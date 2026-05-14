Xpeng: Ενδιαφέρεται για εργοστάσιο της VW στην Ευρώπη

Σε διαπραγματεύσεις με τη Volkswagen και άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων για την αγορά ενός εργοστασίου στην Ευρώπη, βρίσκεται η Xpeng, γνωστή συχνά ως η «Tesla της Κίνας», καθώς επιδιώκει να επεκτείνει τις διεθνείς πωλήσεις της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Xpeng για τη βορειοανατολική Ευρώπη Ελβις Τσένγκ μιλώντας στη συνάντηση «Future of the Car» των Financial Times την Τετάρτη, ότι «συζητάμε με τη [Volkswagen] για να δούμε αν υπάρχει κάποια πιθανότητα να βρούμε μια τοποθεσία εδώ στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ελβις Τσένγκ.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επένδυσε το 2023 700 εκατ. δολάρια για ένα μερίδιο 5% στην Xpeng, σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει επίσης την από κοινού ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα.

Η παραγωγή της Xpeng στην Αυστρία

Η VW έχει δηλώσει ότι πρέπει να μειώσει την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην Ευρώπη, ως απάντηση στην ασθενέστερη ζήτηση και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Η Xpeng κατασκευάζει τα οχήματά της στην στο εργοστάσιο του συμβεβλημένου κατασκευαστή Magna Steyr στην Αυστρία. Ωστόσο, ο Τσενγκ δήλωσε ότι η γραμμή παραγωγής έχει εξαντλήσει την παραγωγική της ικανότητα.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία θα εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο κατασκευής ενός νέου εργοστασίου στην Ευρώπη. «Πιστεύουμε ότι δεν μπορούν όλα τα εργοστάσια να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των τελευταίων ή των μελλοντικών προϊόντων μας», δήλωσε ο Τσένγκ, προσθέτοντας ότι τα εργοστάσια της VW είναι «λίγο παλιά».

Όπως και η Tesla, η Xpeng αναπτύσσει επίσης «ιπτάμενα» αυτοκίνητα και ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία επιθυμεί να φέρει στην Ευρώπη το επόμενο έτος.

Η VW βρίσκεται εν μέσω ενός σημαντικού προγράμματος αναδιάρθρωσης, με σχέδια να μειώσει την παραγωγική της ικανότητα κατά περίπου 750.000 οχήματα ετησίως και να καταργήσει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στη Γερμανία έως το 2030.

Επίσης, επιδιώκει να μειώσει κατά 500.000 μονάδες την ετήσια παραγωγική ικανότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στα υπολειτουργούντα εργοστάσια στη Γερμανία.

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αναζητά εναλλακτικές χρήσεις για τα εργοστάσιά της, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής οχημάτων VW που κατασκευάζονται επί του παρόντος στην Κίνα ή της παροχής της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας σε συνεργάτες της στην ασιατική χώρα.

Ο Ολιβερ Μπλουμ, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου VW, δήλωσε στα τέλη Απριλίου ότι η εταιρεία εξετάζει αν «υπάρχουν ευκαιρίες για τους Κινέζους συνεργάτες μας στην Ευρώπη» να αξιοποιήσουν μέρος της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.