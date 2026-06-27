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Αttica Stores: Τι φέρνει η IPO – Η επόμενη μέρα και οι επενδύσεις

Τι φέρνει η επόμενη μέρα για την Attica μετά την IPO – Η ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών και ο νέος κύκλος ανάπτυξης

Business 27.06.2026, 07:00
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Αttica Stores: Τι φέρνει η IPO – Η επόμενη μέρα και οι επενδύσεις
Γιώργος Μανέττας

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Η αγορά μίλησε. H… ετυμηγορία για την εισαγωγή των Attica Stores στο Euronext Athens ήταν καθαρή. Οι επενδυτές έριξαν 212 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τη δημόσια προσφορά κατά 3,9 φορές. Με την τελική τιμή διάθεσης να «κλειδώνει» στα 3,20 ευρώ ανά μετοχή για τα 18 εκατομμύρια κομμάτια που διατέθηκαν, η Ideal Holdings πετυχαίνει τον πρώτο μεγάλο στόχο της χρονιάς.

Η οικονομική πορεία των Attica των τελευταίων ετών έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών.

Το ντεμπούτο των μετοχών στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών αναμένεται στις 2 Ιουλίου. Η εταιρεία όπως δήλωσε η διοίκησή της γυρίζει σελίδα ύστερα από μια διαδρομή δύο δεκαετιών, με την επενδυτική κοινότητα να περιμένει ακόμη καλύτερες επιδόσεις.

Η οικονομική πορεία των Attica των τελευταίων ετών έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών. Το EBITDA ενισχύθηκε σημαντικά φτάνοντας τα 30,1 εκατ. ευρώ το 2025 από 19,3 εκατ. το 2022 ενώ ανοδικά κινήθηκαν και τα κέρδη προ φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 23,3 εκατ. ευρώ.

Attica

Tα attica λειτουργούν τα 4 μεγαλύτερα πολυκαταστήματα στην Ελλάδα με παρουσία στην Αθήνα (City Link, Golden Hall) και στη Θεσσαλονίκη (Mediterranean Cosmos, Tsimiski), 4 εξειδικευμένα καταστήματα και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop).

Η επόμενη μέρα των Attica Stores

Η είσοδος στο Euronext Athens αποτελεί την αφετηρία μιας νέας επενδυτικής στρατηγικής. Ο διευθύνων σύμβουλος των Attica Πολυκαταστημάτων, Δημοσθένης Μπούμης, έδωσε το στίγμα τονίζοντας ότι η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης, με στόχο τη συνεχή εξέλιξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην ελληνική αγορά.

Το στρατηγικό πλάνο για την περίοδο 2026-2030 περιλαμβάνει ετήσιες επενδύσεις ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές θα κατευθυνθούν στην αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων, στην ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών και στην εισαγωγή νέων εμπορικών concepts.

Attica

Tο City Link Luxury Project και οι νέοι χώροι εστίασης, όπως το champagne bar που σχεδιάζεται, αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση στα έσοδα

Οι επόμενοι στόχοι

Η διοίκηση ποντάρει δυνατά στην περαιτέρω ανάπτυξη των monobrand καταστημάτων. Σχεδιάζει την προσθήκη τεσσάρων έως έξι νέων boutiques μέχρι το τέλος της δεκαετίας, διευρύνοντας τις συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς οίκους. Παράλληλα, το City Link Luxury Project και οι νέοι χώροι εστίασης, όπως το champagne bar που σχεδιάζεται, αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση στα έσοδα.

Εντός του 2025, περισσότεροι από 6,9 εκατ. πελάτες εμπιστεύτηκαν τα attica για τις αγορές τους επιλέγοντας ανάμεσα σε 1 εκατ. προϊόντα από περισσότερα από 1.000 brands μόδας και ομορφιά

Το προφίλ των Attica Stores

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει 4 πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 4 monobrand και 2 multibrand καταστήματα και 1 ηλεκτρονικό κατάστημα». Εντός του 2025, περισσότεροι από 6,9 εκατ. πελάτες εμπιστεύτηκαν τα attica για τις αγορές τους επιλέγοντας ανάμεσα σε 1 εκατ. προϊόντα από περισσότερα από 1.000 brands μόδας και ομορφιάς ενώ περισσότεροι από 11,4 εκατ. πελάτες επισκέφθηκαν το attica e-shop. Η εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά 69.000 τ.μ., απασχολεί περισσότερους από 2.200 εργαζομένους και συνεργάζεται με περισσότερους από 330 προμηθευτές από την ελληνική και διεθνή αγορά.

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