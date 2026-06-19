Κτηνοτροφία: Στα 16,9 εκατ. ευρώ η βελτίωση των γενετικών πόρων – Οι δικαιούχοι

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Στα 16.902.610 ευρώ ανέρχεται η δημόσια δαπάνη της παρέμβασης Π3-73-3.5 «Προστασία, διατήρηση και βελτίωση των γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 20232027.

Σύμφωνα, με την πρόσκληση της παρέμβασης, η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια (Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ) η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις, αιτήσεις στήριξης και φάκελοι υποψηφιότητας, για ένταξη στην Παρέμβαση, δύναται να υποβληθούν από 01/07/2027 έως και 31/07/2027 και μέχρι εξάντλησης των πιστώσεων αυτών.

Πεδίο εφαρμογής της παρέμβασης αποτελούν οι τοπικές – εγχώριες και προσαρμοσμένες φυλές ζώων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των ενεργειών που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριών ετών με καταληκτική ημερομηνία λήξης υλοποίησης της παρέμβασης την 31/10/2029, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της παρέμβασης μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών στις περιπτώσεις που ο χρόνος που υπολείπεται για το τέλος υλοποίησης της είναι μικρότερος της τριετίας, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο έτη.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της παρέμβασης μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών σε περίπτωση μη επάρκειας των διαθέσιμων πιστώσεων, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο έτη.

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις, η χρονική διάρκεια υλοποίησης της παρέμβασης δύναται να παραταθεί, κατόπιν έκδοσης σχετικής ΥΑ.

Ύψος επιλέξιμων δαπανών

Το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, εξαρτάται από το φυσικό αντικείμενο του έργου που αναλαμβάνει ο δικαιούχος και ειδικότερα από τα παρακάτω κριτήρια:

τον αριθμό των ελεγχόμενων ζώων σε συνάρτηση με τον αριθμό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

τον αριθμό των μετρούμενων επιλεκτικών χαρακτηριστικών,

την μεθοδολογία διεξαγωγής του ελέγχου γενεαλογίας και αποδόσεων και τις ιδιομορφίες της φυλής

την εμπειρία του αντίστοιχου προγράμματος της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2022

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια καθορίζονται τα ανώτατα όρια ενίσχυσης, ανά ενέργεια, μέσου κόστους ανά ζώο ανά έτος. Οι τιμές των ανώτατων ορίων αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι:

Αναγνωρισμένοι Φορείς Αναπαραγωγής Καθαρών Φυλών ή Κοινωνίες Εκτροφής

Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους υπό την προϋπόθεση ότι:

1. Τα μέλη τους εκτρέφουν ζώα που ανήκουν στις φυλές που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 1.3.2,

2. τα ζώα των μελών τους είναι εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής που ανήκουν

3. δεν ενισχύονται ή χρηματοδοτούνται για τις ίδιες ενέργειες από άλλη Εθνική ή Κοινοτική πηγή.

Ο δικαιούχος, μπορεί να υλοποιεί τις ενέργειες της Παρέμβασης, προσφέροντας τις υπηρεσίες του και σε κτηνοτρόφους μη μέλη του, που βρίσκονται εντός ή εκτός των διοικητικών και γεωγραφικών ορίων που καθορίζονται στο καταστατικό του, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) ότι οι εν λόγω κτηνοτρόφοι δεν είναι μέλη άλλων δικαιούχων και

β) θα συνάψουν ιδιωτικό συμφωνητικό ως συνεργαζόμενα μέλη με το οποίο αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της Παρέμβασης. Για τα συνεργαζόμενα μέλη, οι δικαιούχοι θα καταθέτουν στο φάκελο υποψηφιότητας τους, ιδιωτικά συμφωνητικά με τον κάθε 11συνεργαζόμενο κτηνοτρόφο.

Οι τοπικές φυλές ζώων

Πεδίο εφαρμογής της παρέμβασης αποτελούν οι τοπικές – εγχώριες και προσαρμοσμένες φυλές ζώων, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: