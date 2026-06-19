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Κτηνοτροφία: Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βώλους στα αιγοπρόβατα

Η τοποθέτηση ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βώλων αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας για τη χορήγηση ενισχύσεων στην κτηνοτροφία

AGRO 19.06.2026, 10:06
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Κτηνοτροφία: Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βώλους στα αιγοπρόβατα
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Ανοιχτή είναι πλέον η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προμήθειας ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βώλων στα αιγοπρόβατα, οι οποίοι εντάσσονται στο πλαίσιο της ιχνηλασιμότητας για την κτηνοτροφία και της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου.

Η πλατφόρμα είναι πλέον διαθέσιμη για τους κτηνοτρόφους, τις εγκεκριμένες εταιρείες διάθεσης ψηφιακών μέσων σήμανσης καθώς και τα καταστήματα λιανικής διάθεσης μέσων σήμανσης αιγοπροβάτων, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μεταρρύθμισης που ενισχύει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και την αξιοπιστία των αγροτικών ενισχύσεων.

Για το 2026 το μέτρο εφαρμόζεται πιλοτικά σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 αιγοπρόβατα

Η λειτουργία της πλατφόρμας εντάσσεται στην πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος ιχνηλασιμότητας, το οποίο θεσπίστηκε με την υπ’ αριθμ. Β’ 3300/11.06.2026 κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Υπενθυμίζεται ότι για το 2026 το μέτρο εφαρμόζεται πιλοτικά σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 αιγοπρόβατα, ενώ από το 2027 προβλέπεται η καθολική εφαρμογή του.

Δείτε την εγκύκλιο στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία ΕΔΩ

Προϋπόθεση για τις ενισχύσεις στην κτηνοτροφία

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η τοποθέτηση ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βώλων αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας για τη χορήγηση ενωσιακών και εθνικών ενισχύσεων σε αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των έξι μηνών.

Οι ηλεκτρονικοί βώλοι φέρουν μοναδικούς κωδικούς ταυτοποίησης, οι οποίοι συνδέονται με τους κωδικούς των ενωτίων των ζώων και καταχωρούνται στη νέα ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας. Η τοποθέτηση και η καταχώριση των στοιχείων πραγματοποιούνται αποκλειστικά από πιστοποιημένους κτηνιάτρους.

Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για την προμήθεια βώλων και να παρακολουθούν τη διαδικασία μέσα από ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο ενισχύει την ακρίβεια, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου.

Σύνδεσμοι πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

  • Κτηνοτρόφοι – Παραγγελία σήμανσης αιγοπροβάτων:

Παραγγελία σήμανσης αιγοπροβάτων

  • Εγκεκριμένες εταιρείες διάθεσης μέσων σήμανσης:

Διαχείριση παραγγελιών ενωτίων αιγοπροβάτων για εταιρείες

  • Καταστήματα λιανικής διάθεσης μέσων σήμανσης:

Απογραφή λιανοπωλητών ενωτίων αιγοπροβάτων και διαχείριση παραγγελιών

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