεκριμένη στόχευση σε τομεακό και χωρικό επίπεδο με ένταση ενίσχυσης ως 75%.

Παράλληλα, στο ΕΣΠΑ 2021-2027 αναπτύσσονται δράσεις που απευθύνονται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα», για παράδειγμα, στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα της μεταποίησης, με επενδυτικά σχέδια έως 400.000 ευρώ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής, την 2η Ιουλίου 2026. Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως 55%.

Αντίστοιχα, δράσεις όπως το «Επιχειρώ Στερεά» ενισχύουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που συνδέονται με την έξυπνη εξειδίκευση και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας. Η περίοδος υποβολής για τη συγκεκριμένη δράση ολοκληρώνεται στις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Ταυτόχρονα, η προδημοσίευση δράσεων για στρατηγικές τεχνολογίες, STEP και Defence, αποτυπώνει τη μετατόπιση των ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων προς κλάδους υψηλής τεχνολογικής σημασίας, κρίσιμες αλυσίδες αξίας και βιομηχανικές δυνατότητες διττής χρήσης.

Εξαιρετική σημασία έχουν επίσης οι Δράσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας μέσω πλήθους χρηματοδοτικών εργαλείων με κυρίαρχο το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ με χαρτοφυλάκιο 3,5 δις ευρώ. Εκτιμάται ότι εντός του έτος η ΕΑΤ θα λάβει το Pillar Assesment από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – την πιστοποίηση που θα την καταστήσει «εταίρο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντάς της τη δυνατότητα να διαχειρίζεται απευθείας κοινοτικούς πόρους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί ικανή να διαχειριστεί απευθείας ευρωπαϊκούς πόρους 2 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας έπειτα από την ολοκλήρωσή του.

Η χρηματοδότηση δεν αρκεί από μόνη της

Η ύπαρξη διαθέσιμων πόρων, όσο σημαντική και αν είναι, δεν εγγυάται από μόνη της την επιτυχία ενός επενδυτικού σχεδίου. Αντιθέτως, πολλές φορές η δυσκολία δεν βρίσκεται στην εύρεση ενός προγράμματος, αλλά στη σωστή επιλογή, στην τεκμηρίωση της επένδυσης, στην προετοιμασία του φακέλου, στη ρεαλιστική αποτύπωση του προϋπολογισμού και, κυρίως, στη σύνδεση της χρηματοδότησης με τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες της επιχείρησης.

Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο πρέπει να εξυπηρετεί τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και όχι να τον καθορίζει.  Η χρηματοδότηση οφείλει να λειτουργεί ως επιταχυντής ενός ώριμου σχεδίου, όχι ως αφορμή για μετατόπιση του επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Από τη χρηματοδοτική ενίσχυση στην επιχειρηματική μετάβαση

Η ελληνική επιχειρηματικότητα βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική ευκαιρία. Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στη μετάβαση σε πιο ανθεκτικά και ανταγωνιστικά επιχειρηματικά μοντέλα.

Ωστόσο, η ευκαιρία αυτή δεν είναι στατική. Οι προσκλήσεις ανοίγουν, τροποποιούνται, παρατείνονται ή εξαντλούνται. Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός αναμένει τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν ξεκινάει από αυτά. Η παρακολούθηση των διαθέσιμων δράσεων πρέπει να είναι συνεχής, αλλά και ουσιαστική. Απαιτείται αξιολόγηση του κατάλληλου εργαλείου, του χρόνου υποβολής, της χρηματοδοτικής διάρθρωσης, των προϋποθέσεων υλοποίησης και της συνολικής σκοπιμότητας της επένδυσης.

Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων δεν είναι απλώς ζήτημα ρευστότητας. Είναι ζήτημα στρατηγικής. Και για τις επιχειρήσεις που θέλουν να περάσουν από την επιβίωση στην ανάπτυξη, από τον εκσυγχρονισμό στην ανταγωνιστικότητα και από την εσωστρέφεια στην εξωστρέφεια, η σωστή αξιοποίηση αυτών των εργαλείων μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα μετάβασης.

Ο Βασίλης Τσεκερίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της planO2 Consulting

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κώτσηρας: Στόχος η περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό
Μεταφορές

Κώτσηρας: Στόχος η αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό
Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές οι προοπτικές, λέει η Pireus Sec. – Alpha και Eurobank οι κορυφαίες επιλογές
Τράπεζες

Ισχυρές προοπτικές για τις τράπεζες - Top pick Alpha και Eurobank
Κάρολος: Ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που θα αποκαλύψει τι πληρώνει στην εφορία
World

Ο βασιλιάς Κάρολος θα αποκαλύψει πόσο φόρο πληρώνει
Υπερταμείο: Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας
Μεταφορές

Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita
Τρόφιμα – ποτά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita
Ολυμπιακός: Εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Berenberg: «Κρυμμένο διαμάντι» η Metlen, τιμή – στόχος τα 55 ευρώ
Business

Berenberg: «Κρυμμένο διαμάντι» η Metlen, τιμή – στόχος τα 55 ευρώ

Η Berenberg διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τη Metlen - Τιμή-στόχος τα 55 ευρώ και προσδοκίες για περαιτέρω αναβάθμιση της μετοχής

Αλεξάνδρα Τόμπρα
OK! Anytime Markets: Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025
Business

Έδαφος κερδίζει η OK! Anytime Markets - Αύξηση τζίρου κατά 3,34%

Το 2025 η OK! Anytime Markets επέκτεινε το δίκτυό της εκτός Αττικής, φτάνοντας πλέον τα 51 σημεία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γιώργος Στάσσης: «Δεσμευόμαστε να ξεκλειδώνουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης»
Business

Δέσμευση Στάσση για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης, πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ, τόνισε ότι ο Όμιλος έχει εξελιχθεί σε περιφερειακό παίκτη - Πράσινο από τη ΓΣ για μέρισμα 0,60 ευρώ/μετοχή

Χρήστος Κολώνας
Άλαν Γκρίνσπαν: Πέθανε σε ηλικία 100 ετών
World
Upd: 14:53

Άλαν Γκρίνσπαν: Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο θρύλος της Fed

Ο Άλαν Γρίνσπαν διατέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για 19 χρόνια

Τζούλη Καλημέρη
Ταξιδιωτικές Τάσεις 2026: Οι νέες συνήθειες που αλλάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουμε
Τουρισμός

Η... μετάλλαξη του τουρίστα - Τι ζητά

Το 2026 φέρνει έναν πιο προσωποποιημένο, ευέλικτο και βιωματικό τρόπο ταξιδιού, σύμφωνα με την Booking.com

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνική οικονομία: Η επόμενη πίστα ίσως…καθυστερήσει
Economy

Η επόμενη πίστα για την ελληνική οικονομία ίσως...καθυστερήσει

Δημόσιο χρέος, εξωτερικά ελλείμματα, γεωπολιτικοί κίνδυνοι και πολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να προβληματίζουν τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, κάτι που θα επηρεάσει την πιστοληπτική ικανότητα για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η NBG Securities αυξάνει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy Holdings στα 28,40 ευρώ από 15,40 ευρώ προηγουμένως

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) η αγορά πρώτης κατοικίας
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον φόρο η αγορά πρώτης κατοικίας

Τι αναφέρει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας - Ποιους αφορά

Απόστολος Αλωνιάτης
Περισσότερα από Τα νέα της αγοράς
planO2 Consulting: Τα χρηματοδοτικά εργαλεία ως αναπτυξιακή στρατηγική
Τα νέα της αγοράς

planO2 Consulting: Τα χρηματοδοτικά εργαλεία ως αναπτυξιακή στρατηγική

Η planO2 Consulting απέναντι στις προκλήσεις των νέων χρηματοδοτικών επιλογών με γνώμονα τις ανάγκες, τις ικανότητες και τη δυναμική των πελατών της

AI, startups και νέες συνεργασίες: Η Εθνική Τράπεζα στα Panathēnea 2026
Τα νέα της αγοράς

AI, startups και νέες συνεργασίες: Η Εθνική Τράπεζα στα Panathēnea 2026

Τρεις ημέρες γεμάτες δεκάδες συζητήσεις, ανταλλαγή ιδεών και ακόμη περισσότερες συναντήσεις μεταξύ ιδρυτών startups, επενδυτών και στελεχών του διεθνούς οικοσυστήματος καινοτομίας

VIVARTIA: Ένας ισχυρός όμιλος με διαχρονικό αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων
Τα νέα της αγοράς

VIVARTIA: Ένας ισχυρός όμιλος με διαχρονικό αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων

Σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών, ο Όμιλος Vivartia διατηρεί σταθερά τη θέση του ως ένας από τους σημαντικότερους ομίλους τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Πώς το MagentaONE Business υποστηρίζει τη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων
Τα νέα της αγοράς

Πώς το MagentaONE Business υποστηρίζει τη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων

Συνεχής συνδεσιμότητα, ψηφιακά εργαλεία και ασφάλεια σε ένα σχήμα γεμάτο οφέλη από την COSMOTE TELEKOM

Όταν οι Αξίες Ταξιδεύουν Πέρα από τα Σύνορα: Η carpo ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη Ντόχα
Τα νέα της αγοράς

Όταν οι Αξίες Ταξιδεύουν Πέρα από τα Σύνορα: Η carpo ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη Ντόχα

Η νέα αυτή παρουσία αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από το άνοιγμα ενός ακόμη καταστήματος

“La Nonna”: Νέο επενδυτικό όχημα €40 εκατ. στο ελληνικό real estate
Τα νέα της αγοράς

“La Nonna”: Νέο επενδυτικό όχημα €40 εκατ. στο ελληνικό real estate

Υπό τη συμβουλευτική της RCC, το όχημα θα επενδύσει κυρίως σε οικιστικά ακίνητα στην Ελλάδα με γνώμονα τη δημιουργία επιπρόσθετης αξίας και επενδυτικό ορίζοντα επταετίας

Buildboard: Η πλατφόρμα που εντοπίζει έργα πριν τον ανταγωνισμό
Τα νέα της αγοράς

Buildboard: Η πλατφόρμα που εντοπίζει έργα πριν τον ανταγωνισμό

Η έλλειψη διαφάνειας στην ελληνική οικοδομική δραστηριότητα στερεί ευκαιρίες από χιλιάδες επαγγελματίες – Πώς το buildboard αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Latest News
Κώτσηρας: Στόχος η περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό
Μεταφορές

Κώτσηρας: Στόχος η αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και το Κέντρο Ελέγχου και Ασφάλειας της ΣΤΑΣΥ, επισκέφθηκε ο Γιώργος Κώτσηρας

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές οι προοπτικές, λέει η Pireus Sec. – Alpha και Eurobank οι κορυφαίες επιλογές
Τράπεζες

Ισχυρές προοπτικές για τις τράπεζες - Top pick Alpha και Eurobank

Τι αναφέρει η Piraeus Securities για τις ελληνικές τράπεζες και την πορεία της κερδοφορίας για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κάρολος: Ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που θα αποκαλύψει τι πληρώνει στην εφορία
World

Ο βασιλιάς Κάρολος θα αποκαλύψει πόσο φόρο πληρώνει

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αναφέρει ότι o Κάρολος με την κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της «σαφήνειας και της προσβασιμότητας» των οικονομικών της μοναρχίας

Υπερταμείο: Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας
Μεταφορές

Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας

Το αρχικό τίμημα ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ και οι προβλεπόμενες επενδύσεις σε 125 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita
Τρόφιμα – ποτά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita

Η Amita και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παρουσιάσουν μία νέα, δυναμική 360ο επικοινωνιακή καμπάνια

Ολυμπιακός: Εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»

Εγκρίθηκε ομόφωνα απο το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά η πρόταση του Ολυμπιακού - Το νέο γήπεδο θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: Επεκτείνει τη συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης
Τράπεζες

Νέα δανειακή συμφωνία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας με τη CEB

Με τη νέα χρηματοδότηση, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης ενισχύουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας

Cenergy: Καλύφθηκε το placement του 3%
Business
Upd: 19:54

Καλύφθηκε το placement του 3% της Cenergy

Η συναλλαγή είναι εξ ολοκλήρου δευτερογενής, γεγονός που σημαίνει ότι η Cenergy δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια ούτε θα έχει έσοδα από τη διάθεση των μετοχών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Θετικές οι αγορές – Στο «κόκκινο» ο CAC 40
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετικές οι ευρωαγορές - Στο «κόκκινο» ο CAC 40

Η εστίαση σήμερα ήταν στο Λονδίνο, με τις αγορές να υποδέχονται την επίσημη ανακοίνωση παραίτησης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Βρετανία: Η αγορά ομολόγων κάνει σενάρια για το υπουργείο Οικονομικών
World

Η αγορά ομολόγων κάνει σενάρια για τον αντικαταστάτη της Ριβς

Η αγορά ομολόγων εξετάζει τους υποψήφιους για την θέση του υπουργού Οικονομικών μετά την παραίτηση Στάρμερ

«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Business

Ποιοι επιδοτούνται για ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί ένας νέος πτυχιούχος στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

Bρετανία: Προς αναζήτηση του έβδομου πρωθυπουργού σε 10 χρόνια
Κόσμος

H Bρετανία αναζητά τον έβδομο πρωθυπουργό σε 10 χρόνια

Ο Στάρμερ παραιτείται από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και ανοίγει τον δρόμο για την αναμέτρηση για την ανάδειξη νέου πρωθυπουργού στη Βρετανία

Δημήτρης Σταμούλης
Πέθανε ο επιχειρηματίας Γιώργος Κ. Σαραφίδης
Κοινωνία

Πέθανε ο επιχειρηματίας Γιώργος Κ. Σαραφίδης

Ο Γιώργος Κ. Σαραφίδης συνέβαλλε στην δημιουργία και ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων «Παρουσίαση», «Cook-Shop» και «Bag Stories»

Ναντέλα (Microsoft): Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους γίγαντες της AI να καταβροχθίσουν την οικονομία
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο Ναντέλα της Microsoft επικρίνει τους γίγαντες της AI

Σε συνέντευξή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft ασκεί μια έντονη κριτική στην ισορροπία δυνάμεων της τεχνητής νοημοσύνης και ζητά να κερδηθεί η έγκριση της κοινωνίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΑΑΔΕ: Νέα γενική διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Νέα γενική διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων

Η νέα διεύθυνση της ΑΑΔΕ αντικαθιστά τη μέχρι σήμερα γενική διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κυριάκος Πιερρακάκης: Σε «Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο» μετονομάζεται το Υπερταμείο
Economy

Πιερρακάκης: Σε «Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο» μετονομάζεται το Υπερταμείο

Τι είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο Growthfund Investor Summit 2026

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies