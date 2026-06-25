SpaceX: Η έκδοση ομολόγων σηματοδοτεί ότι οι αγορές βρίσκονται σε «κατάσταση φούσκας»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σαφές σημάδι ότι οι αγορές εισέρχονται σε «κατάσταση φούσκας» αποτελεί η απόφαση της SpaceX να ξεκινήσει την έκδοση ομολόγων αξίας 25 δισ. δολαρίων λίγο μετά την άντληση 86 δισ. δολαρίων από την πρωτοφανή δημόσια εγγραφή, προειδοποίησε ο επικεφαλής επενδύσεων του ασφαλιστικού ομίλου Allianz.

Οι μεγάλοι επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο ότι οι εταιρείες που σπεύδουν να συγκεντρώσουν κεφάλαια σε μια σειρά από μεγάλες συμφωνίες μετοχών και ομολόγων – που εκμεταλλεύονται τις ιστορικά υψηλές τιμές των μετοχών και τα πιστωτικά περιθώρια που βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών — θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την κορύφωση των φουσκωμένων αγορών. , αναφέρουν οι Financial Times.

Η αύξηση χρέους της SpaceX τόσο σύντομα μετά από μια επιτυχημένη έκδοση μετοχών είναι ένα «καλό παράδειγμα» μετατόπισης των αγορών από «μια υγιή άνθηση, μια παρατεταμένη άνθηση… σε κατάσταση φούσκας», δήλωσε ο Λούντοβικ Σουμπράν, επικεφαλής επενδύσεων της γερμανικής Allianz, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 800 δισ. ευρώ.

Ο Σουμπράν δήλωσε στους εκπροσώπους στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ασφαλίσεων των Financial Times αυτή την εβδομάδα ότι οι επενδυτές ομολόγων θα είναι λιγότερο επιεικείς για τις απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στον όμιλο πυραύλων και τεχνητής νοημοσύνης του Ίλον Μασκ.

«Ο τύπος μόλις πήρε 70 δισ. δολάρια από περίεργα χρήματα για να κάνει παιχνίδι για να μας πάει στο διάστημα», είπε. «Φυσικά, οι επενδυτές ομολόγων δεν είναι το ίδιο με τους επενδυτές μετοχών. Τους επενδυτές μετοχών, μπορείτε να τους πάτε στον Άρη. Οι επενδυτές ομολόγων λένε, “πού είναι το κουπόνι μου;”»

Η SpaceX εξέδωσε τα ομόλογα με υψηλότερο επιτόκιο

Οι επενδυτές εκδήλωσαν ισχυρή ζήτηση για την SpaceX, επιτρέποντας στους τραπεζίτες να αυξήσουν την άντληση κεφαλαίων από 20 δισ. δολάρια σε 25 δισ. δολάρια, αλλά ζήτησαν υψηλότερο επιτόκιο από εταιρείες παρόμοιας αξιολόγησης.

Η αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX ήταν εμβληματική για ένα καυτό ράλι στις τεχνολογικές μετοχές που οδήγησε τις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ σε ιστορικά υψηλά τους τελευταίους μήνες, καθώς η Wall Street αγνόησε τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα εταιρικά ομόλογα έχουν επίσης εμπλακεί σε μια ευρεία άνοδο των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου, η οποία έχει λάβει επιπλέον ώθηση από την ανθεκτική οικονομία των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές εταιρείες με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα μπορούν να δανειστούν με περιθώριο μικρότερο από 0,8 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, κοντά στο χαμηλότερο περιθώριο που έχουν καταγράψει αυτόν τον αιώνα.

Ωστόσο, οι μετοχές έχουν αντιμετωπίσει αναταράξεις τις τελευταίες εβδομάδες. Ορισμένοι επενδυτές έχουν προειδοποιήσει ότι η πληθώρα εκδόσεων μετοχών — με την εισαγωγή της SpaceX να αναμένεται να ακολουθηθεί από την Anthropic και την OpenAI — δοκιμάζει τα όρια της ζήτησης, καθώς η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται κοντά στο να μετατραπεί σε καθαρή θετική προσφορά μετοχών, μετά από δύο δεκαετίες συρρίκνωσης λόγω εταιρικών επαναγορών ή συμφωνιών ιδιωτικοποίησης.

Οι επενδυτές έχουν επίσης στοιχηματίσει σε αύξηση των επιτοκίων από την Fed, η οποία θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις αποτιμήσεις των εταιρειών, αποδυναμώνοντας τον ενθουσιασμό για τις εταιρείες με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι μετοχές της SpaceX έχουν υποχωρήσει μετά την άνοδο που σημείωσαν μετά την αρχική δημόσια προσφορά, υποχωρώντας στα 154 δολάρια την Τετάρτη από πάνω από 225 δολάρια την περασμένη εβδομάδα.