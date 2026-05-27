Το ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari διαθέτει πολλαπλούς αερόσακους

Η Ferrari έχει εισέλθει στην ηλεκτρική εποχή και οι επενδυτές φαίνεται να την απεχθάνονται. Εχασε περίπου 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ από την αγοραία αξία της μετά την αποκάλυψη του αυτοκινήτου της με μπαταρία, που ονομάστηκε Luce, το οποίο έχει επικριθεί από διαδικτυακά τρολ, ακόμη και από έναν υπουργό της ιταλικής κυβέρνησης. Ενώ αυτό ενισχύει τους φόβους ότι μια ηλεκτρική επανάσταση θα είναι δύσκολη για τα πολυτελή supercars, ο Διευθύνων Σύμβουλος Benedetto Vigna δεν χρειάζεται να πανικοβληθεί ακόμα.

Το νέο Luce της Ferrari αποτελεί μια καθοριστική στιγμή για τον ιταλικό όμιλο των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ και τον τομέα των πολυτελών αυτοκινήτων γενικότερα. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν οι άνθρωποι που πληρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για βενζινοκίνητα που γρυλίζουν θα πληρώσουν και για ηλεκτρικές εκδόσεις. Εάν όχι, οι τιμές μπορεί να πέσουν και οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μπορεί να υποτιμηθούν, κάτι που θα ζημιώσει τη μάρκα.

Το Luce της Ferrari επιδιώκει με πολλούς τρόπους να αντιμετωπίσει πολλούς από αυτούς τους φόβους. Για τους φανατικούς της ταχύτητας, μπορεί να φτάσει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα και ένα σύστημα ενίσχυσης ήχου μέσα στο αυτοκίνητο δίνει ένα βρυχηθμό τύπου κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, ο σχεδιασμός, ο οποίος ανατέθηκε στον γκουρού σχεδιασμού της Apple, Jony Ive, και τον Marc Newson, έχει προκαλέσει επικρίσεις: εκτός από τους διαδικτυακούς trolls, ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών Matteo Salvini επέκρινε έντονα την τιμή των 550.000 ευρώ και είπε ότι ήταν «οτιδήποτε άλλο εκτός από ένα αυτοκίνητο Prancing Horse».

Ο Luca di Montezemolo, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, δήλωσε ότι θα έπρεπε να αφαιρεθεί το σήμα της Ferrari. Πιο ανησυχητικό είναι ότι το πενταθέσιο, τετράθυρο αμάξωμα, χωρίς τις χαρακτηριστικές καμπύλες της Ferrari, έχει συγκριθεί με το Nissan Leaf μαζικής παραγωγής.

Η αντίδραση της αγοράς είναι ακόμη πιο κρίσιμη, όπως φαίνεται από την πτώση της μετοχής κατά 8% την Τρίτη. Αυτό φαίνεται υπερβολικό. Οι αναλυτές αναμένουν ότι ο όμιλος θα πουλήσει 1.100 ηλεκτρικά οχήματα έως το 2030, σύμφωνα με το Visible Alpha, υπονοώντας έσοδα περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας την τιμή των 550.000 ευρώ του Luce.

Δεδομένου ότι ο τρέχων πολλαπλασιαστής της Ferrari για εκείνο το έτος είναι πάνω από 5 φορές οι πωλήσεις, η απώλεια αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεπάγεται ελάχιστες πωλήσεις του αυτοκινήτου. Εναλλακτικά, οι επενδυτές μπορεί να φοβούνται ότι η χλιαρή ζήτηση θα οδηγήσει τα Luce στην αγορά και στη συνέχεια θα καταρρεύσει η αξία τους, αποδυναμώνοντας τη μάρκα Ferrari.

Στην πράξη, το Luce είναι απίθανο να είναι μια απώλεια. Οι φανατικοί οπαδοί της Ferrari θα θέλουν να έχουν στην κατοχή τους κάθε μοντέλο, ακόμα και αυτά που δεν αγαπούν, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για τα υπερσύγχρονα supercars. Και το νέο Luce μπορεί κάλλιστα να προσελκύσει ορισμένους αγοραστές που δεν αγοράζουν παραδοσιακές Ferrari, όπως σκέφτονται στελέχη της Silicon Valley. Η πρώτη αντίδραση μπορεί να μην είναι ένας καλός οδηγός: το επιτυχημένο SUV της Ferrari, το Purosangue, δεν ήταν αρχικά επιτυχία με τους επενδυτές, σημειώνει το RBC.

Επιπλέον, η Ferrari είναι απίθανο να βρεθεί στη θέση να πουλάει ηλεκτρικά οχήματα σε οποιαδήποτε τιμή. Ο όμιλος πρόσφατα μείωσε τους στόχους του για ηλεκτρικά οχήματα και τα εργοστάσιά του μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ της κατασκευής διαφορετικών τύπων κινητήρων, σημειώνει ο Bernstein. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες που απαγορεύουν τα αυτοκίνητα ορυκτών καυσίμων έχουν αναβληθεί και η Ferrari έχει άλλους τρόπους για να μειώσει τις εκπομπές, όπως η χρήση πιο οικολογικών ανταλλακτικών και υβριδικών.

Ωστόσο, η Ferrari διαπραγματεύεται τώρα με λίγο πάνω από 28 φορές τα μελλοντικά κέρδη, σύμφωνα με την LSEG, από πάνω από 40 φορές πριν από ένα χρόνο. Αυτή η σταδιακή αποπληθωριστική τάση αντανακλά τους φόβους για το πόσο γρήγορα μπορεί ο όμιλος να συνεχίσει να αναπτύσσεται και για το αν τα πολυτελή σπορ αυτοκίνητα συνεχίζουν να ευδοκιμούν στον κόσμο των ηλεκτρικών οχημάτων. Σε αυτό το θέμα, το Luce, που σημαίνει «φως», αφήνει τους περισσότερους ανθρώπους στο σκοτάδι.