EE: Απλούς κανόνες για το «Made in Europe», ζητούν VW, Renault και Stellantis

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Επιστολή στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέστειλαν τρεις κορυφαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων της Ευρώπης για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Volkswagen , Stellantis και Renault , οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της ευρωπαϊκής παραγωγής αυτοκινήτων, προτρέπουν την ΕΕ να υιοθετήσει έναν απλό κανόνα «Made in Europe» και ισχυρότερα κίνητρα.

Στην κοινή επιστολή που απέστειλαν στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι τρεις όμιλοι ζήτησαν το 70% των οχημάτων που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προέρχεται κατά 70% της αξίας τους από το εσωτερικό του μπλοκ των 27 χωρών, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τις μηχανές έως την κατασκευή.

Η ΕΕ εξετάζει ένα πλαίσιο «Made in Europe» ως μέρος μιας ευρύτερης βιομηχανικής πολιτικής κατά τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, σημειώνει το Reuters.

Αν και δεν έχει θεσπιστεί τελικό καθεστώς για τα οχήματα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξετάζουν τα όρια τοπικού περιεχομένου, την κρατική στήριξη και τα κίνητρα που συνδέονται με την περιφερειακή παραγωγή, προκειμένου να ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και να μειώσουν την εξάρτηση από τις εισαγωγές.

«Απροσδόκητη πρόκληση»

Οι Volkswagen, Stellantis και Renault δήλωσαν ότι είναι αποφασισμένες να διατηρήσουν μια ισχυρή βιομηχανική βάση στην Ευρώπη, αλλά αυτό εξαρτάται από ένα πιο ρεαλιστικό κανονιστικό πλαίσιο.

«Οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για την ανταγωνιστικότητά τους λόγω σημαντικών τεχνολογικών κενών σε στρατηγικούς τομείς, έντονης παγκόσμιας ανταγωνιστικής πίεσης και επίμονα υψηλού ενεργειακού, κατασκευαστικού και ρυθμιστικού κόστους», ανέφεραν στην επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από τους Financial Times.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε προηγούμενη έκκληση της Volkswagen και της Stellantis προς την ΕΕ να προστατεύσει την ευρωπαική αυτοκινητοβιομηχανία μέσω κινήτρων και ευνοϊκής μεταχείρισης για τα ηλεκτρικά οχήματα τοπικής κατασκευής.

Οι εταιρείες ανέφεραν ότι η ζήτηση παρέμεινε αδύναμη στην Ευρώπη, με περίπου 3 εκατομμύρια λιγότερα οχήματα να πωλούνται ετησίως σε σύγκριση με το 2019, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτική στήριξη.

Μέτρα για την παραγωγή στην ΕΕ

Ζήτησαν μέτρα για την ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της στοχευμένης στήριξης για την παραγωγή μπαταριών και μεγαλύτερης ρυθμιστικής ευελιξίας, ειδικά για τα μικρά αυτοκίνητα, ώστε τα ηλεκτρικά οχήματα να γίνουν πιο προσιτά και να υποστηριχθούν οι τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού.

«Θέλουμε να προσφέρουμε καθαρά, προσιτά και τεχνολογικά πρωτοποριακά αυτοκίνητα στη μεσαία τάξη της Ευρώπης», δήλωσαν.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ανέφεραν ως σημείο αναφοράς το τρέχον ποσοστό των εισαγωγών στην αγορά αυτοκινήτων της ΕΕ, που ανέρχεται στο 26%.

«Η Ευρώπη δεν κλείνεται στον εαυτό της. Η Ευρώπη απλώς σταματά την τάση περαιτέρω ανάθεση της βιομηχανικής παραγωγής σε τρίτες χώρες», δήλωσαν.