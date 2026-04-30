Volkswagen: Πτώση 14% στα κέρδη τριμήνου, πιο κάτω από τις προσδοκίες αναλυτών

Κέρδη χαμηλότερα από τα αναμενόμενα ανακοίνωσε την Πέμπτη, για το πρώτο τρίμηνο, ο γερμανικός γίγαντας της αυτοκινητοβιομηχανίας, Volkswagen, επικαλούμενος τους αυξημένους δασμούς στις ΗΠΑ και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις ανήλθαν σε 75,66 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πτώση 2,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της Ευρώπης κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, σημειώνοντας πτώση 14,3% σε σχέση με πέρυσι και υπολείποντας των προσδοκιών των αναλυτών για σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με συγκεντρωτικά στοιχεία της LSEG.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις ανήλθαν σε 75,66 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πτώση 2,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει ότι το ποσό αυτό θα ανέρχονταν σε 75,45 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Οι πόλεμοι, οι γεωπολιτικές εντάσεις, τα εμπορικά εμπόδια, οι αυστηρότεροι κανονισμοί και ο έντονος ανταγωνισμός δημιουργούν αντιξοότητες. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, καταφέραμε να σημειώσουμε απτή πρόοδο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen, Oliver Blume.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που οι κορυφαίοι ευρωπαίοι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες στον κλάδο, από εμπορικές αβεβαιότητες και υψηλό κόστος παραγωγής έως περιορισμούς στην υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων και ρυθμιστικές πιέσεις.

Η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση για πολυτελή αυτοκίνητα, με τον Blume της Volkswagen να προειδοποιεί τον περασμένο μήνα ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να πλήξει τις πωλήσεις των μαρκών Porsche και Audi.

Περικοπές θέσεων εργασίας από την Volkswagen

Η Volkswagen προχωρά επί του παρόντος σε εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας και σε μια μεγάλη επιθετική στρατηγική προϊόντων, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την κερδοφορία της εν μέσω του έντονου ανταγωνισμού από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Αναμένεται να χαθούν περίπου 50.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την εταιρεία στη Γερμανία μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η μετοχή της Volkswagen, η οποία είναι ελαφρώς χαμηλότερη τον τελευταίο μήνα, είχε υποχωρήσει κατά περισσότερο από 17% από την αρχή του έτους μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης.