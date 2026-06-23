Σχοινάς: Στην τελική ευθεία οι πληρωμές του «πακέτου» Ιουνίου

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Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για την πληρωμή των ενισχύσεων των αγροτών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του Ιουνίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, προσερχόμενος στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, που πραγματοποιούνται στο Λουξεμβούργο.

«Στην Ελλάδα είναι κρίσιμη αυτή η βδομάδα, γιατί είναι η βδομάδα των πληρωμών. Μπαίνουμε στην τελική διευθέτηση των λεπτομερειών του σημαντικού πακέτου πληρωμών του Ιουνίου, που θα γίνει με το νέο σύστημα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων», επισήμανε χαρακτηριστικά ο υπουργός, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον διοικητή της ΑΑΔΕ για να «βεβαιωθούμε ότι αυτές οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους, στο ύψος των προσδοκιών, αλλά και ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα την αναδιάρθρωση του ελληνικού συστήματος για τις αγροτικές πληρωμές. Χρειαζόμαστε ένα γερό σανίδι έτσι ώστε να μπορέσουμε να πατήσουμε για όλα αυτά που έρχονται τα επόμενα χρόνια».

«Πρώτη μας έγνοια είναι, φυσικά, να βεβαιωθούμε ότι το συνολικό ποσό στήριξης για τους Έλληνες αγρότες θα παραμείνει σημαντικό για την επόμενη εξαετία»

Κρίσιμες οι συζητήσεις για τη νέα ΚΑΠ

Την ίδια στιγμή, σήμερα στη δεύτερη ημέρα των εργασιών του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, στο επίκεντρο βρίσκεται το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Σχοινάς «σήμερα εντείνεται η συζήτηση για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Κορυφώνεται αυτή η μεγάλη διαπραγματευτική διαδικασία που θα οδηγήσει στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για τα επόμενα έξι χρόνια».

«Σε αυτή τη μάχη η Ελλάδα μπαίνει αισιόδοξα, με επιχειρήματα, με ξεκάθαρες ιδέες και προτεραιότητες», σημείωσε, τονίζοντας ότι «πρώτη μας έγνοια είναι, φυσικά, να βεβαιωθούμε ότι το συνολικό ποσό στήριξης για τους Έλληνες αγρότες θα παραμείνει σημαντικό για την επόμενη εξαετία και δευτερευόντως οι κανόνες που θα διέπουν τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Πρέπει να είναι κανόνες απλοί, εύχρηστοι, χωρίς περιττές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Να μας επιτρέπουν την ευλυγισία να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις που χρειάζεται η ελληνική γεωργία, όπως ποιος θα έχει την ιδιότητα του αγρότη στη χώρα μας, πώς θα αποφασίσουμε τον καταμερισμό μεταξύ επιδοτήσεων και κινήτρων επενδυτικών, πώς θα χτίσουμε τις συνθήκες για την επιμόρφωση και την είσοδο των νέων αγροτών στο επάγγελμα».

«Όλα αυτά είναι μπροστά μας και σήμερα θα συζητηθούν εδώ και στην Ελλάδα. Αυτή η συζήτηση έχει ήδη ανοίξει», επισήμανε ο κ. Σχοινάς, αναφερόμενος στην αυριανή συζήτηση που έχει προγραμματιστεί στο Μέτσοβο με όλους τους αρμόδιους αγροτικούς φορείς.

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