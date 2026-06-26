VW: Σχεδιάζει την περικοπή 100.000 θέσεων εργασίας

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Την κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας με παράλληλο κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία, σχεδιάζει ο γερμανικός Ομιλος της VW – Volkswagen επιταχύνοντας σημαντικά τα σχέδιά του για περικοπή δαπανών.

Οπως σημειώνουν οι Financial Times ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της Ευρώπης επιδιώκει να αντιμετωπίσει την ταχεία πρόοδο των κινεζικών ανταγωνιστών και η περικοπή αυτή θα σημαίνει την κατάργηση σχεδόν μιας απο τις έξι θέσεις εργασίας για τους περίπου 625.000 εργαζόμενους της εταιρείας παγκοσμίως.

Η υλοποίηση αυτής της απόφασης θα είναι μία από τις μεγαλύτερες διαδικασίες περικοπής θέσεων εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ. Εάν ολοκληρωθούν, οι περικοπές, οι οποίες πιθανότατα θα αποτελέσουν αντικείμενο σκληρών διαπραγματεύσεων με τα συνδικάτα, θα ξεπεράσουν τις 74.000 θέσεις εργασίας που καταργήθηκαν από τη General Motors κατά τη διάρκεια αναδιάρθρωσης της δεκαετίας του 1990 και τις 60.000 που καταργήθηκαν από την IBM το 1993.

Η Volkswagen, με έδρα το Βόλφσμπουργκ, είχε ήδη ανακοινώσει σχέδια για την κατάργηση 50.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία έως το τέλος του 2030 και έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να μειώσει την παραγωγική της ικανότητα στην κατασκευή αυτοκινήτων στη χώρα κατά 500.000 μονάδες. Το τελευταίο σχέδιο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά από το γερμανικό μέσο ενημέρωσης Manager Magazin, θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του προσωπικού κατά 50.000 θέσεις, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση του σχεδίου.

Υπο πίεση η VW

Προηγούμενοι στόχοι περικοπής θέσεων εργασίας στη VW , έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς βιομηχανικούς εργοδότες , συχνά μετριάζονταν μετά από διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους των εργαζομένων. Τα μέτρα αναδιάρθρωσης έρχονται αμέσως μετά την εντυπωσιακή πώληση της μονάδας ναυτικών κινητήρων της, Everllence, στην αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Bain, η οποία θα αποφέρει έσοδα ύψους 7,4 δισ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλούμε έχει επιδιώξει να εξορθολογίσει τον εκτεταμένο όμιλο, ώστε να επικεντρωθεί στον βασικό τομέα δραστηριότητάς του, την αυτοκινητοβιομηχανία, και αναμένεται να πουλήσει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία για να συγκεντρώσει ρευστότητα, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται υπό πίεση. Η VW κατέληξε σε μια ιστορική συμφωνία με τα συνδικάτα στα τέλη του 2024 για τη μείωση θέσεων εργασίας και παραγωγικής ικανότητας στη Γερμανία, αλλά η αυτοκινητοβιομηχανία έχει δηλώσει ότι οι επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η επιδείνωση της κατάστασης στην Κίνα επιβάλλουν τη λήψη περαιτέρω μέτρων.

Τα τέσσερα εργοστάσια

Στο πλαίσιο του προηγούμενου σχεδίου, η αυτοκινητοβιομηχανία έκλεισε ένα μικρό εργοστάσιο παραγωγής στην πόλη Δρέσδη της Ανατολικής Γερμανίας. Αναζητά αγοραστή για το εργοστάσιό της στο Όσναμπρουκ, όπου η παραγωγή αναμένεται να σταματήσει το επόμενο έτος, και έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον κατασκευαστή του ισραηλινού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας «Iron Dome».

Οι νέες προτάσεις προβλέπουν τον τερματισμό της παραγωγής σε άλλα τέσσερα εργοστάσια: τις εγκαταστάσεις της VW στο Έμντεν, στο Τσβίκαου και στο Ανόβερο, καθώς και ένα εργοστάσιο της Audi στο Νέκαρσουλμ. Ο Μπλούμε είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το οριστικό κλείσιμο εργοστασίων δεν ήταν η προτιμώμενη λύση του και ότι αναζητούσε «έξυπνες» προσεγγίσεις, όπως η παραγωγή των κινεζικών μοντέλων της Volkswagen στα εργοστάσια αυτά ή η μεταβίβασή τους σε άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων ή εταιρείες του τομέα της άμυνας.

Οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν πληγεί από την άνοδο των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίες αντιπροσώπευαν σχεδόν ένα στα δέκα καινούργια οχήματα που πωλήθηκαν στην περιοχή τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας Acea.

«Ποτέ δεν ήταν η κατάσταση κινδύνου τόσο υψηλή», δήλωσε ο Μπλούμε στους μετόχους κατά την ετήσια γενική συνέλευση της VW την περασμένη εβδομάδα. Η εταιρεία είχε θέσει ως στόχο την εξοικονόμηση 6 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2030 μέσω των αναδιαρθρώσεων και ανέφερε ότι τα κόστη παραμένουν «ο τομέας όπου έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη για δράση».

Η στάση των εργαζομένων

Η VW αρνήθηκε να σχολιάσει το νέο σχέδιο, οι λεπτομέρειες του οποίου αναμένεται να παρουσιαστούν στο εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας στις 9 Ιουλίου. «Τα σχετικά θέματα συζητούνται και εγκρίνονται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα. Δεν θα προτρέξουμε αυτής της διαδικασίας», ανέφερε η VW.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι οποίες περιλαμβάνουν αναδιοργάνωση που θα μπορούσε να περιορίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων στην εταιρεία, προκάλεσαν έντονη αντίδραση από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, σημειώνουν οι FT .

«Εάν τέτοια σχέδια προχωρήσουν, θα τα αντιταχθούμε με όλες μας τις δυνάμεις», δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση η επικεφαλής του συμβουλίου εργαζομένων της VW, Ντανιέλα Καβάλο, η πρόεδρος του συνδικάτου IG Metall, Κριστιάνε Μπέννερ, και ο επικεφαλής του συνδικάτου της Κάτω Σαξονίας, Θόρστεν Γκρόγκερ.

«Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό: αντί να προβαίνει σε τυφλές, αυθόρμητες αντιδράσεις, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει επιτέλους να κάνει τη δουλειά του», ανέφεραν.