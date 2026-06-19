ΑΑΔΕ: Στις Περιφέρειες οι έλεγχοι πληρωμών για παρεμβάσεις της ΚΑΠ

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Στις κατά τόπους ΔΑΟΚ (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), ΔΑΟΠ (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας) και Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Προγραμμάτων των Περιφερειών (ΕΥΔ Περιφερειών) αναθέτει η ΑΑΔΕ τους ελέγχους για τις πληρωμές των παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών και της ΑΑΔΕ, υπηρεσίες των Περιφερειών αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία λειτουργεί πλέον ως Οργανισμός Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι εξουσιοδοτημένοι φορείς αναλαμβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έγκριση των πληρωμών των δικαιούχων

Έτσι, αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα επαλήθευσης, επικύρωσης, ελέγχου και αναγνώρισης και εκκαθάρισης (έγκρισης) πληρωμής των νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων για παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Συγκεκριμένα, οι εξουσιοδοτημένοι φορείς αναλαμβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών των δικαιούχων και ανάμεσα στις υποχρεώσεις τους είναι η διενέργεια ελέγχων που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία, σχετικά με την επιλεξιμότητα των αιτήσεων πληρωμών, τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και τη συμφωνία τους προς τους ενωσιακούς κανόνες πριν από την έγκριση της πληρωμής.

Στη συνέχεια υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή, την ΑΑΔΕ, τα απαιτούμενα έγγραφα εντός των προθεσμιών και με τη μορφή που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

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ΑΑΔΕ: Ποιες πληρωμές ελέγχουν οι υπηρεσίες

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ)/Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) αναλαμβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών των δικαιούχων για τις παρεμβάσεις όπως τα σχέδια βελτίωσης, εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας, νιτρορύπανση κ.ά.

Ακολουθεί ο πίνακας με όλες τις αναθέσεις της ΑΑΔΕ στις ΔΑΟ και ΔΑΟΚ:

Αντίστοιχα, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας (ΔΑΟΠ) αναλαμβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών των δικαιούχων για παρεμβάσεις όπως σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση, εκπαίδευση – κατάρτιση γεωργών. Δείτε αναλυτικά τον παρακάτω πίνακα:

Επίσης, οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Προγραμμάτων των Περιφερειών (ΕΥΔ Περιφερειών) αναλαμβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών των δικαιούχων για παρεμβάσεις όπως εγγειοβελτιωτικά, μικρά αρδευτικά, προγράμματα leader κ.ά. Δείτε αναλυτικά τον παρακάτω πίνακα: