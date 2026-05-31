Ferrari: «Χαστούκι» η ετυμηγορία των θαυμαστών της Ferrari για το EV

Μόνο θετική δεν ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν οι αγορές και οι λάτρεις της Ferrari στο πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο

World 31.05.2026, 15:00
Eξωφρενικά ακριβό, προσβλητικό για όσους έχουν Ferrari, και… μοιάζει με Nissan! Αυτά είναι μερικά μόνο από τα καθόλου κολακευτικά σχόλια για το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari, το Luce, από την ημέρα που έγιναν τα αποκαλυπτήρια από τη θρυλική ιταλική φίρμα.

Η αρνητική υποδοχή αποτυπώθηκε την επόμενη κιόλας ημέρα στη μετοχή της Ferrari, η οποία υποχώρησε περισσότερο από 8% στο χρηματιστήριο του Μιλάνου.

Το βρετανικό περιοδικό αυτοκινήτου Auto Express περιέγραψε το ηλεκτρικό υπεραυτοκίνητο, η τιμή του οποίου ανέρχεται στα 640.000 δολάρια, ως το «αυτοκίνητο της Apple που κανείς δεν ήθελε» – μια αναφορά στον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Jony Ive, του οποίου το δημιουργικό γραφείο βοήθησε στον σχεδιασμό του.

«Είμαι ιδιοκτήτρια Ferrari, οπότε θα σας πω ότι είναι προσβλητικό για όσους από εμάς έχουμε αυτά τα αυτοκίνητα», δήλωσε η αμερικανίδα εμπειρογνώμονας στον τομέα του αυτοκινήτου, Lauren Fix, μιλώντας σε εκπομπή του CNN. «Μοιάζει με Nissan Leaf», πρόσθεσε – ένα μοντέλο που πωλείται σε τιμή μικρότερη από το ένα δέκατο της τιμής του Luce. Η εμπειρογνώμονας άφησε να εννοηθεί ότι η Ferrari ένιωσε την υποχρέωση να δημιουργήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά προειδοποίησε ότι οι καταναλωτές θα δυσανασχετήσουν με την υψηλή τιμή, θυμίζοντας ότι η Porsche είχε εγκαταλείψει τα δικά της σχέδια για την κατασκευή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Οι Ιταλοί συμφώνησαν: «Εξωφρενικά ακριβό (550.000 ευρώ!) και, από αισθητικής άποψης, μιλάει από μόνο του… Μοιάζει με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτοκίνητο του “όρθιου αλόγου” (Prancing Horse)», ανάρτησε στο X ο Ματέο Σαλβίνι, υπουργός Μεταφορών της χώρας.

Ο Horst Schneider, επικεφαλής του τμήματος έρευνας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας στην Bank of America, δήλωσε ότι οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στο «αν το Luce εξακολουθεί να δείχνει και να δίνει την αίσθηση μιας Ferrari», αλλά πρόσθεσε ότι ο κίνδυνος για την εταιρεία φαίνεται «διαχειρίσιμος», δεδομένης της ευρύτερης γκάμας των μοντέλων της.

Η μετοχή έχει ανακτήσει μέρος αυτών των απωλειών, αλλά δεν έχει επανέλθει πλήρως. Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας των 50 δισ. ευρώ έχει απωλέσει περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το Luce

Το Luce είναι το πρώτο πενταθέσιο αυτοκίνητο στην ιστορία της Ferrari και στοχεύει να προσελκύσει οικογένειες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Διαθέτει τέσσερις ηλεκτρικούς κινητήρες, τελική ταχύτητα 190 μίλια την ώρα (περίπου 305 χλμ./ώρα) και αυτονομία που ξεπερνά τα 300 μίλια (περίπου 480 χλμ.).

Η εταιρεία μερίμνησε ώστε το ηλεκτρικό αυτοκίνητό της να διαθέτει επίσης τεχνητούς κραδασμούς και ήχο κινητήρα, προκειμένου να διατηρηθεί η οδηγική εμπειρία μιας Ferrari.

O διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μπενεντέτο Βίνα, προσπάθησε να υπερασπιστεί την υψηλή τιμή του αυτοκινήτου, υποστηρίζοντας αναφέροντας ότι το μοντέλο έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και νέων πελατών με εξαιρετικά υψηλό εισόδημα.

Μιλώντας σε στρογγυλή τράπεζα στη Μόντενα της Ιταλίας την Πέμπτη, ο Βίνα φέρεται να δήλωσε ότι το κόστος του νέου μοντέλου Luce ήταν μια δίκαιη τιμή για την καινοτομία.

Είπε ότι η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει ορισμένους στο συμπέρασμα ότι ο κατασκευαστής σπορ αυτοκινήτων θα αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς κινητήρες με μια πλήρως ηλεκτρική έκδοση, κάτι που τόνισε ότι δεν ισχύει.

«Πρέπει να δείτε το Luce για να καταλάβετε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αυτά άλλων μαρκών», δήλωσε ο Βίνα, σύμφωνα με το Reuters.

