Ferrari: Παραίτηση του επικεφαλής μάρκετινγκ μετά την αντίδραση για την κυκλοφορία του EV Luce

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Η πλήρως ηλεκτρική Ferrari Luce παρουσιάστηκε τον Μάιο, αλλά ο επικεφαλής μάρκετινγκ της Ferrari παραιτήθηκε μετά από 16 χρόνια στην εταιρεία, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την αντίδραση για την κυκλοφορία του πρώτου ηλεκτρικού αυτοκινήτου της εταιρείας.

Η εταιρεία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Ενρίκο Γκαλιέρα θα αποχωρήσει από τη θέση του επικεφαλής μάρκετινγκ και εμπορικού διευθυντή. Θα αντικατασταθεί από τον πρώην επικεφαλής της BMW Ιταλίας, Μασιμιλιάνο Ντι Σιλβέστρε, τον Ιούλιο.

Η Ferrari ευχαρίστησε τον Γκαλιέρα για την υπηρεσία του και δήλωσε ότι «αποφάσισε να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία – μια απόφαση που μοιράστηκε με την εταιρεία πριν από λίγο καιρό».

Το Luce δέχτηκε έντονη κριτική όταν παρουσιάστηκε τον Μάιο. Η Ferrari δεν ανέφερε την κυκλοφορία στην ανακοίνωσή της σχετικά με την αποχώρηση του Γκαλιέρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μπενεντέτο Βίνια δήλωσε ότι ο Γκαλιέρα «έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας και στην ενίσχυση της μάρκας Ferrari παγκοσμίως».

Ο αποδιοπομπαίος τράγος της Ferrari

Ο ρόλος του Γκαλιέρα αφορούσε τη διαχείριση του ποιοι πελάτες θα μπορούσαν να αγοράσουν τα περιζήτητα οχήματα της πολυτελούς αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Έχει την ευγνωμοσύνη ολόκληρης της ομάδας της Ferrari και τις προσωπικές μου ευχές για το μέλλον», δήλωσε ο Βίνια στην ανακοίνωσή του.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2010, ο Γκαλιέρα έχει συμμετάσχει σε πολλά από τα βασικά γεγονότα της εταιρείας.

Η LaFerrari, το πρώτο υβριδικό υπεραυτοκίνητο παραγωγής της Ferrari, το οποίο συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα και έναν ηλεκτροκινητήρα, κυκλοφόρησε το 2013.

Το 2015, η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στο Μιλάνο το επόμενο έτος.

Ωστόσο, η κυκλοφορία του Luce αξίας 640.000 δολαρίων προκάλεσε πλήθος διαδικτυακών memes και αρνητικών αντιδράσεων.

Η εμφάνισή του, δημιούργημα του σχεδιαστή του iPhone Σερ Τζόνι Άιβ, επικρίθηκε από τον πρώην πρόεδρο της εταιρείας, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Μεταφορών της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι.

Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν πτώση 8% την επόμενη μέρα από την παρουσίαση του Luce.