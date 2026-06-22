Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Καθορίστηκαν τα νέα ποσά για το έτος 2025 – Πότε θα καταβληθούν

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Τα νέα ποσά για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του έτους ενίσχυσης 2025, τα οποία αναμένονται να καταβληθούν στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους έως τα τέλη του μήνα, καθορίστηκαν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και την αποστολή των επικαιροποιημένων στοιχείων από την ΑΑΔΕ, ως Οργανισμό Πληρωμών.

Οι παραγωγοί έχουν ήδη λάβει τις συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει των αρχικών αποφάσεων. Με την έκδοση των τροποποιητικών αποφάσεων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με το ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα πληρωμών, η καταβολή των διαφορών που προκύπτουν από τον καθορισμό των νέων τιμών μονάδας.

Ο ακριβέστερος προσδιορισμός των επιλέξιμων εκτάσεων και ζώων πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση των ελέγχων από την ΑΑΔΕ

Οι νέες τιμές μονάδας διαμορφώνονται, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις περισσότερες παρεμβάσεις στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσό και στις υπόλοιπες πολύ κοντά στα αντίστοιχα ανώτατα όρια, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Η ολοκλήρωση των ελέγχων στις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Η ολοκλήρωση των ελέγχων από την ΑΑΔΕ επέτρεψε τον ακριβέστερο προσδιορισμό των επιλέξιμων εκτάσεων και ζώων, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθυνθούν στους πραγματικούς δικαιούχους παραγωγούς.

«Η διαδικασία αυτή επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ ως Οργανισμού Πληρωμών για τη διασφάλιση της ορθής κατανομής των ενισχύσεων και τη στήριξη των πραγματικών δικαιούχων παραγωγών, με πλήρη τήρηση του ευρωπαϊκού και εθνικού κανονιστικού πλαισίου», επισημαίνεται.

Ακολουθούν οι νέες τιμές μονάδας των συνδεδεμένων εισοδηματικών ενισχύσεων για το έτος ενίσχυσης 2025.