Εθνική Τράπεζα: Τι κερδίζει από το deal με την Allianz για το bancassurance

Σημαντική στήριξη στην οργανική κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας θα προσφέρει το deal της Εθνικής Τράπεζας με την Allianz, στη βάση του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) που υπέγραψαν πριν λίγες ώρες οι δύο πλευρές.

Τα οφέλη για το συστημικό όμιλο από τη συμφωνία παρουσίασε η διοίκησή του σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές την Παρασκευή το πρωί, στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου 2026.

To deal

Αυτή προβλέπει την είσοδό του στο μετοχικό κεφάλαιο της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη με 30% έναντι ενός τιμήματος που θα έχει επίπτωση μόλις 0,2% στο δείκτη CET1 της τράπεζας και τη μακροχρόνια αποκλειστική συνεργασία στον τομέα του bancassurance στην ελληνική αγορά.

Ο CEO της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς δήλωσε απολύτως ικανοποιημένος για τη συμφωνία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως θα συνδυαστούν η τεχνογνωσία της Allianz στην παραγωγή ασφαλιστικών προϊόντων και η εξειδίκευση της τράπεζας στη διανομή, τόσο μέσω των καταστημάτων, όσο και μέσω των ψηφιακών της καναλιών.

Απαντώντας δε σε σχετική ερώτηση αναλυτή, υπογράμμισε πως «είμαστε ευχαριστημένοι με τη συμμετοχή μας στο 30%».

Ανέφερε επίσης πως οι πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων θα αφορούν κατά βάση τους πελάτες λιανικής της τράπεζας.

Κατά τα άλλα, η επίδραση της συμφωνίας με την Allianz στα αποτελέσματα του ομίλου, θα είναι η εξής:

– Τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες θα τετραπλασιαστούν

– Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες του ομίλου θα ενισχυθούν κατά 6%, χωρίς να λαμβάνονται σε αυτήν την εκτίμηση υπόψιν οι συνέργειες σε επίπεδο κόστους, όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια του call.

– Τα κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθούν κατά 4%, μιας και θα ενοποιηθεί το μειοψηφικό ποσοστό του 30% στην Allianz στα αποτελέσματα της ΕΤΕ.

– Η άνοδος στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα είναι μεγαλύτερη των 50 μονάδων βάσης.

Οι τραπεζικές εργασίες

Κατά τα άλλα, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο κ. Μυλωνάς εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η τράπεζα θα επιτύχει το στόχο που έχει τεθεί για την πιστωτική επέκταση εφέτος, εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξομαλυνθεί μέχρι το τέλος του α΄ εξαμήνου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται υστέρηση στις εργασίες της τράπεζας σε σχέση με το πλάνο της.

«Οι επενδύσεις στην ελληνική οικονομία συνεχίζονται, ενώ και οι αιτήσεις από τους retail πελάτες μας παραμένουν σταθερές», σημείωσε ο κ. Μυλωνάς.

Πρόσθεσε ωστόσο πως αν η κρίση δεν αποκλιμακωθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο, είναι πιθανό κάποια επενδυτικά σχέδια να καθυστερήσουν.

Σε σχέση με τα καθαρά έσοδα από τόκους, η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας αναμένει μονοψήφια άνοδό τους στο σύνολο της χρήσης, ενώ βλέπει ανοδικά ρίσκα στο σενάριο που η ΕΚΤ αυξήσει τους παρεμβατικούς της δείκτες.

Όπως επισημάνθηκε στους αναλυτές, το όφελος σε επίπεδο έντοκων καθαρών εσόδων διαμορφώνεται σε 40 εκατ. ευρώ ανά 25 μονάδες βάσης αύξησης των επιτοκίων.

Εξάλλου, τα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας μίλησαν για βελτίωση του επιτοκιακού περιθωρίου από εδώ και στο εξής.

Τέλος, παρέπεμψαν τους αναλυτές στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων του β΄ τριμήνου του 2026 για την όποια αναθεώρηση των ετήσιων στόχων της τράπεζας..