Ferrari: Αλλάζει τα δεδομένα με νέο ηλεκτρικό μοντέλο – Σε ποιους αγοραστές απευθύνεται

Σε νέα αγορά θέλει να εισέλθει η Ferrari με το νέο της ηλεκτροκίντο μοντέλο ονόματι «Luce» (φως στα ιταλικά), ακολουθώντας τις αγοραστικές προτιμήσεις των Ευρωπαίων σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Φαίνεται ότι η περιέργεια για το καινούργιο νίκησε τους όποιους αρχικούς ενδοιασμούς, με το σχεδιαστικό δίδυμο Jony Ive και Marc Newson να επανεφευρίσκουν το πνεύμα του brand μέσα από ανατρεπτικές σχεδιαστικές επεμβάσεις.

«Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά. Και προσωπικά είμαι πολύ ευγνώμων στον Jony και τον Marc που έκαναν κάτι που δεν έχουν ξαναδοκιμάσει. Αυτό ήταν ένα τεράστιο ρίσκο, εν μέρει ένα περιττό ρίσκο, επειδή κανείς δεν το ζήτησε πραγματικά», είπε ο John Elkann, πρόεδρος της Ferrari, στους Financial Times.

Λαμβάνοντας υπόψη την σταθερή οικονομική θέση της ιταλικής μάρκας, με ετήσια έσοδα άνω των 7 δισ. ευρώ και χιλιάδες παραγγελίες οχημάτων κάθε χρόνο, ανακύπτει το ερώτημα: τι ώθησε την εμβληματική μάρκα σε αυτή την κίνηση;

Το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης

Μία εξήγηση δίνει η ευρύτερη τάση ανοδικών πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως αλλά και στην Ευρώπη ειδικότερα. Από αυτή την άποψη, η Ferrari θέλει να δείξει τι μπορεί να κάνει σε έναν κλάδο όπου δεν είχε δοκιμαστεί ξανά.

Ως προς τη γενικότερη εικόνα των ηλεκτρικών οχημάτων, ήδη τον Μάιο η Tesla κατέγραψε το α’ τρίμηνο του 2026 αύξηση πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατά 45% στην Ευρώπη, ενώ ο ανταγωνισμός εντείνεται από κινεζικές εταιρείες.

Βέβαια, η αγορά υπερπολυτελούς ηλεκτροκίνησης είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Αν μετά το λανσάρισμα η πορεία είναι ικανοποιητική και το νέο μοντέλο «περπατήσει« στην αγορά, τότε δεν αποκλείεται η Ferrari να δημιουργήσει από το μηδέν μια νέα αγορά.

Σχεδιαστική στροφή

Σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν οι εύκολες λύσεις των οθονών αφής που διέπουν τον σχεδιασμό καντράν και τιμονιού σε άλλα μοντέλα αυτοκινήτων, ο Jony Ive απέφυγε να φτιάξει ένα «iPhone με ρόδες», χρησιμοποιώντας αντ’ αυτού για διακόπτες αλουμινίου.

«Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί μια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται αυτόματα μια ψηφιακή διεπαφή», είπε ο Ive στους FT. «Αυτό μου φαίνεται μια παράξενη και μάλλον τεμπέλικη εικασία, καθότι μια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανοίγει πραγματικά πολλές δυνατότητες».

Για τον ίδιο, διαφαίνεται ο κίνδυνος να χαθούν μερικές από χαρακτηριστικές ιδιότητες των κλασικών Ferrari. «Γρήγορα έγινε προφανές ότι έπρεπε να διερευνήσουμε κάθε πιθανό τρόπο για να δημιουργήσουμε μια φυσική σύνδεση», τόνισε αναφερόμενος στον χειρισμό του οχήματος.

Οι προσδοκίες

Τι περιμένει η ηγεσία από το νέο ηλεκτροκίνητο μοντέλο;

«Νομίζω ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα ενθουσιαστούν από αυτό και άλλοι που μπορεί να απογοητευτούν. Και μετά υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους νοιάζουν καθόλου τα αυτοκίνητα ή η Ferrari, αλλά ενδιαφέρονται επειδή αυτός είναι ένας πολύ πρωτότυπος και ενδιαφέρων τρόπος για να συνδυάσουμε όλες αυτές τις τεχνολογίες», λέει ο Elkann.

Το ερώτημα είναι αν η εισαγωγή σημείων στήριξης για παιδικά καθίσματα θα αλλάξει τις προτιμήσεις των αγοραστών, αφού η ζυγαριά γέρνει συντριπτικά υπέρ των ανδρών με 95%, ενώ οι γυναίκες είναι μόλις στο 5%, με μέσο όρο ηλικίας τα 52 έτη.

Πάντως, ο Elkann προσδοκά ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες καταναλωτών, νεότερης ηλικίας, που έλκονται από το πρωτότυπο και το καινούργο.

«Αν είμαι ο 25χρονος ιδρυτής μιας εταιρείας τεχνολογίας ή αν με ενδιαφέρουν όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια, ή αν με ενδιαφέρει να μπορώ να οδηγώ ένα αυτοκίνητο που είναι διαφορετικό επειδή με ελκύουν πράγματα που είναι καινούργια και διαφορετικά, ολόκληρος αυτός ο κόσμος, που είναι πολύ μεγαλύτερος από τους υπάρχοντες πελάτες μας, μπορεί να βρει το νέο μοντέλο ενδιαφέρον».