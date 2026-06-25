ΕΕ: Απλοποίηση των περιβαλλοντικών κανόνων για την κτηνοτροφία

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Προτάσεις για απλούστευση των περιβαλλοντικών κανόνων για την κτηνοτροφία καταθέτει στο τραπέζι του διάλογου η Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ και η διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενόψει και της δημοσίευσης της στρατηγικής της Κομισιόν.

Ο αγροτικός τομέας της Ευρώπης μπορεί και πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί πιο βιώσιμος με την απλούστευση των περιβαλλοντικών κανόνων, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα. Η μείωση της γραφειοκρατίας στους πράσινους κανονισμούς – από τις άδειες και τις εκτιμήσεις επιπτώσεων έως τα περιβαλλοντικά προγράμματα και τις επιθεωρήσεις της ΚΑΠ – μπορεί να απελευθερώσει αγροτικές επενδύσεις χωρίς να υπονομεύσει τους στόχους για τη φύση και το κλίμα.

Τόνωση των αγροτικών επενδύσεων σε έναν βιώσιμο κτηνοτροφικό τομέα

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες εφαρμόζουν επί τόπου πάνω από το 70% της νομοθεσίας της ΕΕ, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αποτελεσματικότητα αυτών των απλουστεύσεων.

Παρεμβάσεις των εκπροσώπων των Περιφερειών της ΕΕ

«Με την ορθή εφαρμογή της, η απλούστευση μπορεί να ωθήσει επενδύσεις που καθιστούν τη βιώσιμη κτηνοτροφία πιο κερδοφόρα και περιβαλλοντικά ορθή. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να αποφευχθεί οποιαδήποτε αντίληψη ότι η απλούστευση αποτελεί κερκόπορτα για χαμηλότερα πρότυπα. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι απαραίτητοι εταίροι: με επαρκείς πόρους και μια θέση στο τραπέζι, διασφαλίζουν ότι οι απλοποιημένοι κανόνες εφαρμόζονται αποτελεσματικά στην πράξη και προσαρμόζονται στις τοπικές πραγματικότητες», επισήμανε ο Piotr Calbecki (PL/EPP), πρόεδρος της NAT και πρόεδρος της Περιφέρειας Kujawsko-Pomorskie.

Από την πλευρά του ο Μπενουά Κασσάρ (BE/Renew), μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Σε όλη την Ευρώπη, η άφιξη νέων κατοίκων σε αγροτικές περιοχές, σε συνδυασμό με τις ολοένα και αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, έχει οδηγήσει σε έναν αυξανόμενο αριθμό συγκρούσεων που συνδέονται με γεωργικές δραστηριότητες: οσμές, θόρυβος μηχανημάτων – ακόμη και κοκόρια – κυκλοφορία τρακτέρ, σκόνη, αντίθεση στην κατασκευή νέων αγροτικών κτιρίων και στην εγκατάσταση μονάδων βιοαερίου. Στη Γαλλία, το Κοινοβούλιο ψήφισε ακόμη και έναν νόμο το 2023 με στόχο την καλύτερη προστασία των αγροτών από αυτό που θεωρείται καταχρηστική νομική αμφισβήτηση. Με άλλα λόγια, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου χρειάζεται νομοθεσία απλώς για να επιτρέψει στους αγρότες να κάνουν τη δουλειά τους – μια δουλειά που συνίσταται, πολύ απλά, στο να μας θρέφει. Αυτό είναι αρκετά εξαιρετικό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αγρότες μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και ότι μπορούν να παραμείνουν κερδοφόροι ενώ λειτουργούν με βιώσιμο τρόπο».

Βέλτιστες πρακτικές

Στο μεταξύ, παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους, συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές στην κτηνοτροφία σε περιφερειακό επίπεδο.

Σύμφωνα με αυτές, η ισπανική περιφέρεια της Μαδρίτης εκσυγχρονίζει την εκτατική διαχείριση της κτηνοτροφίας χωρίς αυστηρές άδειες, χρησιμοποιώντας ψηφιακές λύσεις. Αυτό μειώνει το κόστος συναλλαγών για τους αγρότες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε περιβαλλοντικά προγράμματα.

Περιοχές όπως η Βρετάνη (Γαλλία) και η Ανδαλουσία (Ισπανία) έχουν πρωτοπορήσει σε συλλογικές αγροπεριβαλλοντικές συμβάσεις για τη διαχείριση βοσκοτόπων, όπου οι τοπικές ομάδες διαχειρίζονται τα έγγραφα κεντρικά, γλιτώνοντας από το περιττό βάρος των μεμονωμένων αγροτών.

Στις φινλανδικές αγροτικές περιοχές, τα τοπικά συμβούλια έχουν χρησιμοποιήσει το LEADER για τη συγχρηματοδότηση μικρών έργων προστασίας των υδάτων και βόσκησης στο πλαίσιο ενός ενιαίου απλοποιημένου πλαισίου, παρακάμπτοντας την πολυπλοκότητα των πολλαπλών επιχορηγήσεων.