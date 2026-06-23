ΥΠΑΑΤ: Στα 44,7 εκατ. ευρώ η σύσταση ομάδων παραγωγών

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Σε 208 ανέρχονται οι αιτήσεις στήριξης της παρέμβασης Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, οι οποίες εγκρίθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανερχόταν σε 31.179.560 ευρώ. Ωστόσο, όπως αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και της υψηλής ανταπόκρισης των συλλογικών σχημάτων του αγροτικού τομέα, ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης υπερκαλύφθηκε, με αποτέλεσμα η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων να ανέρχεται σε 44.770.920,91 ευρώ. Για την κάλυψη του συνόλου των εγκεκριμένων αιτήσεων δόθηκε προγραμματική υπερδέσμευση ύψους 22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων αξιοποιήθηκαν 13.591.360,91 ευρώ.

Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης

Στόχος της παρέμβασης είναι η συνεργασία των γεωργών – κτηνοτρόφων και η ενθάρρυνσή τους να συστήσουν/συμμετάσχουν σε συλλογικά σχήματα (ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών) στον τομέα της γεωργίας/κτηνοτροφίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τις νέες προκλήσεις της αγοράς και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής.

Πώς καταβάλλεται το ποσό στήριξης

Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής του/των προϊόντος/προϊόντων της Ομάδας Παραγωγών ή Οργάνωσης Παραγωγών, μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.

Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:

10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 8 σημείο β) του Καν. (ΕΕ) 2021/2115)

8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση

6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση

4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση

2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη.

Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000,00 €.

Η απόφαση ένταξης Πράξεων στην Παρέμβαση Π3-77-1.1 έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες http://www.minagric.gr και http://www.agrotikianaptixi.gr.