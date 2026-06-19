SpaceX: Σχεδιάζει συμφωνία ομολόγων 20 δισ. δολ. μετά την IPO ρεκόρ

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Να συγκεντρώσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε πώληση ομολόγων σχεδιάζει η SpaceX, ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, λίγες ημέρες αφότου η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης-πυραύλων του Ίλον Μασκ κατέκτησε τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία.

Η εταιρεία έχει δώσει εντολή στις τράπεζες της Wall Street να προτείνουν τη συμφωνία σε επενδυτές, σύμφωνα με άτομα που μίλησαν στους Financial Times. Ένα από τα άτομα δήλωσε ότι το 10ετές ομόλογο αναμένεται να έχει τιμή περίπου 1,35 έως 1,5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα αμερικανικά ομόλογα κατά τη διάρκεια των αρχικών συζητήσεων.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ενός δανείου-γέφυρας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έλαβε η SpaceX τον Μάρτιο, αφού ο Μασκ συγχώνευσε την χρεωμένη νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI και την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X στην εταιρεία πυραύλων, δήλωσε άλλη πηγή. Η τελική τιμολόγηση και το μέγεθος της συμφωνίας θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες της αγοράς, πρόσθεσαν τα άτομα.

Η κίνηση της SpaceX να αξιοποιήσει τις αγορές χρέους, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Bloomberg, έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά την αρχική δημόσια προσφορά της, η οποία συγκέντρωσε 86 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι μετοχές της εταιρείας έχουν αυξηθεί κατά 37% από το ντεμπούτο τους στη Wall Street την Παρασκευή, αν και έχουν υποχωρήσει ελαφρώς τις τελευταίες δύο ημέρες.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν σπεύσει τις τελευταίες εβδομάδες να συγκεντρώσουν κεφάλαια τόσο στις αγορές ομολόγων όσο και στις αγορές μετοχών για να χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες επενδύσεις τους σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων κέντρων δεδομένων και τσιπ, καθώς και στην έρευνα.

Η εταιρεία κατασκευής τσιπ Nvidia πούλησε αυτή την εβδομάδα 25 δισεκατομμύρια δολάρια χρέους επενδυτικής βαθμίδας στην πρώτη πώληση ομολόγων της σε πέντε χρόνια. Η Google νωρίτερα αυτόν τον μήνα αύξησε το μέγεθος της ρεκόρ άντλησης μετοχών της στα 85 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic έχει αξιοποιήσει τους ιδιωτικούς πιστωτικούς ομίλους Blackstone και Apollo για ένα πακέτο χρέους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενόψει της αναμενόμενης αρχικής δημόσιας προσφοράς της.

Η SpaceX και το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

Η SpaceX, επίσης, έχειαναλάβει ένα τεράστιο στοίχημα για την τεχνητή νοημοσύνη. Η αποτίμηση του ομίλου βασίζεται στην υπόθεση ότι το τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης — το οποίο κατέγραψε ζημίες 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025 — έχει συνολική αγορά 26,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναλυτές της Goldman, έχουν προβλέψει 100πλάσια αύξηση των εσόδων της SpaceX από την Τεχνητή Νοημοσύνη στα 322 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Η SpaceX ολοκλήρωσε τη χρηματιστηριακή συνεδρίαση της Πέμπτης με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 2,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας την έκτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο. Την ίδια ημέρα, η Moody’s έδωσε στην εταιρεία πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού Baa1, μία βαθμίδα πάνω από την υπερχρεωμένη εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Oracle.

«Η αξιολόγηση Baa1 της SpaceX αντικατοπτρίζει την εξαιρετική ισχύ του franchise της εταιρείας ως ο κορυφαίος πάροχος τροχιακών εκτοξεύσεων και διαχειριστής του μεγαλύτερου δικτύου δορυφορικής ευρυζωνικής πρόσβασης σε χαμηλή τροχιά της Γης, Starlink», ανέφερε η Moody’s.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «η αξιολόγηση περιορίζεται από την αυξημένη εκτέλεση και τους οικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με την μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση κεφαλαίου, διατηρήσιμη αρνητική ελεύθερη ταμειακή ροή και ένα ευρύ φάσμα πιθανών αποτελεσμάτων δημιουργίας εσόδων».

Την Τετάρτη, η εταιρεία πρόσθεσε στο διοικητικό της συμβούλιο τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Sequoia Capital, Ρόλοφ Μπόθα. Ο Μπόθα είχε προσληφθεί στην PayPal από τον Μασκ παλαιότερα.