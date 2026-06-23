Οικολογικά σχήματα: Ποια ποσά θα δοθούν – Πότε θα πληρωθούν

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Τα τελικά ποσά των οικολογικών σχημάτων για το έτος ενίσχυσης 2025 καθορίστηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων και την αποστολή των οριστικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ ως Οργανισμό Πληρωμών.

Οι πληρωμές των Οικολογικών Σχημάτων θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος Ιουνίου 2026

Οι πληρωμές των Οικολογικών Σχημάτων θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα πληρωμών και με βάση τα τελικά μοναδιαία ποσά που καθορίζονται για κάθε παρέμβαση.

Η διαμόρφωση των τελικών αυξημένων τιμών σε σχέση με το 2025, όπως αναφέρεται, κατέστη δυνατή μέσω της αξιοποίησης αδιάθετων πόρων της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης και της ανακατανομής πόρων μεταξύ οικολογικών σχημάτων, με βάση τα οριστικά στοιχεία των επιλέξιμων εκτάσεων που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Οι τελικές τιμές για τα οικολογικά σχήματα

Ως αποτέλεσμα, οι τελικές μοναδιαίες τιμές των Οικολογικών Σχημάτων για το 2025 διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027. Στη συντριπτική πλειονότητα των παρεμβάσεων οι τελικές ενισχύσεις προσεγγίζουν ή εξαντλούν τα ανώτατα ποσά που προβλέπονται στο ΣΣ ΚΑΠ, παρουσιάζοντας σε πολλές περιπτώσεις θεαματική αύξηση σε σχέση με το 2024.

Ενδεικτικά παραδείγματα της μεταβολής των μοναδιαίων ποσών σε σχέση με το 2024 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Τιμές ανά εκτάριο):

Δείτε πίνακα με τις αναλυτικές τιμές όλων των οικολογικών παρεμβάσεων ΕΔΩ